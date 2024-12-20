開啟美好一天就從早餐開始！早餐雖然很重要，但早午餐時間彈性更適合我，尤其現代人放假都睡到自然醒，早午餐反而成了首選，這間丄青初食(桃園店)之前就來過，這次來菜單增加加起來近100種，算桃園很狂的早午餐，Brunch拼盤最便宜才99元(附紅茶或綠茶)，招牌酥皮蛋餅50元起，100%手打牛肉漢堡排每日限量，大胃王就點丄青必勝豬排咖哩～

丄青初食-桃園店 在哪？

丄青初食(桃園店)位在桃園區民富十一街裡！要從寶山街巷弄進去，可直接導航地址比較快，店門口是紅線，對面有地方可臨停機車，汽車可停放富山停車場距離約300公尺，我都騎車來比較方便～

地址：桃園市桃園區民富十一街39號

聯絡電話：03-3564415

營業時間：8:00～15:00

公休：每週二（如有調整以粉絲團公佈為主）⁡⁡

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

在桃園寶山街看到民有五街！7-11與咖啡館中間這條巷子，進去後第一條巷子左轉就是民富十一街囉～

▼ 紅色箭頭指示

自助點餐！不收服務費

店內採自助點餐！先找好座位、畫單、結帳，餐點都是現點現做，內用有低消、不收服務費，遇到餐期與週末客人很快就客滿，如果不想久等，建議可先電話訂後取餐～

一整面玻璃落地窗光線投射，真的很適合拍照，都是2～4人座位可容納約24人～

平價早午餐適合帶一家大小！小朋友來有提供餐椅，爸媽也能安心吃飯～

相隔一年再來一樣乾淨整齊！年輕漂亮老闆娘應該有潔癖吧～

而且店內用餐都沒有什麼油煙味，總之排煙設備有讚啦～

自助區擺放整齊！調味醬料一應俱全，還有刀叉餐具、水杯與兒童餐具～

這一小區也是用餐空間！還有懸掛的騰吊椅，小朋友都很喜歡坐在上面搖來搖去～

店內提供洗手間使用，另外一提洗手間也很乾淨喔～

角落邊這區很有網美風！用捕夢網與乾燥花裝飾，點綴起來特別浪漫～

丄青初食-桃園店 MENU菜單

以目前物價來講！這早午餐價很有吸引力，Brunch拼盤最便宜才99元，不用一百元還附紅茶或綠茶，必點招牌酥皮蛋餅50元起，還能加購升級A、B、C或D套餐~

店內低消90元/人

身高110公分以上需低消

免收服務費

用餐時間限制：60分鐘

菜單分成酥皮蛋餅、三明治、Brunch拼盤、美式漢堡、咖哩系列、義大利麵、單點炸物與飲料！

加起來近100種選擇，不用怕點不到東西吃，只怕浮出選擇障礙，不知道該點什麼吃～

現做早午餐．手打牛肉漢堡排

很多人在外面都不敢點漢堡肉，因為不知道吃下肚的是什麼肉？

這的手打牛肉漢堡排是每日限量，看的出來是100％牛肉，沒有參入其它粉類，就是原味牛肉撒點黑胡椒調味，墨西哥捲餅包的也是真材實料，大把起司與新鮮野菇放進去～

Brunch拼盤餐點⁡｜銅板價也有儀式感

很多人和我一樣放假就想吃Brunch！把想吃的餐點全放一起，不但方便還能滿足口腹之欲～

生菜沙拉、炸物薯條、美式炒蛋與主餐，一次把早餐和午餐給快速解決～

松露野菇墨西哥餅

我個人偏愛吃脆脆烤餅類！每次看到墨西哥捲餅類都要點！墨西哥酥餅139元(附紅茶或綠茶二選一)，換飲料可折抵25元，換購黑咖啡或海鹽奶蓋茶只要25元～

一口咬下外皮好酥脆！好豐富野菇餡料，融化起司結合野菇，單吃原味就滿好吃，沾點特製莎莎醬更清爽，我覺得吃原味才能吃到菇菇香～

豆腐泰泰 酥皮蛋餅

這的酥皮蛋餅一定要點！很多客人都是為了芋泥酥皮蛋餅而來～

今天不吃芋頭來點創新口味，酥皮蛋餅包的是酥炸雞蛋豆腐與特製泰式醬！一開始想說應該很奇怪？吃了才知道毫無違和感，豆腐結合泰式酸甜醬挺開胃耶～

Brunch 手打漢堡排

經典漢堡排Brunch(附飲料)一份199元！吃得到手打牛肉漢堡排、美式炒蛋、經典薯條、沙拉(主廚橙醬)與厚片吐司，拼盤多達5種配料，加上飲料這樣不用200元，可能比一些連鎖早餐店還便宜～

色彩豐富生菜沙拉！有生菜、紫生菜、葡萄乾與蘋果片，竟然還加入當季的柿子，蘋果片也很新鮮，生菜沙拉一吃就知道用不用心，淋上特製柳橙醬酸甜又開胃，一點都不膩口～

選用國產雞蛋炒成美式炒蛋！炒蛋吃起來一半滑嫩一半凝固，沒有過多調味，大家都會喜歡的炒蛋香～

厚片吐司可選抹醬口味：有野莓、花生或榛果巧克力醬～

加20元改成法式吐司更有儀式感，外表金黃帶點酥香度，裡面柔軟濕潤淋點蜂蜜更香甜～

手打牛漢堡排約7~8分熟，需要全熟要提前告知！吃得到很純粹的漢堡煎肉香，手打漢堡排建議趁熱吃～

丄青必勝豬排咖哩

大胃王很適合點這一盤！有酥炸豬排、特製咖哩醬、薯餅、生菜沙拉(胡麻醬)、美式炒蛋、厚片吐司加飲料，這樣一份179元我覺得沒啥好挑了，以這價格、份量來講很有誠意了～

這份生菜沙拉附的是胡麻醬！雖然堅果香胡麻醬熱量較高，但還是忍不住一口接一口，新鮮生菜沾裹胡麻醬就是對味～

不使用早餐店用的半成品！買豬里脊肉自己醃製！裹一層麵粉、蛋液最後麵包粉，炸到金黃酥脆～

我用拼盤自己組成三明治夠厚吧！吃完都快半飽了～

咖哩醬滿濃郁很有台式風味！不像日式那麼甘口，吐司可以沾咖哩醬吃，剛才手打漢堡也能沾咖哩醬，此時想來碗白飯～

這是日式豬排才有的酥脆度！沾咖哩醬吃這根本是正餐！男生也能吃飽飽～

明太子蝦蝦堡

漢堡炸蝦堆的像座小火山！裡面有五隻炸蝦，底部是新鮮生菜、番茄片與洋蔥，表面淋上特製明太子醬，這漢堡很豪邁太大了，塞不進嘴裡～

喜歡吃炸蝦很適合點這個！太大沒辦法享受一口咬下，我把漢堡與炸蝦分開吃，一口炸蝦、一口漢堡～

香酥炸蝦真的有夠酥脆！是天婦羅常見的炸蝦味！加上明太子醬更好入口，很有日式風味～

＊丄青初食一早開到下午三點！早餐、中餐、下午茶時段來都能吃！低消一人才90元，點杯飲料再來個酥皮蛋餅或漢堡就能超過，點Brunch拼盤、美式漢堡、咖哩系列或墨西哥餅均附飲料，點拼盤吃挺划算，可能比有些連鎖早餐店點起來還便宜～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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丄青初食-桃園店 資訊

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