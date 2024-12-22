被網友譽為台北最迷人無菜單鐵板燒料理餐廳，秉持著日本高規格鐵板燒技術，採預約制的明水然‧樂，2023、2024連續兩年榮獲網路溫度計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」冠軍，目前全省已經有9間店，是不少人在找商務聚餐餐廳或慶生約會餐廳推薦的熱門選擇。而前幾天到新竹市區處理完事情順道訪友聚餐，因此朋友就帶我到離新竹火車站很近的明水然樂新竹林森店用餐，至於當天當天享用的1600樂饗宴套餐跟2400樂盛宴套餐，包含活龍蝦、干貝、活鮑、海膽、整尾現流魚、日本和牛在內總有14道餐點，讓我們吃得相當過癮呢！

據說目前是桃竹苗唯一高CP值無菜單鐵板燒的明水然樂‧新竹林森店，店面位置是在補給站美食廣場4樓，過馬路就是新竹火車站、新竹轉運站，整體大眾交通相當方便，如果是開車來用餐的話，附近林森路跟中華路也有多個停車場可供停車。

搭電梯抵達四樓，出來後馬上就可以進到明水然樂新竹林森店裡了。

目前能預訂一個月內用餐場次（需先付清餐費）的明水然樂新竹林森店，店裡總共有大、中、小三個包廂，對於有新竹商務聚餐需求的人來說，這裡就是不錯的選擇，而我們當天則是在可坐六個人的小包廂用餐。

食材選用不馬虎的這家新竹無菜單料理餐廳，主廚在開始料理前，也先讓我們看一下這天套餐會吃到的幾樣主要食材，真的讓人很期待呢！

看完重點食材，接下來就看這位明水然‧樂新竹林森店鐵板燒主廚大展身手，現場料理一道道美味佳餚來滿足我們的口腹之慾囉…

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