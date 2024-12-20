





這是我第一次到TOM FORD的櫃位上體驗他的眼妝，︀之前有聽他們家的口紅還有香水特別有名，︀



多少有點研究，︀彩妝的部分倒是第一次體驗，︀TOM FORD的唯一的櫃位在高雄的漢神巨蛋百貨，︀



這裡的櫃位不小，︀遠遠看過就可以看到TOM FORD的LOGO，︀櫃位設計以深色底為主，中間那區是化妝區，













我說我想畫聖誕節感覺的眼妝，於是他拿了一盤TOM FORD高級訂製四格眼盤出來，





這是我還沒上妝的樣子!





























但我覺得TOM FORD的櫃姐服務態度很好，整體體驗下來讓人覺得舒服又親切，



我們邊化妝還邊聊天，此外櫃姐也有教我一些化妝的小技巧，我有偷偷的記起來，



眼皮的部分盡量不要使用底霜，不然會有眼皮摺痕方面不平整的問題等等，



櫃姐很細心的講解，結束眼妝體驗後，我很滿意這個眼妝，看起來低調又奢華，



櫃姐還另外送我個TOM FORD的小禮物是香水，我真的很開心，



因為我超愛他們家的香水的，他們香水很有名，除了體驗眼妝還能拿禮物真的超開心!



這次的畫眼妝整個過程讓我感覺很舒服，眼影的顏色也很顯色，服務態度又好，





櫃姐真的很細心，而且他們家的服務態度真的很好，雖然很多人說百貨公司的專櫃人員態度都很差，但我覺得TOM FORD的櫃姐服務態度很好，整體體驗下來讓人覺得舒服又親切，我們邊化妝還邊聊天，此外櫃姐也有教我一些化妝的小技巧，我有偷偷的記起來，眼皮的部分盡量不要使用底霜，不然會有眼皮摺痕方面不平整的問題等等，櫃姐很細心的講解，結束眼妝體驗後，我很滿意這個眼妝，看起來低調又奢華，櫃姐還另外送我個TOM FORD的小禮物是香水，我真的很開心，因為我超愛他們家的香水的，他們香水很有名，除了體驗眼妝還能拿禮物真的超開心!這次的畫眼妝整個過程讓我感覺很舒服，眼影的顏色也很顯色，服務態度又好，

幾乎沒甚麼缺點，櫃位給人感覺就是奢華高級，還有親切的送上小禮物，整個下來我過程我心情很愉快，



如果你還沒有使用過TOM FORD家的眼影，你可以網路預訂眼妝或者是唇妝等，來體驗一下這貼心的化妝感受，



也許我該入手一款他們家的眼影盤了，真的很漂亮且乾淨的顏色，試過一次就愛上，這是我今天去漢神巨蛋TOM FORD櫃位的心得分享!















