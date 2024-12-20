

天氣一變冷就會很想吃火鍋!這家位於南京建國路口附近的土狗樂市，之前來附近喝咖啡的時候很常經過，外觀很神祕其實是一家主打海鮮火鍋的火鍋店。



土狗樂市的門口很有日式風味，之前經過一直還以為是家日式餐廳，一樓目測原本應該也是家餐廳，目前沒有營業，不要以為沒有人喔!就大膽地走進去會有指標，吃火鍋要前往B1的火鍋專區，，也有電梯可以到達B1。



一下到B1有接待區，會依照人數入座，一到B1才發現其實餐廳很大耶，也有很多不同的座位區，能依照不同人數需求提供選擇。





除了外面的兩人座位區之外，店內還有四人、六人、八人座位區及提供獨立包廂。更令人驚豔的是店內還設有一個能容納16個人的大包廂，並且配有自己的專屬廁所！如家族、公司聚餐或尾牙，也是可以來這裡舉辦喔!



這邊有提供紙本的菜單，使用QR CODE點餐，湯頭的口味選擇也很多，有12種湯頭可以選擇，湯頭裡面有一個老譚酸菜據說比川味麻辣鍋還要辣，但辣度不能選，怕太辣受不了這次我們就先放棄了，因為今天吃蛤爆鍋跟鹿兒島和牛海陸鍋，所以搭配了川味麻辣與剝皮辣椒雞湯的湯頭，一紅一白涮肉跟海鮮剛剛好。



這邊很特別還有生魚片、握壽司、丼飯、烤魚、有點像店中店一樣的日式料理可以選擇。



點完餐之後發現竟然有熟食自助吧吃到飽耶!會不會太豐富了!熟食區的餐點有蒸餃、炸雞、炒飯、蒸魚、薯條，真的不怕吃不飽耶!只是很怕等下會飽到受不了，看起來都很好吃。



後來夾了這個蒸餃， 雖然皮不算很薄的那種但很新鮮餡料也很多，好吃!



這邊還有一區是飲料區，飲料的選擇也很多，有汽水、熱美式、拿鐵、紅茶、綠茶，飯後還有冰淇淋可以吃喔!



哈!怕吃太多太罪惡還是喝個無糖綠好了!



同樣的在自助吧區，可以自己調製你要的醬料，蔥花、蒜泥、蘿蔔泥基本上火鍋店有的醬料這邊也都有喔!如果想吃清爽一點可以用店家秘製的桔醬，搭配海鮮很提味喔!



因為我個人很愛吃文蛤所以這天點了這個蛤爆鍋，真的送上來的時候有嚇到，份量真的爆炸多，朋友則點了鹿兒島和牛海陸鍋，兩個主餐的份量真的都很多!

除了主餐之外、還有附菜盤跟主食，主食朋友點了烏龍麵、我則點了生魚片丼飯。



蛤爆鍋 1100元-這個蛤爆鍋的主餐真的很誇張的多，文蛤菜單上是寫重2000g，我們用目測的文蛤有五十顆以上，加上兩顆牛奶貝，湯頭搭配剝皮辣椒雞湯跟蛤蠣超級搭，剝皮辣椒雞湯的湯底是選用花蓮很有名的花崗山剝皮辣椒燉煮的湯頭，湯頭本身就很鮮甜潤口，搭配上蛤蠣超級鮮，整個湯頭瞬間提升鮮味十足。



牛奶貝也是很大一顆，很句，外觀很甜美，快要跟手掌一樣大了



煮開後的蛤蠣及牛奶貝，每顆都很新鮮乾淨，肉質鮮甜! 飽滿鮮嫩，咬下去湯汁豐富，口感細滑，帶有自然的鮮甜味，份量也超級多，與朋友共享都不怕分不夠。



鹿兒島a5和牛霜降海陸鍋 1280元-這個海陸鍋我覺得如果跟外面的高級鍋物店比很划算!1280元，就可以吃到鹿兒島a5和牛而且還有六片，加上天使紅蝦、草蝦、大白蝦、鱸魚片、鮮蚵等海鮮食材，超級豐富。



之前去過鹿兒島吃過當地的和牛真的那個油花細緻令人驚艷，顏色粉嫩粉嫩的外觀超級可口，不能涮太久幾秒就可以拿起來， 吃起來非常Q彈又細緻，而且不肥不油膩，搭配川味麻辣湯底也很對味



川味麻辣湯底的辣度算是中等偏辣，但辣得非常舒服，會讓人一口接一口地想吃。微微的麻感與辣味交織在一起，不會太刺激，也不會讓人覺得過辣，喉嚨痛那種，吃完後也沒有調味料放太多的感覺，反而會感到很滿足回味無窮。



天使紅蝦跟大白蝦也都超級大尾，吃起來肉質很彈牙緊實，滿滿的海鮮味，煮到最後雞湯都超濃稠的，滿滿的海鮮精華。



當然吃火鍋不能少了菜盤，吃到最後朋友才發現有雞蛋，感覺現在好像有些火鍋店是不附雞蛋的， 這個小細節讓人感到很有誠意，菜盤中的蔬菜也很新鮮。



我的主餐是生魚片丼，真的是讓人驚豔！沒想到主餐竟然會附上生魚片丼，生魚片丼裡的魚片也都新鮮、大小適中，沾上芥末醬，鮮甜好吃。



魚肉也是軟嫩Q彈



吃完火鍋後，還可以到自助吧區繼續享受冰淇淋！這裡的冰淇淋使用的是來自北海道乳源NISEKO，總共有四種口味，抹茶口味還蠻好吃的，不會太苦。讓今天的火鍋大餐畫下完美的句點。



總結: 土狗樂市地理位置相當便利，位於兩個捷運站之間，轉搭公車也很方便，可以輕鬆抵達。吃飽也可以散步走到捷運站，海鮮食材用料非常豐富且新鮮，無論是選擇單點還是套餐，都能品嚐到高品質的海鮮，價位上也相當合理。還有搭配自助吧的熟食吃到飽，多樣化的飲料選擇，讓人飽足感十足。整體CP值非常高。店內提供多種桌位選擇，無論是多人聚餐還是約會，這裡都是個不錯的選擇。



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餐廳資訊

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土狗樂市樂涮海鮮火鍋

電話:02-2517-5212

地址：10491台北市中山區建國北路二段3巷17號

INLINE訂位:https://reurl.cc/V04k2R

營業時間:星期一至日11:00-14:00 / 17:00-22:00

粉絲團:https://reurl.cc/V0N5KQ

