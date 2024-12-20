嘉義免費親子景點+伴手禮採買推薦👍
「旺萊山鳳梨文化園」認識鳳梨小知識
嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號
09:00-17:30
🅿️提供免費停車場
門口有園區導覽圖
這裡可預留1-1.5小時時間
入園招待免費熱茶/鳳梨酵素飲/鳳梨酥
熱茶
鳳梨酵素飲
鳳梨酥
現場還能看到現做出爐鳳梨酥包裝製成過程
鳳梨酥是用土鳳梨mix金鑽鳳梨
100%鳳梨果肉製成
一顆鳳梨只能做出四個鳳梨酥
奶香酥皮 吃起來微酸微甜帶些許纖維絲
主打真材實料！實在美味🤤
禮盒組有推出三種
三入的組合 是旺來貓的造型
很適合送給身邊朋友們
可愛分量又不會過多
10入組
15入組
這兩種組合很適合過節慶送禮
不但好分食也很有吉祥福氣的寓意
二樓鳳梨知識區
室內知識區有詳細圖文介紹 「鳳梨の一生」
畫風有真實的照片跟插畫版
還有互動區 增加小孩學習知識興趣
二樓景觀台一眼瞭望鳳梨田搭上藍天白雲
很適合稍稍放鬆耍chill
鳳梨祈福亭
鳳梨造型的祈願卡很可愛
財運/學業/戀愛/平安 等
戶外鳳梨田
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整片的鳳梨田
每區都還有旺萊貓牌子 介紹不同的鳳梨小知識
這裡很適合放電 讓小孩奔跑玩樂
旺萊山將鳳梨效用發揮到最極致
從鳳梨酥、鳳梨果凍、鳳梨醋飲
到鳳梨酵素保健食品等 非常多樣化
醫師團隊研發相關的鳳梨保健品
得到2022雙金牌獎的鳳梨酵素
酒醋禮盒
滿額還會再贈商品
鳳梨醋/鳳梨酥/鳳梨梅子果凍/鳳梨密愛玉吸凍 等
現在打卡還贈鳳梨造型氣球（可可愛🎈）
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