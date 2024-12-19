數到3

1~2~3快來吃飯

這是每個媽媽都常常會掛在嘴上叮嚀的一句話

長大之後

在外遊子會特別惦記媽媽的"數到3"

內用位置約16席

空間不大

所以若是有多人聚餐

六人以上才接受訂位

店內裝潢簡單可愛風

有多句激勵人心的名言

我個人是滿喜歡的

點我看短片介紹

升級+價的A套餐先來

鮮奶茶&玉米湯

我覺得都很好喝~~

尤其是玉米湯裡面給的玉米還滿多

且喝起來也很濃郁

炸物部份點了炸豬排、小雞塊、雞米花

炸物表現就是一般水準

真的要趁熱吃～～

蒜味清炒白酒海鮮義大利麵

我去吃義大利麵首選都是清炒口味跟海鮮

一整盤179元真的好平價

且說真的份量真的很足夠

且海鮮有三種

鮮蝦、蛤蠣、魷魚

雖然價位很平價可是海鮮吃得出來很新鮮

且給的也不少

正常份量我覺得以女生來說

真的會吃很飽

義大利麵均可加價加料

例如+雞肉或海鮮都是+50元

蛤蠣+30元

蝦子一隻則是+10元

粉紅醬雞肉義大利麵

奶油白醬＋番茄紅醬就變成夢幻粉紅醬啦～

這裡的雞肉吃起來的口感並不柴

雞肉給的量也不少

覺得這家年輕老闆總是給料不手軟耶～～

而且這個價錢真的有賺錢嗎XD

奶油松露雞肉燉飯

這是有加飯跟加溫泉蛋的版本

其實這裡是可接受客製的

只要老闆做的出來都可以~

奶油松露燉飯加上溫泉蛋的蛋汁

融合Mix在一起之後

一口吃下真的超過癮

這樣吃口感也比較濕潤

一整個好喜歡啊~

店家資訊

數到3義式餐廳

台南市東區府連東路3號

0903-607363

11:00-15:30

17:00-21:00

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