嘉義免費親子景點+伴手禮採買推薦👍

「旺萊山鳳梨文化園」認識鳳梨小知識

嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號

09:00-17:30

🅿️提供免費停車場

門口有園區導覽圖

這裡可預留1-1.5小時時間

入園招待免費熱茶/鳳梨酵素飲/鳳梨酥

熱茶

鳳梨酵素飲

鳳梨酥

現場還能看到現做出爐鳳梨酥包裝製成過程

鳳梨酥是用土鳳梨mix金鑽鳳梨

100%鳳梨果肉製成

一顆鳳梨只能做出四個鳳梨酥

奶香酥皮 吃起來微酸微甜帶些許纖維絲

主打真材實料！實在美味🤤

禮盒組有推出三種

三入的組合 是旺來貓的造型

很適合送給身邊朋友們

可愛分量又不會過多

10入組

15入組

這兩種組合很適合過節慶送禮

不但好分食也很有吉祥福氣的寓意

二樓鳳梨知識區

室內知識區有詳細圖文介紹 「鳳梨の一生」

畫風有真實的照片跟插畫版

還有互動區 增加小孩學習知識興趣

二樓景觀台一眼瞭望鳳梨田搭上藍天白雲

很適合稍稍放鬆耍chill

鳳梨祈福亭

鳳梨造型的祈願卡很可愛

財運/學業/戀愛/平安 等

戶外鳳梨田

\

整片的鳳梨田

每區都還有旺萊貓牌子 介紹不同的鳳梨小知識

這裡很適合放電 讓小孩奔跑玩樂

旺萊山將鳳梨效用發揮到最極致

從鳳梨酥、鳳梨果凍、鳳梨醋飲

到鳳梨酵素保健食品等 非常多樣化

醫師團隊研發相關的鳳梨保健品

得到2022雙金牌獎的鳳梨酵素

酒醋禮盒

滿額還會再贈商品

鳳梨醋/鳳梨酥/鳳梨梅子果凍/鳳梨密愛玉吸凍 等

現在打卡還贈鳳梨造型氣球（可可愛🎈）

-

更多美食資訊可關注IG

IG LICAMI82