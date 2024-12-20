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彩妝｜ 高雄漢神巨蛋TOM FORD聖誕節眼部彩妝體驗，︀聖誕閃閃迷濛的質感眼妝

TOM FORD 高雄漢神巨蛋 TOM FORD眼影盤 聖誕節眼妝 more
2024-12-20 12:21:00 文字：Cookie餅乾小姐
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Cookie餅乾小姐

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彩妝｜ 高雄漢神巨蛋TOM FORD聖誕節眼部彩妝體驗，︀聖誕閃閃迷濛的質感眼妝

這是我第一次到TOM FORD的櫃位上體驗他的眼妝，︀之前有聽他們家的口紅還有香水特別有名，︀

多少有點研究，︀彩妝的部分倒是第一次體驗，︀TOM FORD的唯一的櫃位在高雄的漢神巨蛋百貨，︀
彩妝｜ 高雄漢神巨蛋TOM FORD聖誕節眼部彩妝體驗，︀聖誕閃閃迷濛的質感眼妝
這裡的櫃位不小，︀遠遠看過就可以看到TOM FORD的LOGO，︀櫃位設計以深色底為主，中間那區是化妝區，


彩妝｜ 高雄漢神巨蛋TOM FORD聖誕節眼部彩妝體驗，︀聖誕閃閃迷濛的質感眼妝

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化妝鏡是圓形的，都是白色的為主，看起來很專業也很高級，櫃姐問我今天要化什麼眼妝，

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我說我想畫聖誕節感覺的眼妝，於是他拿了一盤TOM FORD高級訂製四格眼盤出來，

這是我還沒上妝的樣子!

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眼影盤的白色的底，分別為膚色和淺咖啡根深咖啡色和金色亮片，櫃姐先幫我做眼睛的打底，

她說我的眼皮有點黃黃灰灰的先提亮再上色會比較好一點，於是打底好了之後，櫃姐先用膚色幫我把畫眼皮，
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接著再使用淺咖啡色刷眼窩和眼尾的部分，再用深色的咖啡色加強眼尾的部分，
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畫我的眼睛時感覺是用很好的刷毛，畫起來沒有刺痛感相當的舒服，而且眼影的顯色度很夠，

沾一點畫一下顏色就出來了，仔細看可以看到眼尾的部分有比較深一點，

這樣看起來眼睛比較深邃，接著在眼下的部分再使用咖啡色塗抹，這樣讓眼睛看起來更朦朧感，

金色的部分則塗抹在眼皮上方，此時我的眼睛看起來一閃一閃的，有BLING BLING的閃耀感覺，
彩妝｜ 高雄漢神巨蛋TOM FORD聖誕節眼部彩妝體驗，︀聖誕閃閃迷濛的質感眼妝
真的很有聖誕感的眼妝，重點是真的很顯色，看起來有成穩的成熟感，加上亮片的點綴，整體看起來很有耀眼的感覺，

是那種溫暖中帶點閃爍的視覺感，非常適合我的眼影盤顏色，

然後我還有請櫃姐幫我刷睫毛，TOM FORD家的睫毛膏看起來很有質感，
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刷起來更棒，把我的眼睫毛刷俏了變得更濃密的感覺，而且睫毛膏不容易沾到或髒掉，

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感覺是很好的睫毛膏，最後櫃姐還幫我做眼袋部分的遮瑕，我眼袋比較深，遮瑕部分需要花時間，

所以櫃姐拿了他們家的遮瑕膏給我，幫我的眼袋部分做遮瑕，個人覺得他們家的遮瑕膏很好用，
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沒有黏膩厚重的感覺，而且遮瑕力十足，櫃姐也很推薦他們家的遮瑕膏，遮瑕的能力很強，

此時我的眼裝畫好了，整體看起來乾淨又舒服的成熟姐姐風，聖誕節眼妝完成，
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櫃姐真的很細心，而且他們家的服務態度真的很好，雖然很多人說百貨公司的專櫃人員態度都很差，

但我覺得TOM FORD的櫃姐服務態度很好，整體體驗下來讓人覺得舒服又親切，

我們邊化妝還邊聊天，此外櫃姐也有教我一些化妝的小技巧，我有偷偷的記起來，

眼皮的部分盡量不要使用底霜，不然會有眼皮摺痕方面不平整的問題等等，

櫃姐很細心的講解，結束眼妝體驗後，我很滿意這個眼妝，看起來低調又奢華，

櫃姐還另外送我個TOM FORD的小禮物是香水，我真的很開心，
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因為我超愛他們家的香水的，他們香水很有名，除了體驗眼妝還能拿禮物真的超開心!

這次的畫眼妝整個過程讓我感覺很舒服，眼影的顏色也很顯色，服務態度又好，


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幾乎沒甚麼缺點，櫃位給人感覺就是奢華高級，還有親切的送上小禮物，整個下來我過程我心情很愉快，

如果你還沒有使用過TOM FORD家的眼影，你可以網路預訂眼妝或者是唇妝等，來體驗一下這貼心的化妝感受，

也許我該入手一款他們家的眼影盤了，真的很漂亮且乾淨的顏色，試過一次就愛上，這是我今天去漢神巨蛋TOM FORD櫃位的心得分享!


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