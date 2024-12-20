辣媽想吃川菜已經很久了，但又很怕忍受不了它太辣，後來我仔細查了一下，

原來川菜不只有麻辣，它的味型是中國八大菜中最多的，舉凡想得到的食物味道，

它都包含在裡面，可說是味道相當豐富~

得知米塔集團旗下的 【蜀川香酸菜魚】在嘉義大遠百新開幕，拉著馬哥一起去品嚐，

果然顛覆辣媽的舊思想，川味真的很夠味，而且是讓人一再回味！

【蜀川香酸菜魚】嘉義遠百店，就位於嘉義大遠百的7樓主題餐廳，

一靠近就被它鮮豔的色彩及多變的臉譜給吸引住~

店門口側邊擺放了大型菜單，讓人一目了然~

店外店内都有設置坐位等候區，辣媽建議可以提前預訂，就不必擔心久候了~

進到裡頭就可看到，店內裝潢主要以喜氣的大紅色搭配沉穩的綠色為主軸，

皆採用沙發座椅，用餐環境相當舒適~

座位的設置為雙人及4人座，還會用個小屏風做個區隔，感覺像是在小包廂一樣，

用餐不易受到打擾，整體中國風的設計，高雅有質感~

搭配燈籠柔和的光線，馬哥說，很有氣氛呢~

也有準備兒童座椅哦！

【蜀川香酸菜魚】嘉義遠百店服務人員都相當親切，仔細講解用餐方式及介紹菜單~

菜單方面，有雙人套餐及4人套餐，也可以單點~

有低消限制及收取服務清潔費的規定，服務人員都解說的很清楚~

採線上點餐，完成後送出即可~

服務人員在帶位時，就同時送上檸檬水~

餐具擺放在桌上自行取用~

我們點了2人套餐，特價1388元，菜色很豐富：

風味主食4選1、特色料理4選1、功夫川菜7選2、解辣甘味、絕配飲品6選2、白飯2碗

另外再單點一份功夫川菜，因為都太想吃了，太難抉擇了~

＊解辣甘味＊酥炸螺絲卷(2顆)

外皮金黃酥脆，裡頭很紮實Q彈，沾點香甜濃郁的煉乳，瞬間解辣~

＊絕配飲品＊熱飲-白桃烏龍茶

茶湯清澈，茶香濃郁，還嚐得到白桃的清甜，也是酸辣佳餚的絕配！

冷飲-蜂蜜檸檬

蜂蜜的甜中和了檸檬的酸，散發自然的滋味，清新爽口~

【蜀川香酸菜魚】隸屬米塔集團，初次加入會員，即送會員好禮哦！

＊功夫川菜＊牛肉耍油條

一般油條接觸到空氣或者湯汁時，就會很快呈現濕軟的狀況，但這道油條很厲害，

入口仍是酥脆的口感，不含油不膩口~

牛肉很鮮美、有嫩度也有嚼勁，夾著油條及洋蔥一同入口，口感多層次~

＊風味主食＊蜀川香酸菜魚

這道主食上桌後，我與馬哥都發出驚呼聲，好大一份啊，

服務人員說酸辣度都可以調整，也可以加湯，非常貼心~

「蜀川香酸菜魚」是以四川泡椒、雲南花椒、生薑等香料爆香，再加入獨門魚骨高湯、

添加秘製酸白菜及豐富配料，搭配嚴選新鮮魚片燉煮，裡頭還有五花肉片、

金針菇及寬粉，用料豐富相當實在~

香麻酸辣的滋味，酸爽不嗆辣，湯頭好潤順，入口超滿足！

＊功夫川菜＊四季尬肥腸

非常爽口的一道佳餚，四季豆清脆、肥腸Q彈不油，蒜碎酥脆，

辣媽點的是不辣，下次去可以點小辣，味道會更豐富~

＊特色料理＊老皮裝嫩肉

這道相當下飯，外層相當酥脆，裡頭非常滑嫩，肉燥醬汁十分濃郁~

稍鹹一點點，但配白飯剛剛好~

單點＊功夫川菜＊鹽酥香香雞

完全都是去骨的雞腿肉，外酥内嫩且保有雞隻的肉汁，老少咸宜~

這麼多道經典且開胃的川味好料，絕對少不了白飯，而且會連吃好幾碗！

「蜀川香酸菜魚」酸辣的湯頭爽口又開胃~

魚肉鮮美，溫和順口的湯頭，讓人一碗接一碗~

牛肉耍油條的牛肉口感紮實有嚼勁，醬汁鹹香味濃，辣媽基本上都小辣或不辣，

所以那湯汁都可以拌飯，又一連吃好幾口~

四季尬肥腸真不錯，平常在外很少點肥腸，也很擔心處理不好會有異味，

但這裡完全不會，炸得金黃酥脆又Q彈，果然好功夫！

＊招待甜點＊銀耳蓮子湯

冰冰涼涼的香甜可口，而且非常健康，招待的甜點也如此精緻，真的讓人倍感尊榮耶，

來這裡用餐真是好享受~

品牌主廚將傳統川菜融入獨門祕方，更迎合台灣人的口味，

每一道菜品都充滿了主廚用心及無限巧思~

服務人員非常親切，環境也乾淨舒適，非常推薦來品嚐川味料理，

不必擔心，並非所有川菜就一定很辣，也可以依喜好及習慣來調整，

您一定會喜歡！

【蜀川香酸菜魚】

FB： 蜀川香酸菜魚

IG：@shuchuanxiang

門市資訊➡️ https://bit.ly/3V9JHCh

線上訂位 ➡️ https://reserve.oddle.me/shuchuanxiang

✨蜀川香酸菜魚-嘉義遠百店

電話：(05)235-4888

地址：嘉義市西區垂楊路537號7樓

