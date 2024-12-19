只開一週只開兩天的神祕餐廳，一連三年拿下米其林必比登推薦，虱目魚控真的不能錯過！

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這家有啥亮點？

老闆娘超年輕！ 才24歲就把家族四代養魚的功夫，變成了米其林等級的美味。

虱目魚無極限！ 魚肚、魚香腸到限量魚腱，料理創意滿分，每道都像在吃漁村的故事。

秒殺的超人氣菜色：香煎魚菲力、清炒魚腱、泰式魚柳……每盤上桌都有人驚呼「好好吃！」

私心大推的幾道必點菜：

清炒魚腱：超稀有部位，每條魚只有一顆，口感脆嫩Q彈，讓人一口接一口停不下來！

泰式魚柳：金黃酥脆的魚柳，搭上酸辣泰式醬汁，酸甜鹹辣全到位，大人小孩都愛。

椒香魚皮：發酵半年辣椒與虱目魚皮的完美搭配，香氣濃郁又微辣，當下酒菜一流！

環境超棒！

牆上有漁村故事，桌椅寬敞溫馨，開放式廚房讓你看到每道料理的誕生過程，乾淨又有家的感覺。

吃的不只是美味，還有漁村滿滿的人情味～

你也喜歡這樣的餐廳嗎？留言一起聊聊吧！

#米其林必比登 #虱目魚控的天堂 #周末限定餐廳 #漁村故事

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田媽媽 長盈海味屋

地址： 727 台南市北門區三寮灣慈安里484號

營業時間：星期六、日 11:00–17:00

電話號碼： 0917 549 736