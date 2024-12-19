數到3
1~2~3快來吃飯
這是每個媽媽都常常會掛在嘴上叮嚀的一句話
長大之後
在外遊子會特別惦記媽媽的"數到3"
內用位置約16席
空間不大
所以若是有多人聚餐
六人以上才接受訂位
店內裝潢簡單可愛風
有多句激勵人心的名言
我個人是滿喜歡的
升級+價的A套餐先來
鮮奶茶&玉米湯
我覺得都很好喝~~
尤其是玉米湯裡面給的玉米還滿多
且喝起來也很濃郁
炸物部份點了炸豬排、小雞塊、雞米花
炸物表現就是一般水準
真的要趁熱吃～～
蒜味清炒白酒海鮮義大利麵
我去吃義大利麵首選都是清炒口味跟海鮮
一整盤179元真的好平價
且說真的份量真的很足夠
且海鮮有三種
鮮蝦、蛤蠣、魷魚
雖然價位很平價可是海鮮吃得出來很新鮮
且給的也不少
正常份量我覺得以女生來說
真的會吃很飽
義大利麵均可加價加料
例如+雞肉或海鮮都是+50元
蛤蠣+30元
蝦子一隻則是+10元
粉紅醬雞肉義大利麵
奶油白醬＋番茄紅醬就變成夢幻粉紅醬啦～
這裡的雞肉吃起來的口感並不柴
雞肉給的量也不少
覺得這家年輕老闆總是給料不手軟耶～～
而且這個價錢真的有賺錢嗎XD
奶油松露雞肉燉飯
這是有加飯跟加溫泉蛋的版本
其實這裡是可接受客製的
只要老闆做的出來都可以~
奶油松露燉飯加上溫泉蛋的蛋汁
融合Mix在一起之後
一口吃下真的超過癮
這樣吃口感也比較濕潤
一整個好喜歡啊~
店家資訊
數到3義式餐廳
台南市東區府連東路3號
0903-607363
11:00-15:30
17:00-21:00