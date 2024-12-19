石門水庫那很多活魚三吃的店家，大家都去哪一家吃呢？

俗擱大碗對決！山霸王活魚餐廳，好吃石門活魚推薦首選！

今天要介紹的這家餐廳可厲害了，網路評價頗高的美味活魚餐廳

活魚三吃合菜最低只要$3288，就能吃到超霸氣整隻魚頭鍋、活魚三吃、鹹酥大蝦

、鐵板鴕鳥肉等，還免服務費唷

跟上小編腳步來去嘗鮮吧〜

這家【山霸王活魚餐廳】位在大溪康莊路上，臨近迎富送窮廟跟桃禧露營區

一般觀光客吃活魚都跑到石門活魚街，但其實外圍這一家也很厲害，有超大停車場

，有服務人員指揮，所以完全不需要擔心停車位的問題

佈置上看起來與大樓外觀差異蠻大的，餐廳的感覺一整個就像是婚宴會館的喜宴佈置

我們當天預約到的時間，已經是下午2點了，算是過了尖峰用餐時間，但人潮依舊不少

(建議平日或假日1:30後前往)

餐廳空間相當寬敞，鑲嵌著黃色系的LOGO牆十足吸睛，適合人類與毛孩一同來打卡拍照

我必須說山霸王活魚餐廳所有服務人員對任何毛孩、寵物都是超級友善的啦

小編很喜歡這一間活魚餐廳，可以帶狗狗一起來吃飯就是讚〜

停車場旁邊還有一個大水池裡面是草魚，魚都是現點現殺！

這裡菜單選擇超級多，除了有合菜，也有客家料理、熱炒、白斬雞都有

也可以親自挑選你要的活魚，而且不收服務費，白飯免費

少人數一樣可以品嘗到活魚美食！

單點or現撈活魚都OK，愛吃什麼點什麼

這次我們挑選了4188元合菜，覺得相當划算！

道道菜都是料多味美大份量

沒想到十人份合菜會讓我們這些大胃王撐到不行，結果還打包了一大堆回家

光看賣相就讓人大喜 ！！！大家都迫不及待要開動了〜

【招牌煙燻雞】

金黃油亮散發淡淡焦糖香氣〜

煙燻雞肉還能保留雞肉天然的鮮甜，不會在烹調過程中流失水分，導致煙燻雞肉口感變乾柴

燻雞肉質鮮甜Q彈好唰嘴！

入口尾韻有淡淡的煙燻味，保留雞汁、雞肉鮮嫩多汁、肉質細緻不乾澀

讓人會一口接一口的美食

【海鮮大拼盤】

清燙沙蝦、涼拌鮮海蜇、生魚片

一上桌就超吸睛！

清燙沙蝦

簡單清燙就能感受到沙蝦肉質口感的細膩與鮮甜

吃得到沙蝦本身的質地與肥肉的潤滑口感

涼拌鮮海蜇

海蜇花口感爽脆，小黃瓜的清香與辣椒和蒜的辛辣相互融合，讓人一口接一口

生魚片

秋冬的旗魚油脂豐滿肉質細膩，入口即化開

【百匯松坂豬】

冷冷的冬天，暖暖的麻油最滋補！

這道麻油雞湯松阪麵線有著濃郁的麻油香，不只豬肉吃起來Q彈又入味，麻油湯汁拌麵線都超好吃

太好吃啦！瞬間秒殺的美味，過癮又開胃〜

【鮮果蜜魚】

活魚三吃，第一吃，糖醋松鼠魚

這道糖醋鮮魚就非常厲害，酥炸後淋上糖醋醬汁，酸甜開胃超好吃啊〜

肉質鮮嫩、酸甜滋味恰到好處，果然是熱門活魚料理招牌必點！

酸酸甜甜的糖醋料理不管是大人還是小孩都非常喜愛！

【川味水煮魚】

活魚三吃，第二吃

平常都是吃水煮牛肉，第一次品嘗水煮魚，一鍋紅通通的湯，超麻又微辣很下飯，一吃就超喜歡！

麻、辣、鮮、香這四個形容詞概括了這道菜！

吸飽湯汁的魚肉很鮮嫩，黃豆芽口感清脆，一入口，辣味從舌尖蔓延到整個嘴裡

巨下飯！！！

絕對一口接著一口停不下來……..

【八寶佛跳牆】

每盅塞滿超澎派的配料，湯匙還要有點用力才能舀到底部，真的是好誇張啊

有魚翅、豬腳、排骨、芋頭、筍絲、香菇、鳥蛋等等

先喝口湯, 湯頭依然非常夠味, 喝起來十分鮮甜，醇厚不會過鹹

食材綿密入口即化，令人回味無窮〜

【招牌魚頭鍋】

滿滿一大鍋用看的口水都流出來啦…..

魚頭炸得外酥內嫩、油脂豐厚也沒有土味，湯頭濃郁還喝得到蔬菜甘甜

鍋內放入了滿滿的新新腸、凍豆腐、豆皮等火鍋餡料，超豐富

這麼多料這麼大的魚頭吃的也太滿足了〜

【皮蛋水蓮盅】

創意料理，意外迸出好滋味！

小編還是第一次吃到這樣炒水蓮的，平常都是加破布子一起拌炒

口感清爽脆嫩，沒有澀味，加上軟軟的皮蛋，口感超特別，整體很加分！

不愛皮蛋的話……吃完這道菜保證開始愛上它！

【蔥油活魚】

清蒸魚直接保持了魚肉的原汁原味〜

魚肉鮮甜細緻，蔥香滿盈爽口彈牙，齒頰留香又鮮嫩！

小珊珊碎碎念：

來大溪旅遊時，一定要品嚐這裡道地的活魚餐廳呀！

山霸王在Google上有1000多則評論，還能擁有4.2分的好評價，平日假日都可見團客

，遊覽車團預約吃飯，其魅力可見一斑

美味道地的活魚三吃，魚肉鮮甜水嫩無土味，好好吃！

而且每一位服務人員親切笑容，善待每位客人與萌寵，是間會讓人想一訪再訪的超人氣店家

【INFO】

【山霸王活魚餐廳】

▶地址：桃園市大溪區康莊路五段82號

▶訂位電話：03-388-7989

▶營業時間：一-五 10:00-18:30/六日 10:00-19:00

▶官方臉書：山霸王活魚餐廳

▶官方網站：【桃園大溪活魚餐廳】山霸王活魚餐廳－在地推薦高CP值活魚料理

▶LINE：@zro5812r

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