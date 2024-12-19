餐廳到處都有，但今天要跟大家分享一家很低調又很神祕又需要動腦
才能進門餐廳。
Secret絲昆忒
一間從入門到用餐都超有儀式感的餐廳。
位於新莊棒球場附近，如果開車前往可以將車停在棒球場地下停車場，
走路約 3~ 5 分鐘的路程。
強烈建議，一定要記住認真看經過的店家喔 ! 因為很容易一不小心就
錯過他了!!!
Secret絲昆忒
隱身於二樓，一樓的入口只有簡約低調的圓弧造型拱門的入口。
在入口處時，別忘了拿取入店解謎提示，不然就會像我一樣找到大門，
卻進不去喔 !
拿取入店解謎提示後，往二樓走......
在店門口的旁邊就是要動動腦的時刻囉 !
拿取 " 入店解謎提示 " 對照著 " 穿越密碼 " 解開密碼後，才能再電子鎖上輸入
正確密碼，才能入店....
偷偷跟大家說 : 你別以為解開密碼後，每次來的穿越密碼都一樣，店家可是
會不定時更換 " 穿越密碼 " 的喔 !
當然如果真的解不出來，你也可以敲敲門或打電話請店家幫忙開門。
一進到店內，有種進入到不同世界的感覺，樓下有著車水馬龍的吵鬧聲，
而 Secret絲昆忒 裡卻是給人舒適療癒的氛圍感。
店內採用了柔和的黃色光線，簡單的桌椅上卻又布置得很溫馨感，坐在
店內可以很放鬆很舒適的享用美食或是跟閨密、好友聊聊心事。
好康送禮
到店用餐只要說出 V女王 的專屬代碼，
就可以免費獲得一份 " 黑松露薯條 "
代碼就是 : vivi1221
廚房採用半開放式，可以看到店員很用心的幫大家的美食擺的美美的。
店內除了美食之外，還有自家生產的香氛可以購買喔 !
每一款香氛都是店家用心調配、研發 獨一無二的味道。
用餐前店員會引導到香氛牆前，可以使用香氛上的玻璃罩聞香味，選擇自己
最喜歡的味道。
挑選一款自己喜歡的味道，再送到座位上，使用桌上香氛燈下使用。
讓你在 Secret絲昆忒 用餐時，有自己喜歡的香氛味道陪伴你用餐。
Secret絲昆忒 的香氛都有著其設計的主題 : " 沉曦 (擁抱) " 、" 隱夜 (自我) "
、" 黛麗 (優雅) " 、" 牽骨 (摯愛) 、" 藏雪 (智者) "
每一款香氛味道都有著專屬自己的故事，有興趣了解的可以看菜單內的詳細
介紹喔 !
我個人最喜歡的是 " 牽骨 " 的味道，喜歡那甜甜的味道。
用餐這天，剛好遇到 Secret絲昆忒 有跟別家店家聯名出隱藏版菜單。
店員會先提供一個秘密信封讓你動動腦，再跟你公布合作店家是哪間，
這是不定期的隱藏版菜單喔 !
今天享用的是 忒選雙人套餐 ( $1480 )
* 經典炸物 (四選二 )
* 沙拉 (三選一)
* 經典主食 (三選一 )
* 隱藏餐點
* 主題調酒 or 升級飲品 x2
接下來就來看看我享用了什麼美食了吧 !
咔 嗞 !薯條 、吧嗒 ! 雞米花
薯條、雞米花 真的是小酌、聊天的好東西，不管什麼場合，來上一籃炸物
就是能輕易療癒身心。
酥脆的薯條 、多汁的雞米花，很容易一不小心就停不了嘴。
泰酸泰酸辣鮮蝦
我個人很愛那泰式的酸辣調味，有著泰式香味，搭配新鮮生菜沙拉，
中和了泰式的酸辣味，但不搶走酸辣香氣。
貼心去殼的鮮蝦，讓你用餐也可以美美的不沾手。
隱藏菜單 ~ 玉味噌松阪豬
這道松阪豬有讓我驚艷到，那脆嫩的松阪豬，沒有豬腥味，單吃就很美味
了，搭配一旁的味噌醬，入口可以感受到不同層次感。
義式香烤雞腿排
色香味俱全的義式香烤雞腿排，一定不能錯過他 !
那雞腿排一口咬下可以感受到表皮酥脆，多汁軟嫩的雞腿肉，超好吃的。
一旁還有許多蔬菜、水煮蛋.....等，讓你吃美味的同時，還顧及到你的健康。
蜂蜜香蕉牛奶 、月亮
蜂蜜香蕉牛奶 ~
香蕉牛奶大家都喝過，但你有喝過加了蜂蜜的香蕉牛奶嗎??
剛入口時可以感受到香蕉香氣，緊接而來的蜂蜜香甜將嘴中的味蕾推疊
的更高了。
月亮 ~
使用了 蘭姆酒 當基底，再加入 椰奶、鳳梨，讓你入口先感受到椰奶的
香氣，緊接著是蘭姆酒的韻味。
如果你跟我一樣喜歡甜甜口感的調酒，你一定不能錯過這杯滑順典雅的
調酒。
熱愛185度吐司磚
甜點我想沒有人不喜歡，不管吃什麼料理，一定要來份甜點為美食饗宴
畫下美好的句點。
酥脆的吐司磚上裹了糖粒，多增添了吐司磚的口感。
層層堆疊的吐司磚上在放上一球點綴的冰淇淋，旁邊放著微烤過的棉花糖，
不管是口感或是視覺都顧及到了。
冰 、熱 、酥 、軟 多種口感這份甜點讓你一次滿足。
雖隱身於喧嘩街道的二樓，給人一份鬧市中的寧靜感。
入店 、環境 、菜單 、用餐 .....等，給你滿滿的儀式感
Secret絲昆忒
一個提供給人放鬆 、療癒 、舒適 、視覺 、香味 、美味 的地方
你也想要在每天忙碌的生活中，為自己找尋一個可以完全放鬆
療癒自己的地方嗎?
Secret絲昆忒 ， 你一定不能錯過 !
好康送禮
到店用餐只要說出 V女王 的專屬代碼，
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代碼就是 : vivi1221
店 家 資 料 分 享
Secret絲昆忒
電話 : 02-2992-1976
營業時間 : 週一、三、四、五 14:00~22:00 (週二公休)
週六、日 11:00~22:00
地址 : 新北市新莊區新泰路178號2樓
交通資訊 : 開車 - 新莊棒球場 有大型地下停車場
捷運 - 捷運新莊站 1號出口，步行約10分鐘
FB粉絲團 :
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