前陣子只冷沒幾天，還在想今年冬天會不會是個暖冬？

沒想到最近寒流來襲，這一個禮拜真的是冷得要命🥶

天氣一冷我就想喝熱湯，想必大家也是吧🤣

一到中午，辦公室同事們也都不約而同地選擇湯類

我自己也愛在這樣的天氣裡喝上一碗熱湯，感覺整個身體都被暖了起來～

不過週末待在家裡總覺得，這種冷冷的日子裡怎麼能少了甜湯來暖身呢？

有了這個想法，我的腦海中又回到了去年夏天用瓜瓜園的冰品來消暑的回憶

當時每一口冰品都讓我感到心情舒暢，身體的燥熱也被迅速消除

如今冬天來臨，或許瓜瓜園也能撫慰一下我寒冷的身心？

於是我上網查找了一些地瓜創意料理推薦

發現有網友分享使用了瓜瓜園的「芋見地瓜圓」搭配紅豆湯

聽起來好像很不錯！但我個人其實更偏好綠豆湯

所以就靈機一動，為什麼不試試把這個組合變成綠豆湯呢🤩

於是我興沖沖地買來了芋見地瓜圓

順便買了罐裝的綠豆湯

作為懶人料理高手，我當然不會自己煮綠豆湯啦～

直接選擇簡便的罐裝綠豆湯👍

接下來過程非常簡單，只需要將綠豆湯煮滾

再將他們丟進湯裡，等大約三分鐘

當芋圓和地瓜圓都浮起來後，就可以享用了！

簡單的過程讓我直接忘記拍了😅

為了彌補，我趕緊把芋見地瓜圓單獨撈出來拍了特寫😂

每一顆都很飽滿！光看就讓人覺得它們的口感會非常Q彈！

把它們放回綠豆湯中，感覺一切都完美了～

當我吃下第一顆地瓜圓，那口感真是軟Q得無可挑剔！

搭配上綠豆湯的清甜，這樣的組合簡直是絕配💓

冬天的夜晚來上一碗這樣暖暖的甜湯，真的是一個無比舒適的享受

能夠讓我在一天的疲憊中獲得極大的療癒感🥰

說到這裡，我不禁想起了看到的其他地瓜創意料理推薦

瓜瓜園的官網上還有很多食譜分享

比如為了寵物而做的鮮食、以及專為長者的介護料理

每次看到這些創意料理，都很佩服他們能夠把地瓜做得如此多元化

不論是冰品、甜湯還是其他用途，總是能讓人眼前一亮！

也讓我重新認識了地瓜這個食材的無限可能性🌟

總之，地瓜創意料理推薦真的離不開瓜瓜園

非常推薦大家嘗試看看！

無論是搭配綠豆湯還是其他甜湯

芋見地瓜圓都能為你帶來意想不到的口感與驚喜

特別是在寒冷的冬天

這樣的暖心甜點，真的是一天疲憊後最好的慰藉💖

你們還有其他地瓜創意料理推薦的嗎？

趕快分享給我吧😉

地瓜創意料理推薦👉👉👉瓜瓜園