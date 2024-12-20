鮮滿樓海鮮料理位於新北市萬里區，鄰近野柳地質公園停車場步行不用五分鐘的距離，一旁就是野柳海洋世界，餐廳門口的大型水族箱裡，有各式各樣的活海鮮生龍活虎，讓顧客能親自挑選喜愛的食材，從超大的帝王蟹、萬里蟹、龍蝦、三點蟹、魚類到貝類，應有盡有，而且都清楚標示了價格，現撈現煮多樣化的烹調方式，能最大程度地保留海鮮的鮮甜滋味海產，實惠的價格，深受饕客喜愛,無論是小家庭或是團體合菜，還有需向餐廳提前預訂的無菜單料理，這裡都應有盡有，而且還有白飯魯肉飯吃到飽

1.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱交通、營業資訊

鮮滿樓海鮮料理餐廳

住址：新北市萬里區港東路153號

電話：02 2492 6180

營業時間：10：45~19：30

FB: https://www.facebook.com/61556018997386/



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2.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱餐廳環境

鮮滿樓海鮮料理位於新北市萬里區，鄰近野柳地質公園停車場步行不用五分鐘的距離, 餐廳一共有二層樓，一樓方便二樓寬敝明亮，無論是小家庭或是團體旅客都適合前來

餐廳門口的大型水族箱裡，有各式各樣的活海鮮生龍活虎，讓顧客能親自挑選喜愛的食材，從超大的帝王蟹、萬里蟹、龍蝦、三點蟹、魚類到貝類，應有盡有，而且都清楚標示了價格

想吃新鮮活體的帝王蟹鮮滿樓這裡是附近唯一一家有在賣帝王蟹的海鮮餐廳

已經過了中午用餐時間餐廳一樓還是人潮滿滿，坐到了二樓寬敝明亮外還可以看到外面的海

這邊除了提供餐具/醬料自助區外，還有白飯魯肉飯吃到飽自助區，真的是很棒，要是一群人來瞬間省下好多飯錢

3.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱GOOGLE評論活動

現在只要到GOOGLE MAPS留下評論，出示畫面給店員看還可以獲得滿滿一壺冰豆漿

4.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱菜單價格

5.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱小龍蝦板條（時價）

這盤我超愛，龍蝦是到餐廳門口的大型水族箱裡親子挑選的，然後再選擇料理方式，選了蒜蓉再加板條，真的是選對了，這盤超大盤好豐盛，這天用餐的時候小龍蝦是$680一隻，寫小龍蝦但我個人覺得很大隻了呀，鮮甜彈牙的龍蝦肉與Q彈滑順的板條（粿仔條）加上蒜蓉的香氣真的是超完美搭配，吃這個都不用吃白飯了

6.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱萬里蟹（時價）

讓女兒目不轉睛想吃的這道萬里蟹（三點蟹）是北海岸的限定美食，兩隻肉質都好飽滿，雖然寫時價，但在外面的水族箱或店員都會告知當天的價格，所以讓人點菜的時候很放心，蟹腳也有許多細緻鮮甜的蟹肉，大人小孩都很喜歡， 除了可以清蒸、避風塘、也可以做蒜蓉、沙茶，每種吃法都有不同的風味

7.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱酒蒸牛奶貝（時價）

沒想到在鮮滿樓吃到我一直很想吃的牛奶貝,超大顆現撈的牛奶貝肉質鮮嫩，搭配滿滿一碗有酒香的湯汁喝起來很鮮甜

8.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱特上刺身$360

店家搭配好當天最新鮮美味的特上刺身，有鮭魚、鮪魚和紅甘，不得不說在海邊吃的到刺身生魚片，就是跟市區吃的退冰解凍生魚片不一樣，平常我都只吃鮭魚，但這邊不管那種魚類的刺身吃起來都很鮮甜美味

9.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱芋絲櫻花蝦$250

這道芋絲櫻花蝦吃起來就像很涮嘴的零食小吃，芋絲的香甜與櫻花蝦的香氣四溢。 口感豐富

10.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱不是臭豆腐$150

名字很可愛叫不是臭豆腐，是炸豆皮配上台式泡菜，吃起來很開胃解膩

11.鮮滿樓海鮮料理餐廳︱個人評價

鮮滿樓海鮮料理餐廳算是近期我吃過覺得海鮮最好吃的海鮮餐廳，而且除了團體旅遊，這邊小家庭來吃也很適合，像我們家兩大一小，點這個份量吃的非常飽足滿意，這邊也有套餐可以參考點菜不用煩惱，新鮮的海產、多樣化的料理方式以及實惠的價格，成為許多人到萬里旅遊必吃的餐廳，下次會再來訪



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