阿發在上週，和幾位20多年前的老同事們聚餐敘舊。發起聚會的老同事，和我吃的領域不太同，其嘴挑且常吃高檔貨，說要約在這家新開幕沒幾個月的店。
我心想，她推薦的，我是不擔心會不好吃，卻想著可能要和老婆帶個幾千元才能赴約，尤其聽到位在中山北路的晶華酒店附近。
沒想到，散發濃厚日式高質感氛圍，與講究食材的串燒專門店，其餐點價位比我想像中的低。而餐點品項中，竟還有一般日式串燒店的少見的珍品，像是有串燒之王稱號的「燈籠」、如鵝肝般高級滋味的「白肝」、熟成桂丁雞刺身...等。想感受一下高質感的日式串燒，但又對高檔店卻步的朋友們，這家「小滿酒食処」可別錯過~
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▲上方為「小滿酒食処」短影片介紹
圖文介紹則請見下方↓
▲「小滿酒食処」店外觀
新開幕沒幾個月，
隱藏在晶華酒店旁的巷弄裡，
離捷運中山站約600公尺。
一踏入大門，
印入眼簾的是充滿日式氛圍，
質樸典雅的小小庭院造景。
▲店環境
充滿沉穩的日式木質串燒店氣氛，
有吧台區、雙人座、四人座、六人包廂（裡面有客人，不方便拍）。
雖空間不大、座位不算多，
但不至於感覺擁擠。
▲吧檯區
吧檯上方與一旁酒櫃內，
擺了不少品項的日本酒。
來這當然要小酌一下，
但阿發本身不喝酒，
就跳過囉~
▲點餐單
餐點主打焼き鳥，
也就是雞肉類（又分塩、醬兩種），
另也有：限量、豚&牛、野菜、酒肴、海味、漬物、食事、湯品、甘味，
這幾種類別。
其中的〝限量〞類別，
吸引了我的目光，
裡面的幾個品項，
是一般串燒店比較少見，
尤其是〝燈籠〞〝白肝〞〝熟成桂丁雞刺身〞。
▲松露薯條
外酥內軟的炸細薯，
附著帶著松露香氣，
口感滑順的沾醬，
讓人一口接一口～
▲熟成桂丁雞刺身
有吃過雞肉沙西米嗎？
阿發就還沒吃過，
因此看到這裡竟會有（敢賣）雞刺身，
就很感興趣。
據說雞刺身是日本九州鹿兒島，
以及宮崎地區的著名鄉土美食。
你應該可以想像，
雞肉要做成半熟刺身是很不容易的事。
這是挑選特別飼養，
且國際認證的「桂丁雞」。
旁邊一小卷一小卷，
是脂香彈嫩的烤雞皮。
一顆顆晶瑩剔透的，
則是有植物界魚子醬稱號的「手指檸檬」。
雞刺身吃起來，
完全沒有雞腥味，
反而是之前無法想像的鮮美嫩口，
加上搭配拇指檸檬、山葵刺激味蕾，
真是十分美味～
▲雞皮仙貝
壓平煎炸的雞皮，
很酥香口感類似肉紙，
但又多了股芳郁的雞脂味，
搭配海苔片一起就口，
非常好吃涮嘴。
▲雞心
肥美厚實彈嫩，
無腥味，
阿發本就愛吃雞心，
這串也有合口味～
▲雞膝軟骨
在雞肉部位中，
具有獨特的軟脆口感，
且好吃。
相較其他限量的品項，
這串的價位更顯親民。
▲抹上雞肝慕斯
奶油質地般，
且口感醇香綿滑的雞肝慕斯，
抹在烤厚片上，
好吃又能增添飽足感。
▲烤洋蔥
新鮮的洋蔥串，
烤好後，
吃起來沒有洋蔥的辛嗆味，
反倒有類似奶油般的香甜滋味，
且一串不到50元的銅板價，
很超值。
*烤洋蔥兩串只要40元，真是超佛心的價格。
*老婆直說，
這的烤洋蔥和烤玉米筍，
是目前我們吃過的串燒店中，
覺得最好吃的～
▲手羽元
指的就是雞翅。
在製作上，
先費工地把雞翅的橫剖撐開，
再串起燒烤。
▲白肝（塩）
這道也是限量，
新鮮肥美的雞白肝並不常見，
且大多會被高級日本料理串燒店收購。
將白肝烤至8分熟左右，
再以粗鹽...等簡單調味，
吃起來相當綿密細緻，
且帶有些入口即化的口感，
並散發濃郁的脂香卻不腥不羶，
口腔中滿溢著，
如鵝肝般高級的滋味。
▲明太子山藥
有位女同事，
看到這一上桌就說，
這裡的山藥，
比她之前在其他日式串燒店吃過的，
厚很多！
這道也頗受女生們喜愛。
▲燈籠
沒想到這家店，
竟會有串燒界的限量珍品，
且有串燒之王別稱的「燈籠」。
所謂「燈籠」，
是指在宰殺母雞時，
其體內未覆殼成蛋的蛋黃(雞的內卵)，
數量本已不多，
且鮮度不夠的，
還無法拿來做日式串燒半生熟的「燈籠」，
通常就會出現在鹹水雞攤。
「燈籠」料理的方式較費工，
也會考驗著廚師的功力。
串起來的外形與色澤，
提起後像一串的小燈籠，
其命名因此而來。
食用時需整顆放入嘴巴中，
外皮有層天然薄膜，
輕輕一咬，
口腔中會「啵！」的一聲爆漿，
滿口立即充滿著，
濃稠芳郁迷人的蛋黃香~
▲室內入口字樣
無論是年過半百的自我人生體悟，
或對店家的感受，
我很喜歡店裡的一句話：「人生不用太滿，小滿即可。」
自己年輕時用餐，
偏愛食材多醬來增添風味與層次，
總覺得吃起來才好吃。
不過隨著年齡的增長，
越來越偏愛簡單調味就好，
不僅對身體負擔相對較小，
也能較能吃到食材本身的鮮美滋味。
所以阿發在這點的串燒，
多為塩味而非醬味。
串燒若無醬，
食材是否新鮮，
與廚師功力，
就會一翻兩瞪眼、好壞立判，
我只能說，
店家這兩部分表現很不錯。
另，
老婆對烤洋蔥、玉米筍...等野菜的口感，
也讚不絕口。
想感受一下高質感的日式串燒，
但又對高檔店卻步的朋友們，
這家「小滿酒食処」可別錯過~
【低 消】800元/人
【營業時間】18：00～00：00（最後加點23：00）；週一休息
【地 址】台北市中山區中山北路二段59巷7-1號
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