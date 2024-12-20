台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店─台灣美術館附近美食餐廳，「雞豬骨每天熬煮8小時月團圓雞湯太好喝」358元起個人鴛鴦鍋零元湯底自由搭，超過50種時令蔬菜優質火鍋食材放題、數款精選飲品、多種口味冰淇淋通通吃到飽，人均消費550元爽嗑肉肉瀑布實現蔬菜自由，試營運優惠中，順遊國立台灣美術館_附菜單，台中西區寵物友善餐廳推薦

目錄索引

1. 關於月團圓雞湯火鍋台中美術園道店

2. 交通指引_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店

3. 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店環境開箱

3.1 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店_接待區

3.2 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店_用餐空間

3.3 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店_自助吧

√ 季節蔬菜火鍋食材自助吧

√ 飲料自助吧

√ 副餐醬料自助吧

√ 冰淇淋自助吧

4. 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店餐點分享

4.1 個人鴛鴦鍋湯底

√ 月團圓雞湯

√ 牛奶南瓜雞湯

√ 番茄雞湯

√ 沙茶魚片雞湯

√ 老火川香麻辣湯

√ 關東壽喜燒湯

4.2 主餐系列

√ 簡單雙人牛豬肉瀑布_優選五花牛加國產大眾梅花豬

√ 下弦月_牛豬雙拼_優選五花牛加西班牙嫩肩豬_加點鯛魚5片

4.3 單點系列

√ 三種魚片組

5. 消費資訊

5.1 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店菜單

5.2 優惠資訊

6. 台中西區火鍋吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於月團圓雞湯火鍋台中美術園道店

「台中西區火鍋吃到飽_台灣美術館附近美食餐廳」

「台中西區寵物友善餐廳推薦」

月團圓雞湯火鍋台中美術園道店在哪裡

月團圓雞湯火鍋台中美術園道店位於台中市西區五權西四街106號，近國立台灣美術館、勤美綠園道，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

月團圓雞湯火鍋台中美術園道店環境_餐廳特色

「全新裝潢_寬闊舒適_取餐動線流暢」

「大量雞骨豬骨淬鍊_每天熬煮8小時濃醇香月團圓雞湯」

「358元起超過50種蔬菜火鍋食材放題、多種選擇飲料吧、多種口味冰淇淋」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_美術園道站，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_五權西四街、五權西三街

汽車：附近汽車停車格_五權西四街、五權西三街；Times_台中五權六街停車場，走路3分鐘；城市車旅停車場_美村站，走路8分鐘。

Ⅱ 交通指引_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店

五權西四街五權五街交叉口_國立台灣美術館附近

五權西四街五權五街交叉口、國立台灣美術館附近，選址於台中市西區五權西四街的月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，周邊有公車站、規劃數個機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位或距離太遠，很適合安排生日聚餐、家庭聚餐、朋友聚餐、公司聚餐。

雙側有汽車停車格

月團圓雞湯火鍋台中美術園道店所在的五權西四街、隔一條的五權西三街有規劃數個汽車停車格，走路3分鐘以內即可抵達月團圓雞湯火鍋台中美術園道店。

Ⅲ 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店環境開箱

火鍋吃到飽餐廳門口

試營運第一周，預訂週二晚餐時間帶平均每周至少到火鍋店報到一次的火鍋控爸媽來吃，在新竹竹北、苗栗頭份擁有高評價的雞湯火鍋─月團圓雞湯火鍋台中美術園道店。

雞湯火鍋專賣_野菜自助吧放題

■ 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店_接待區

接待區

走進月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

付款方式

在月團圓雞湯火鍋台中美術園道店用餐，使用現金付款。

P.S.信用卡付款申請中待通過。

■ 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店_用餐空間

用餐空間

風格簡約、以暖色調點亮的空間，讓走進辛月團圓雞湯火鍋台中美術園道店吃火鍋的朋友們都可以感受到用心營造的溫馨氛圍，放鬆地享受餐點美味。

桌邊加湯服務

外場人員隨時確認是否需要加湯，貼心服務的分數已加滿~

完美運用空間，採用卡座式設計用餐座位，每桌均擁有相當大的桌間距離，不會覺得跟鄰桌距離很近。

餐面擺設

饕客入座前，外場人員早已將用餐時會使用到的分食碗、菜盤、紙巾、桌上型垃圾桶，備妥於桌面上等候入座，抽屜拉開有筷子、湯勺可取用。

4人桌

中間區的用餐座位，可提供4人、8人，把中間的隔板拿掉可從4人桌直接轉換成8人桌，特別適合老中青三代聚餐、公司聚餐。

6人桌

■ 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店_自助吧

358元起，自助吧放題

引進有調控整體濕度、溫度的專屬訂製冰櫃，將多達50種以上的蔬菜、火鍋食材放置於開放式櫃體中，以冰櫃優異的保冷功能，維持蔬菜、火鍋食材的新鮮、口感。

√ 季節蔬菜火鍋食材自助吧

以當季盛產的蔬菜為主，所有品項依照季節做變化。

蔬菜的部分有：高麗菜、青江菜、紅莧菜、大白菜、水蓮、小白菜、絲瓜、苦瓜、山苦瓜、紅黃綠甜椒、杏鮑菇、白蘿蔔、牛番茄、金針菇、大黃瓜、黑木耳、香菇等。

季節蔬菜、優質火鍋食材

從火鍋食材自助吧供應的內容也可以感覺到對每個火鍋控的用心，看到了很多一般不會出現的：紅莧菜、山苦瓜、紅黃綠甜椒、水蓮的成本比較高的蔬菜。

蔬菜系列食材都清洗得相當乾淨，煮熟後是不會吃到土味、雜味的，火鍋湯底也沒有被汙染，可以喝到融入湯裡的滿滿蔬果自然甜。

√ 飲料自助吧

選擇多樣化的飲料自助吧，有果汁飲料機、咖啡機、精選茶飲果汁機、氣泡類飲料機，另有百年茶莊的茶包可沖泡，共有多達30種飲品選擇。

咖啡機

暢銷飲品機

果汁飲品機

台灣百年茶莊_峰圃茶莊

√ 副餐醬料自助吧

有在多數台中餐廳會看到的亮點─東泉辣椒醬。

精選數款火鍋人氣副餐、月團圓特製火鍋醬料、豆皮，都可以在這裡取用。

精選火鍋副餐

鍋燒意麵、王子麵、寬冬粉、冬粉、拉麵。

獨立醬料勺

自助醬料區備有10幾款的調味料可按照個人口味喜好自行調配。

月團圓特製火鍋醬_蔬菜醬

月團圓特製火鍋醬_香辣醬

日常吃飯習慣加點辣的朋友超愛這一味！

涮煮好的牛肉、豬肉沾一點香氣層次豐富、辣感溫潤的月團圓香辣醬，美味再升級~

月團圓特製火鍋醬_沙茶醬

√ 冰淇淋自助吧

每人358元起的火鍋吃到飽，冰淇淋自助區有多達10種冰淇淋口味。

最愛的是這四個口味的冰淇淋：牛奶雪沙、芝麻、焦糖咖啡、青蘋果。

Ⅳ 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店餐點分享

這餐點了：

√ 月團圓雞湯

√ 牛奶南瓜雞湯

√ 番茄雞湯

√ 沙茶魚片雞湯

√ 老火川香麻辣湯

√ 關東壽喜燒湯

√ 簡單雙人牛豬肉瀑布_優選五花牛加國產大眾梅花豬

√ 下弦月_牛豬雙拼_優選五花牛加西班牙嫩肩豬_加點鯛魚5片

√ 三種魚片組

■ 個人鴛鴦鍋湯底

√ 月團圓雞湯

大量雞骨、豬骨，每天熬煮8小時成就的真材實料醇厚雞湯就是這鍋！

喝了第一口直接愛上，列入雞湯火鍋Top3，清爽型的雞湯湯底香氣醇厚、沒有負擔感，煮海鮮食材、蔬菜都好搭。

√ 牛奶南瓜雞湯

排行冠軍的個人鴛鴦鍋湯底─牛奶南瓜雞湯，將自助吧夾取的蔬菜放入這鍋煮，美味加倍！

√ 番茄雞湯

在醇厚系月團圓雞湯的基礎上，添加新鮮番茄增添湯頭香氣層次，可以喝到融入於湯裡多一層的蔬果自然清甜感。

√ 沙茶魚片雞湯 68元

豚骨雞湯添加特製沙茶提香，讓湯頭整體香氣層次更豐富，多一層迷人的獨特沙茶香，很適合涮肉！

√ 老火川香麻辣湯 68元

麻辣控好愛這鍋！

湯底的鴨血口感特滑嫩，而且完全沒有雜味、腥味，吃完還想再續加~

麻辣控朋朋的愛加一！

嚴選多種辛香料堆疊的香氣、辣感不高、是不刺激溫順型的辣，牛肉、豬肉用這鍋涮多一層麻辣香氣，更好吃~

√ 關東壽喜燒湯 68元

關東風味壽喜燒湯底很適合用來涮牛肉，醬香完美平衡牛肉油花原始的油膩感，只留下軟嫩、多汁的美好口感。

■ 主餐系列

√ 簡單雙人牛豬肉瀑布_優選五花牛加國產大眾梅花豬 1098元

兩個人用餐推薦可以點一套簡單雙人牛豬肉瀑布，平均一人550元，爽嗑四排多達接近30片的豬肉、牛肉，大滿足~

優選五花牛

國產大眾梅花豬

台灣豬豬NO.1！

油花比例不高，涮煮後直接吃不沾醬可以吃到鎖在肉裡的鮮味，是完全沒有肉臭味的。

√ 下弦月_牛豬雙拼_大眾五花牛加西班牙嫩肩豬 498元_加點鯛魚5片 68元

豬肉、牛肉、魚肉一次滿足！

■ 單點系列

√ 三種魚片組 188元

海鮮控朋朋推薦可以加點一份三種魚片組，免200元Get鱸魚三片、巴沙魚4片、鮭魚1片、蛤蜊數顆。

推薦把魚肉放入牛奶南瓜雞湯、沙茶魚片雞湯煮熟直接吃，可以吃到鎖在魚肉裡的自然鮮，很搭~

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/12/17(二) 試營運

√ 付款方式：現金、信用卡 (申請中)

√ 用餐時間90分鐘

√ 用餐酌收10%清潔服務費

√ 低消：按照身高標準收費

ο 141公分以上，需點一份套餐

ο 121公分~140公分，酌收220元

ο 120公分以下，不收費

√ 寵物友善餐廳，使用寵物推車不落地

■ 月團圓雞湯火鍋台中美術園道店菜單

台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，來源：月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁，2024/12/19

台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，來源：月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁，2024/12/19

台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，來源：月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁，2024/12/19

台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，來源：月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁，2024/12/19

台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，來源：月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁，2024/12/19

台中西區火鍋吃到飽_月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，來源：月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁，2024/12/19

■ 優惠資訊

√ 試營運期間，加入月團圓雞湯火鍋LINE@，指定鍋物享95折優惠

√ 慶開幕優惠可關注月團圓雞湯火鍋FB粉絲頁

√ 月團圓農曆15號滿月限定，每份套餐可15元加購一份梅花豬60公克、五花豬60公克、巴沙魚3片、鱸魚3片、蛤蜊5顆五選一。

Ⅵ 台中西區火鍋吃到飽相關資訊

月團圓雞湯火鍋台中美術園道店

熱門搜尋：台中西區火鍋吃到飽、 台灣美術館附近美食餐廳、台中西區寵物友善餐廳

設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：30

📍 地址：台中市西區五權西四街106號

📞 電話：04 2378 6667



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■ 品牌資訊

月團圓雞湯火鍋台中美術園道店線上訂位

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月團圓雞湯火鍋IG

月團圓雞湯火鍋LINE@

月團圓雞湯火鍋竹北店

新竹縣竹北市莊敬五街186號1樓

電話 ：036587243

月團圓雞湯火鍋頭份店

苗栗縣頭份市中央路256號1樓

電話：037660335

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