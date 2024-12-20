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旺來山鳳梨文化園區｜嘉義親子景點｜免門票費入園招待鳳梨酥+酵素飲｜鳳梨田讓小孩奔跑放電

嘉義親子景點 嘉義親子 嘉義親子活動 嘉義鳳梨酥 more
2024-12-20 13:29:00 文字：李太陽日嚐
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李太陽日嚐

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嘉義免費親子景點+伴手禮採買推薦👍

「旺萊山鳳梨文化園」認識鳳梨小知識

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嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號

09:00-17:30

🅿️提供免費停車場

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門口有園區導覽圖

這裡可預留1-1.5小時時間

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入園招待免費熱茶/鳳梨酵素飲/鳳梨酥

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熱茶

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鳳梨酵素飲

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鳳梨酥

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現場還能看到現做出爐鳳梨酥包裝製成過程

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鳳梨酥是用土鳳梨mix金鑽鳳梨

100%鳳梨果肉製成

一顆鳳梨只能做出四個鳳梨酥

奶香酥皮 吃起來微酸微甜帶些許纖維絲

主打真材實料！實在美味🤤

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禮盒組有推出三種

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三入的組合 是旺來貓的造型

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很適合送給身邊朋友們

可愛分量又不會過多

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10入組

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15入組

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這兩種組合很適合過節慶送禮

不但好分食也很有吉祥福氣的寓意

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二樓鳳梨知識區

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室內知識區有詳細圖文介紹 「鳳梨の一生」

畫風有真實的照片跟插畫版

還有互動區 增加小孩學習知識興趣

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二樓景觀台一眼瞭望鳳梨田搭上藍天白雲

很適合稍稍放鬆耍chill

旺來山鳳梨文化園區｜嘉義親子景點｜免門票費入園招待鳳梨酥+酵

鳳梨祈福亭

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鳳梨造型的祈願卡很可愛

財運/學業/戀愛/平安 等

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戶外鳳梨田

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整片的鳳梨田

每區都還有旺萊貓牌子 介紹不同的鳳梨小知識

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這裡很適合放電 讓小孩奔跑玩樂

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旺萊山將鳳梨效用發揮到最極致

從鳳梨酥、鳳梨果凍、鳳梨醋飲

到鳳梨酵素保健食品等 非常多樣化

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醫師團隊研發相關的鳳梨保健品

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得到2022雙金牌獎的鳳梨酵素

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酒醋禮盒

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滿額還會再贈商品

鳳梨醋/鳳梨酥/鳳梨梅子果凍/鳳梨密愛玉吸凍 等

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現在打卡還贈鳳梨造型氣球（可可愛🎈）

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