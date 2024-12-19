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宅配美食｜來點不一樣的伴手禮！兼顧美味又好玩的手作餅乾禮盒｜餅乾探險隊｜蒙恩聽障烘焙坊

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2024-12-19 17:37:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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宅配美食｜來點不一樣的伴手禮！兼顧美味又好玩的手作餅乾禮盒｜

 

除了「聽見」，聾人可以做任何事”這是蒙恩聽障烘焙坊的標語之一，在友善的就業環境，透過全手語溝通讓聽障者可以穩定就業，不只提供聽障者一個「魚池」，也讓聽障者可以會「釣魚」！尤其是他們製作的禮盒，不只高品質、還符合現代人所需求的低油低糖，讓你在支持公益之餘，還兼顧美味及健康

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文章目錄

禮盒介紹

餅乾探險隊

今天來開箱的是新春禮盒「餅乾探險隊」，提袋及禮盒皆用飽和度高的紅色，給人滿滿得新春喜氣感！插畫有可愛的小蛇代表蛇年~

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禮盒拉開可以看到有蛇棋盤以及一張遊戲說明，把骰子及角色卡拆下來就可以一邊吃餅乾一邊玩蛇棋桌遊了！也太有趣！

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把蛇棋盤掀開可以看到主角餅乾們！內容物有：黃金起司餅6片、芝麻奶酥6片、巧巧酥8顆、花花酥8顆、桃酥8(單片裝)

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我覺得很貼心的是每個小包裝都會寫上產品名與成分表，不用再一邊看說明一邊猜是什麼品項（大家懂吧！）

 

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除了桃酥單片包裝以外，其他都是一盒裝一包

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桃酥是使用核桃搭配白糖與雞蛋~鬆中帶脆的口感真的很不錯！剝開可以看到核桃塊！真材實料看的見！

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黃金起司餅較脆口~一口咬下慢慢咀嚼，滿滿的起司味在口中散發！

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芝麻奶酥是整個禮盒裡較甜口的，但甜度很剛好！酥脆口感還有豐富芝麻香氣真的會讓人停不下來！

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巧巧酥使用苦甜可可製作，小顆圓潤方便入口~不過於甜膩的滋味大人小孩都會喜歡！

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花花酥是使用花生醬製作而成，酥鬆口感再加上吃的到花生顆粒，越嚼越香！

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結語

整體來說，餅乾探險隊絕對是可以送禮的好選擇！尤其是家中有小孩的更適合！餅乾高品質又好吃，禮盒還能直接玩蛇棋桌遊~從裡到外都有蛇的意象~很符合蛇年的喜氣象徵！除了新春禮盒，若是有喜餅、彌月需求也可以找他們~在台中有門市可免費試吃體驗與專人服務介紹，歡迎洽詢！

 

店家資訊

【 蒙恩聽障烘焙坊 】
官網｜ https://www.deaf.com.tw/index.php
店家IG https://www.instagram.com/deafbakery/
店家FB https://www.facebook.com/deafcandoanything
地址｜台中市北屯區崇德路二段325
電話｜04-22332525
營業時間｜10:00-18:00


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phone04-22332525
place台中市北屯區崇德路二段325號
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美味度
4.33
服務品質
4.33
裝潢氣氛
4.33
CP值
4.42
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