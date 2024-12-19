2024鴨鴨公園地景藝術展自12月14日開展，一直持續至明年01月12日。

今年以花繪三重奏為主題，巧妙運用10萬盆繽紛花卉，打造出壯麗的花海景觀。

不僅如此每當夜幕降臨，還會呈現夢幻光雕秀，為訪客帶來白天與夜晚截然不同的視覺饗宴。

📸2024鴨鴨公園地景藝術展｜花繪三重奏

📆活動日期：2024/12/14~2025/01/12 每天08:30-22:00

📌活動地點： 241新北市三重區環河南路299號

💡點燈時間：每天17:30點燈

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

本次展覽採用各種繽紛花卉，像是孔雀草｜一串紅｜火焰雞冠｜矮牽牛等十多種植物，在大地上精心描繪出充滿童趣的可愛鴨鴨圖案。

白天時刻~~花海色彩鮮明，展現出濃烈的視覺感。

夜晚時刻~~化身夢幻光雕的亮點，點亮浪漫氛圍。

每日傍晚5點半點燈，為遊客帶來截然不同的雙重美感體驗。

在這裡，你可以欣賞到蝴蝶｜蘆葦｜葉子等造型的燈飾，營造出充滿詩意的夜間氛圍。

此外，在堤防上可以俯瞰整體鴨子的圖案全貌，別有一番風情。

不過~~這裡只是一個小點，請自行斟酌遊玩~~

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2024愛在淡水聖誕燈飾暨光雕秀，就在淡水捷運站走出來不遠，這裡就有一片小點的聖誕世界。

燈飾充滿俏皮與可愛的元素，讓人忍不住想拍照留念。

隨著聖誕節的腳步逐漸臨近，這裡的氛圍越發濃厚，處處散發著節日的歡樂與溫馨。

📸2024愛在淡水聖誕燈飾展示

📸2024光映淡水-無垠之光

📆活動日期：2024/12/14~2025/02/13

📌活動地點：淡水老街廣場｜淡水馬偕銅像三角公園

💡點燈時間：每晚17:00-23:00

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

近期~~新北淡水區迎來了超過20萬的人口入住，讓這個區域的發展更加蓬勃。



雖然這裡是一個小小的角落，但整體的聖誕裝置風格都充滿了可愛與童趣。

相信小朋友來到這裡，看到這些充滿創意的燈飾與裝置，一定會粉高興樂於拍照留念。

此外，立體式的聖誕樹彷彿化身為一個光彩奪目的隧道，吸引著來訪的遊客不斷穿梭、拍攝。

走進這片區域，彷彿置身於一座迷人的小叢林，樹木在燈光下閃閃發光，營造出神秘又夢幻的氛圍。

廣場正中央矗立著一棵巨大的聖誕樹，樹身上掛滿了閃亮的星星，歡迎著每一位遊客的到來。

而在一旁，還有一雙討喜的閃亮紅色聖誕襪，裡面裝滿了各式各樣的聖誕禮物，彷彿在期待聖誕老公公的到來，為節日增添一抹溫馨的氛圍。

▼淡水馬偕銅像三角公園

逛完這裡後，附近的淡水老街也是不容錯過的好趣處，這裡的美食琳瑯滿目，讓人欲罷不能。

當夕陽西下，您可以在這裡靜靜欣賞美麗的日落景色，感受淡水的獨特魅力。

此外，附近的淡水海關碼頭正在展出無垠之光光雕展（展期：2024/12/14～2025/02/16，每日17:00至22:00點亮），帶來視覺上的震撼與美麗。

而新北1314跨河煙火秀，也將於12月31日晚間8點25分綻放，點燃跨年氛圍。

一系列精彩的活動正在密集進行中，喜愛節日氛圍的朋友不妨來這裡走一走，與我們一同感受聖誕與新年的喜悅！