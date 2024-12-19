餐廳到處都有，但今天要跟大家分享一家很低調又很神祕又需要動腦

才能進門餐廳。

Secret絲昆忒

一間從入門到用餐都超有儀式感的餐廳。

位於新莊棒球場附近，如果開車前往可以將車停在棒球場地下停車場，

走路約 3~ 5 分鐘的路程。

強烈建議，一定要記住認真看經過的店家喔 ! 因為很容易一不小心就

錯過他了!!!

Secret絲昆忒

隱身於二樓，一樓的入口只有簡約低調的圓弧造型拱門的入口。

在入口處時，別忘了拿取入店解謎提示，不然就會像我一樣找到大門，

卻進不去喔 !

拿取入店解謎提示後，往二樓走......

在店門口的旁邊就是要動動腦的時刻囉 !

拿取 " 入店解謎提示 " 對照著 " 穿越密碼 " 解開密碼後，才能再電子鎖上輸入

正確密碼，才能入店....

偷偷跟大家說 : 你別以為解開密碼後，每次來的穿越密碼都一樣，店家可是

會不定時更換 " 穿越密碼 " 的喔 !

當然如果真的解不出來，你也可以敲敲門或打電話請店家幫忙開門。

一進到店內，有種進入到不同世界的感覺，樓下有著車水馬龍的吵鬧聲，

而 Secret絲昆忒 裡卻是給人舒適療癒的氛圍感。

店內採用了柔和的黃色光線，簡單的桌椅上卻又布置得很溫馨感，坐在

店內可以很放鬆很舒適的享用美食或是跟閨密、好友聊聊心事。

好康送禮

到店用餐只要說出 V女王 的專屬代碼，

就可以免費獲得一份 " 黑松露薯條 "

代碼就是 : vivi1221

廚房採用半開放式，可以看到店員很用心的幫大家的美食擺的美美的。

店內除了美食之外，還有自家生產的香氛可以購買喔 !

每一款香氛都是店家用心調配、研發 獨一無二的味道。

用餐前店員會引導到香氛牆前，可以使用香氛上的玻璃罩聞香味，選擇自己

最喜歡的味道。

挑選一款自己喜歡的味道，再送到座位上，使用桌上香氛燈下使用。

讓你在 Secret絲昆忒 用餐時，有自己喜歡的香氛味道陪伴你用餐。

Secret絲昆忒 的香氛都有著其設計的主題 : " 沉曦 (擁抱) " 、" 隱夜 (自我) "

、" 黛麗 (優雅) " 、" 牽骨 (摯愛) 、" 藏雪 (智者) "

每一款香氛味道都有著專屬自己的故事，有興趣了解的可以看菜單內的詳細

介紹喔 !

我個人最喜歡的是 " 牽骨 " 的味道，喜歡那甜甜的味道。

用餐這天，剛好遇到 Secret絲昆忒 有跟別家店家聯名出隱藏版菜單。

店員會先提供一個秘密信封讓你動動腦，再跟你公布合作店家是哪間，

這是不定期的隱藏版菜單喔 !

今天享用的是 忒選雙人套餐 ( $1480 )

* 經典炸物 (四選二 )

* 沙拉 (三選一)

* 經典主食 (三選一 )

* 隱藏餐點

* 主題調酒 or 升級飲品 x2

接下來就來看看我享用了什麼美食了吧 !

咔 嗞 !薯條 、吧嗒 ! 雞米花

薯條、雞米花 真的是小酌、聊天的好東西，不管什麼場合，來上一籃炸物

就是能輕易療癒身心。

酥脆的薯條 、多汁的雞米花，很容易一不小心就停不了嘴。

泰酸泰酸辣鮮蝦

我個人很愛那泰式的酸辣調味，有著泰式香味，搭配新鮮生菜沙拉，

中和了泰式的酸辣味，但不搶走酸辣香氣。

貼心去殼的鮮蝦，讓你用餐也可以美美的不沾手。

隱藏菜單 ~ 玉味噌松阪豬

這道松阪豬有讓我驚艷到，那脆嫩的松阪豬，沒有豬腥味，單吃就很美味

了，搭配一旁的味噌醬，入口可以感受到不同層次感。

義式香烤雞腿排

色香味俱全的義式香烤雞腿排，一定不能錯過他 !

那雞腿排一口咬下可以感受到表皮酥脆，多汁軟嫩的雞腿肉，超好吃的。

一旁還有許多蔬菜、水煮蛋.....等，讓你吃美味的同時，還顧及到你的健康。

蜂蜜香蕉牛奶 、月亮

蜂蜜香蕉牛奶 ~

香蕉牛奶大家都喝過，但你有喝過加了蜂蜜的香蕉牛奶嗎??

剛入口時可以感受到香蕉香氣，緊接而來的蜂蜜香甜將嘴中的味蕾推疊

的更高了。

月亮 ~

使用了 蘭姆酒 當基底，再加入 椰奶、鳳梨，讓你入口先感受到椰奶的

香氣，緊接著是蘭姆酒的韻味。

如果你跟我一樣喜歡甜甜口感的調酒，你一定不能錯過這杯滑順典雅的

調酒。

熱愛185度吐司磚

甜點我想沒有人不喜歡，不管吃什麼料理，一定要來份甜點為美食饗宴

畫下美好的句點。

酥脆的吐司磚上裹了糖粒，多增添了吐司磚的口感。

層層堆疊的吐司磚上在放上一球點綴的冰淇淋，旁邊放著微烤過的棉花糖，

不管是口感或是視覺都顧及到了。

冰 、熱 、酥 、軟 多種口感這份甜點讓你一次滿足。

雖隱身於喧嘩街道的二樓，給人一份鬧市中的寧靜感。

入店 、環境 、菜單 、用餐 .....等，給你滿滿的儀式感

Secret絲昆忒

一個提供給人放鬆 、療癒 、舒適 、視覺 、香味 、美味 的地方

你也想要在每天忙碌的生活中，為自己找尋一個可以完全放鬆

療癒自己的地方嗎?

Secret絲昆忒 ， 你一定不能錯過 !

好康送禮

到店用餐只要說出 V女王 的專屬代碼，

就可以免費獲得一份 " 黑松露薯條 "

代碼就是 : vivi1221

店 家 資 料 分 享

Secret絲昆忒

電話 : 02-2992-1976

營業時間 : 週一、三、四、五 14:00~22:00 (週二公休)

週六、日 11:00~22:00

地址 : 新北市新莊區新泰路178號2樓

交通資訊 : 開車 - 新莊棒球場 有大型地下停車場

捷運 - 捷運新莊站 1號出口，步行約10分鐘

FB粉絲團 :

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