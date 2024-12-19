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隱藏在巷弄裡內行才知，非吃不可限量珍品，超值價位高質感日式串燒專門店　／小滿酒食処／串燒之王燈籠／白肝／熟成桂丁雞刺身／台北日式串燒推薦／捷運中山站美食

2024-12-19 18:17:00 文字：阿發的簡單幸福
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阿發的簡單幸福

阿發的簡單幸福

小滿酒食処all.jpg
阿發在上週，和幾位20多年前的老同事們聚餐敘舊。發起聚會的老同事，和我吃的領域不太同，其嘴挑且常吃高檔貨，說要約在這家新開幕沒幾個月的店。
我心想，她推薦的，我是不擔心會不好吃，卻想著可能要和老婆帶個幾千元才能赴約，尤其聽到位在中山北路的晶華酒店附近。
沒想到，散發濃厚日式高質感氛圍，與講究食材的串燒專門店，其餐點價位比我想像中的低。而餐點品項中，竟還有一般日式串燒店的少見的珍品，像是有串燒之王稱號的「燈籠」、如鵝肝般高級滋味的「白肝」、熟成桂丁雞刺身...等。想感受一下高質感的日式串燒，但又對高檔店卻步的朋友們，這家「小滿酒食処」可別錯過~
【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~

上方為「小滿酒食処」短影片介紹
圖文介紹則請見下方↓

小滿酒食処01-店外觀.jpg
「小滿酒食処」店外觀
新開幕沒幾個月，
隱藏在晶華酒店旁的巷弄裡，
離捷運中山站約600公尺。
一踏入大門，
印入眼簾的是充滿日式氛圍，
質樸典雅的小小庭院造景。

小滿酒食処03-店環境.jpg
店環境
充滿沉穩的日式木質串燒店氣氛，
有吧台區、雙人座、四人座、六人包廂（裡面有客人，不方便拍）。
雖空間不大、座位不算多，
但不至於感覺擁擠。

小滿酒食処04-吧檯.jpg
吧檯區
吧檯上方與一旁酒櫃內，
擺了不少品項的日本酒。
來這當然要小酌一下，
但阿發本身不喝酒，
就跳過囉~

小滿酒食処05-點餐單.jpg
點餐單
餐點主打焼き鳥，
也就是雞肉類（又分塩、醬兩種），
另也有：限量、豚&牛、野菜、酒肴、海味、漬物、食事、湯品、甘味，
這幾種類別。
其中的〝限量〞類別，
吸引了我的目光，
裡面的幾個品項，
是一般串燒店比較少見，
尤其是〝燈籠〞〝白肝〞〝熟成桂丁雞刺身〞。

小滿酒食処06-味噌黃瓜酒蒸大蛤.jpg
味噌黃瓜＆酒蒸大蛤

小滿酒食処07-松露薯條.jpg
松露薯條
外酥內軟的炸細薯，
附著帶著松露香氣，
口感滑順的沾醬，
讓人一口接一口～

小滿酒食処08-熟成桂丁雞刺身.jpg
熟成桂丁雞刺身
有吃過雞肉沙西米嗎？
阿發就還沒吃過，
因此看到這裡竟會有（敢賣）雞刺身，
就很感興趣。
據說雞刺身是日本九州鹿兒島，
以及宮崎地區的著名鄉土美食。
你應該可以想像，
雞肉要做成半熟刺身是很不容易的事。
這是挑選特別飼養，
且國際認證的「桂丁雞」。
旁邊一小卷一小卷，
是脂香彈嫩的烤雞皮。
一顆顆晶瑩剔透的，
則是有植物界魚子醬稱號的「手指檸檬」。
雞刺身吃起來，
完全沒有雞腥味，
反而是之前無法想像的鮮美嫩口，
加上搭配拇指檸檬、山葵刺激味蕾，
真是十分美味～

小滿酒食処09-雞皮仙貝.jpg
雞皮仙貝
壓平煎炸的雞皮，
很酥香口感類似肉紙，
但又多了股芳郁的雞脂味，
搭配海苔片一起就口，
非常好吃涮嘴。

小滿酒食処12-雞心.jpg
雞心
肥美厚實彈嫩，
無腥味，
阿發本就愛吃雞心，
這串也有合口味～

小滿酒食処13-雞膝軟骨雞佛.jpg
雞膝軟骨、雞佛

小滿酒食処14-雞膝軟骨.jpg
雞膝軟骨
在雞肉部位中，
具有獨特的軟脆口感，
且好吃。
相較其他限量的品項，
這串的價位更顯親民。

小滿酒食処15-雞肝慕斯.jpg
雞肝慕斯，外觀

小滿酒食処16-雞肝慕斯.jpg
抹上雞肝慕斯
奶油質地般，
且口感醇香綿滑的雞肝慕斯，
抹在烤厚片上，
好吃又能增添飽足感。

小滿酒食処17-玉米筍.jpg
烤玉米筍
不小根的玉米筍，
很清甜脆口的滋味。

小滿酒食処18-洋蔥.jpg
烤洋蔥
新鮮的洋蔥串，
烤好後，
吃起來沒有洋蔥的辛嗆味，
反倒有類似奶油般的香甜滋味，
且一串不到50元的銅板價，
很超值。
*烤洋蔥兩串只要40元，真是超佛心的價格。
*老婆直說，
這的烤洋蔥和烤玉米筍，
是目前我們吃過的串燒店中，
覺得最好吃的～

小滿酒食処19-手羽元.jpg
手羽元
指的就是雞翅。
在製作上，
先費工地把雞翅的橫剖撐開，
再串起燒烤。

小滿酒食処20-手羽元特寫.jpg
手羽元，特寫
外皮很酥香脆，
肉質細緻、鮮美嫩彈。

小滿酒食処21-白肝-塩.jpg
白肝（塩）
這道也是限量，
新鮮肥美的雞白肝並不常見，
且大多會被高級日本料理串燒店收購。
將白肝烤至8分熟左右，
再以粗鹽...等簡單調味，
吃起來相當綿密細緻，
且帶有些入口即化的口感，
並散發濃郁的脂香卻不腥不羶，
口腔中滿溢著，
如鵝肝般高級的滋味。

小滿酒食処22-白肝-醬.jpg
白肝（醬）
醬烤雞白肝，
又是另一種迷人獨特的滋味~

小滿酒食処23-櫛瓜.jpg
櫛瓜
我本身雖不討厭櫛瓜，
但也沒有很愛，
老婆倒是說好吃~

小滿酒食処24-雞肉丸明太子山藥.jpg
雞肉丸&明太子山藥

小滿酒食処25-雞肉丸.jpg
雞肉丸
雞肉丸拌上黃澄澄的蛋黃液，
口感和風味很迷人。

小滿酒食処26-明太子山藥.jpg
明太子山藥
有位女同事，
看到這一上桌就說，
這裡的山藥，
比她之前在其他日式串燒店吃過的，
厚很多！
這道也頗受女生們喜愛。

小滿酒食処27-蝦膏烏龍麵.jpg
蝦膏烏龍麵
口感滑順Q彈，
鮮味滿溢~

小滿酒食処28-燈籠(提燈).jpg
燈籠
沒想到這家店，
竟會有串燒界的限量珍品，
且有串燒之王別稱的「燈籠」。
所謂「燈籠」，
是指在宰殺母雞時，
其體內未覆殼成蛋的蛋黃(雞的內卵)
數量本已不多，
且鮮度不夠的，
還無法拿來做日式串燒半生熟的「燈籠」，
通常就會出現在鹹水雞攤。
「燈籠」料理的方式較費工，
也會考驗著廚師的功力。
串起來的外形與色澤，
提起後像一串的小燈籠，
其命名因此而來。
食用時需整顆放入嘴巴中，
外皮有層天然薄膜，
輕輕一咬，
口腔中會「啵！」的一聲爆漿，
滿口立即充滿著，
濃稠芳郁迷人的蛋黃香~

小滿酒食処30-雞骨湯.jpg
雞骨湯
濃郁醇厚好喝的雞白湯

小滿酒食処31-雞雜炊.jpg
雞雜炊
米飯富含雞雜湯濃縮的精華與美味

小滿酒食処02-室內入口字樣.jpg
室內入口字樣
無論是年過半百的自我人生體悟，
或對店家的感受，
我很喜歡店裡的一句話：「人生不用太滿，小滿即可。」

自己年輕時用餐，
偏愛食材多醬來增添風味與層次，
總覺得吃起來才好吃。
不過隨著年齡的增長，
越來越偏愛簡單調味就好，
不僅對身體負擔相對較小，
也能較能吃到食材本身的鮮美滋味。
所以阿發在這點的串燒，
多為塩味而非醬味。
串燒若無醬，
食材是否新鮮，
與廚師功力，
就會一翻兩瞪眼、好壞立判，
我只能說，
店家這兩部分表現很不錯。
另，
老婆對烤洋蔥、玉米筍...等野菜的口感，
也讚不絕口。
想感受一下高質感的日式串燒，
但又對高檔店卻步的朋友們，
這家「小滿酒食処」可別錯過~

【低　　消】800/
【營業時間】18000000（最後加點2300）；週一休息
【地　　址】台北市中山區中山北路二段597-1

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文章標籤
小滿酒食処 日式串燒專門店 串燒之王 燈籠 白肝 桂丁雞刺身 蝦膏烏龍麵 明太子山藥 雞肉丸 手羽元 雞肝慕斯 雞膝軟骨 雞皮仙貝 松露薯條 台北日式串燒推薦 捷運中山站美食
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