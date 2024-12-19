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美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀光亮點，古色古香建築加上可愛療癒裝置超吸睛

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2024-12-19 15:36:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

第一銀行宜蘭分行在1921年完工啟用至今已經有百餘年，也是台灣現存年代最久的銀行建築，被宜蘭縣政府列為縣定古蹟。近期經過門面整修並且融入了幾米的裝置藝術，採用繪本中「忘記親一下‧時空旅行」的人物作為新形象，也是首次幾米藝術裝置結合了銀行古蹟，讓古色古香的百年建築再次展現風華，成為宜蘭市區可愛又療癒的最新打卡景點。 

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

 第一銀行宜蘭分行  在哪裡 ? 

第一銀行宜蘭分行位於宜蘭市中山路上，路旁皆有停車格，搭乘公車請在「昭應宮」下車

🌟 地址:  宜蘭市中山路三段77號

🌟 電話:  03-9324111

🌟 戶外景點 免門票，全天開放

 第一銀行宜蘭分行  歷史背景 

第一銀行宜蘭分行位建於日治時期大正10年(西元1921年)，前身是台灣商工銀行宜蘭支店，宜蘭最早的民營銀行。它的設計是仿西洋古典風的建築，少見的挑空、立柱設計，兩層樓的紅磚鋼筋混凝土，主體保存良好，原本在2013年預計拆除重建，但經過地方人士發起搶救，最後宜蘭縣政府於2015年公告指定為古蹟，成為全台年代最久的銀行古蹟。

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

第一銀行宜蘭分行重新整治門面後，攜手與幾米團隊合作，在戶外打造了「忘記親一下‧時空旅行」的裝置藝術，呈現出歷史古蹟的古典復古美感，還有幾米人物的可愛療癒風，只要經過這裡都會眼睛一亮，白天夜晚各有特色，我覺得晚上點燈後來拍更加有韻味。白天銀行還是有正常營業的喔

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

雖然我沒有看過這個繪本，不過幾米的裝置總是很能打動人心，上網查了一下，故事裡描述一個小男孩「小樹」與布丁狗搭乘一輛無人電車，叮叮噹噹的車程中慢慢想起已消失的父母親，記憶中的美好片段也逐漸消失，於是他們在旅途中遇見了大樹、稻田與貓頭鷹，都在一旁鼓勵著小男孩好好長大，到站之後「小樹」六下代表回憶的箱子，並且決定堅強面對人生。

我想這一段故事或許是銀行想藉由它來表達【修復過的美麗重生】

讓大家不要忘記百年陪伴的珍貴歲月 

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

可愛的布丁狗打開裝滿金色星星的箱子，代表希望、代表夢想，小男孩瞇著眼親吻著星星，讓它帶著美好的回憶重新出發，在夜晚的燈光下真是一幅溫馨動人的畫面。分行右邊的ATM上頭還有可愛大小貓頭鷹，站在高處望著路人呢，像是在守護著這一處地盤

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

黃色燈光微暈的照映下，分行大門兩旁的立柱莊嚴古典，紅磚外牆與古銅深色大門好美好美~ 在寧靜的夜晚裡顯得柔美溫暖

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

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美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

大門外還有一個企業標誌的街道休閒座椅，充滿復古元素

彩色的玻璃燈在晚上更漂亮喔

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

這裡雖然只是一個小小的景點，不過也是很可愛，喜歡幾米的朋友又多一處拍照打卡景點囉

美拍新景點《第一銀行宜蘭分行》銀行古蹟結合幾米藝術打造新的觀

首次幾米藝術裝置結合了銀行古蹟的新景點，歡迎來收集喔

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