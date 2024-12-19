三重除了有眾多滷肉飯之外，其實著名的蛋餅店也不少

但仁愛豆漿店、鐵夾蛋餅一直存在我的口袋名單中，來三重住了一年終於有機會來吃吃看囉

《仁愛豆漿店、鐵夾蛋餅》營業時間從早上5:30到晚上18:30，無論是想來吃早餐、午餐、下午茶、晚餐

通通都可以滿足~

店家相關資料

仁愛豆漿店、鐵夾蛋餅

地址： 241新北市三重區秀江街226號

電話號碼： 02 2973 5222

營業時間:05:30~18:30

《仁愛豆漿店、鐵夾蛋餅》鄰近我們之前來吃過的茂紀廣式腸粉、炊煙拉麵、鐵熊鍋鍋三重店附近

附近美食不少，位於三重國小捷運站旁

《仁愛豆漿店、鐵夾蛋餅》蔥油餅只賣20元，真是滿佛心的價格

店內環境就跟一般有點歲月感的中式早餐店差不多，煩請對環境不要有過多的期望喔~

菜單/DM

餐點價格如上，大多數都是銅板價，現場的服務人員滿多位的，出餐的速度也滿快的

紅茶、豆漿

喝起來滿有古早味的味道，但甜度對我們來說略甜了些

一下子店家的招牌商品:鐵夾蛋餅上桌了

鐵夾蛋餅的特色就是不切不剪，上桌時會附上一隻小夾子當食用工具

半月狀的鐵夾蛋餅，表面看起來就很酥脆，滿像蔥油餅的感覺

但好像又沒有炸蛋蔥油餅那麼油(至少盤子部分看起來算是滿乾爽的)

喜歡吃辣的朋友別忘了加一點店家提供的辣椒醬，這辣椒醬吃起來滿香但也滿辣的，不嗜辣者慎入

鐵夾蛋餅吃起來口感滿酥脆的，簡單的麵香與蛋香，份量一個不會太多，男生可能要一次吃個二個才會飽!

不過吃起來對我們來說有點油，喜歡吃類似炸蛋蔥油餅口感朋友有機會來試試囉

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店家/景點資訊

店家名稱： 仁愛豆漿店、鐵夾蛋餅

所在地址：臺灣新北市三重區秀江街226號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:30-18:00

店家電話： Google即時導航





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