“除了「聽見」，聾人可以做任何事”這是蒙恩聽障烘焙坊的標語之一，在友善的就業環境，透過全手語溝通讓聽障者可以穩定就業，不只提供聽障者一個「魚池」，也讓聽障者可以會「釣魚」！尤其是他們製作的禮盒，不只高品質、還符合現代人所需求的低油低糖，讓你在支持公益之餘，還兼顧美味及健康！

文章目錄 收合 禮盒介紹

結語

店家資訊

禮盒介紹

▼餅乾探險隊

今天來開箱的是新春禮盒「餅乾探險隊」，提袋及禮盒皆用飽和度高的紅色，給人滿滿得新春喜氣感！插畫有可愛的小蛇代表蛇年~

禮盒拉開可以看到有蛇棋盤以及一張遊戲說明，把骰子及角色卡拆下來就可以一邊吃餅乾一邊玩蛇棋桌遊了！也太有趣！

把蛇棋盤掀開可以看到主角餅乾們！內容物有：黃金起司餅6片、芝麻奶酥6片、巧巧酥8顆、花花酥8顆、桃酥8片(單片裝)

我覺得很貼心的是每個小包裝都會寫上產品名與成分表，不用再一邊看說明一邊猜是什麼品項（大家懂吧！）

除了桃酥單片包裝以外，其他都是一盒裝一包

桃酥是使用核桃搭配白糖與雞蛋~鬆中帶脆的口感真的很不錯！剝開可以看到核桃塊！真材實料看的見！

黃金起司餅較脆口~一口咬下慢慢咀嚼，滿滿的起司味在口中散發！

芝麻奶酥是整個禮盒裡較甜口的，但甜度很剛好！酥脆口感還有豐富芝麻香氣真的會讓人停不下來！

巧巧酥使用苦甜可可製作，小顆圓潤方便入口~不過於甜膩的滋味大人小孩都會喜歡！

花花酥是使用花生醬製作而成，酥鬆口感再加上吃的到花生顆粒，越嚼越香！

結語

整體來說，餅乾探險隊絕對是可以送禮的好選擇！尤其是家中有小孩的更適合！餅乾高品質又好吃，禮盒還能直接玩蛇棋桌遊~從裡到外都有蛇的意象~很符合蛇年的喜氣象徵！除了新春禮盒，若是有喜餅、彌月需求也可以找他們~在台中有門市可免費試吃體驗與專人服務介紹，歡迎洽詢！

店家資訊

【 蒙恩聽障烘焙坊 】

▸ 官網｜ https://www.deaf.com.tw/index.php

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/deafbakery/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/deafcandoanything

▸ 地址｜台中市北屯區崇德路二段325號

▸ 電話｜04-22332525

▸ 營業時間｜10:00-18:00



檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我▼

貪食瑞秋IG @rachel_eat_play

貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist

美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com