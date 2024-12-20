前陣子只冷沒幾天，還在想今年冬天會不會是個暖冬？
沒想到最近寒流來襲，這一個禮拜真的是冷得要命🥶
天氣一冷我就想喝熱湯，想必大家也是吧🤣
一到中午，辦公室同事們也都不約而同地選擇湯類
我自己也愛在這樣的天氣裡喝上一碗熱湯，感覺整個身體都被暖了起來～
不過週末待在家裡總覺得，這種冷冷的日子裡怎麼能少了甜湯來暖身呢？
有了這個想法，我的腦海中又回到了去年夏天用瓜瓜園的冰品來消暑的回憶
當時每一口冰品都讓我感到心情舒暢，身體的燥熱也被迅速消除
如今冬天來臨，或許瓜瓜園也能撫慰一下我寒冷的身心？
於是我上網查找了一些地瓜創意料理推薦
發現有網友分享使用了瓜瓜園的「芋見地瓜圓」搭配紅豆湯
聽起來好像很不錯！但我個人其實更偏好綠豆湯
所以就靈機一動，為什麼不試試把這個組合變成綠豆湯呢🤩
於是我興沖沖地買來了芋見地瓜圓
順便買了罐裝的綠豆湯
作為懶人料理高手，我當然不會自己煮綠豆湯啦～
直接選擇簡便的罐裝綠豆湯👍
接下來過程非常簡單，只需要將綠豆湯煮滾
再將他們丟進湯裡，等大約三分鐘
當芋圓和地瓜圓都浮起來後，就可以享用了！
簡單的過程讓我直接忘記拍了😅
為了彌補，我趕緊把芋見地瓜圓單獨撈出來拍了特寫😂
每一顆都很飽滿！光看就讓人覺得它們的口感會非常Q彈！
把它們放回綠豆湯中，感覺一切都完美了～
當我吃下第一顆地瓜圓，那口感真是軟Q得無可挑剔！
搭配上綠豆湯的清甜，這樣的組合簡直是絕配💓
冬天的夜晚來上一碗這樣暖暖的甜湯，真的是一個無比舒適的享受
能夠讓我在一天的疲憊中獲得極大的療癒感🥰
說到這裡，我不禁想起了看到的其他地瓜創意料理推薦
瓜瓜園的官網上還有很多食譜分享
比如為了寵物而做的鮮食、以及專為長者的介護料理
每次看到這些創意料理，都很佩服他們能夠把地瓜做得如此多元化
不論是冰品、甜湯還是其他用途，總是能讓人眼前一亮！
也讓我重新認識了地瓜這個食材的無限可能性🌟
總之，地瓜創意料理推薦真的離不開瓜瓜園
非常推薦大家嘗試看看！
無論是搭配綠豆湯還是其他甜湯
芋見地瓜圓都能為你帶來意想不到的口感與驚喜
特別是在寒冷的冬天
這樣的暖心甜點，真的是一天疲憊後最好的慰藉💖
你們還有其他地瓜創意料理推薦的嗎？
趕快分享給我吧😉
地瓜創意料理推薦👉👉👉瓜瓜園