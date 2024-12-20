想要實現北海道生食級干貝趁現在！鬥牛士經典牛排(桃園筷食尚店)，推出新活動點指定牛排，加購北海道生食級干貝一顆只要19元，每客最多可以加購6顆，不到120元爽吃6顆北海道大干貝～

店內最低套餐278元起，平日點鐵板麵還能免費續麵一次，每份餐點皆附麵包與沙拉一份，自助區飲料、濃湯與冰淇淋可以無限到飽～

12月推出雙人海陸餐一人不用700元

吃超厚舒肥牛排、墨魚、烤魚排、北海道干貝

鬥牛士經典牛排筷食尚店

鬥牛士牛排(桃園店)在桃園ATT筷食尚！搭乘電梯三樓一出去右手邊就是，搭乘手扶梯左手邊這間就是，筷食尚有特約停車場，就後方的水利綜合大樓地下停車場，附近也有多間收費車場～

搭乘大眾交通工具也很方便！距離桃園車站步行約3分鐘，ATT復興路門口與統領廣場門口接有客運站牌～

地址：桃園市桃園區中正路47號3樓(桃園ATT筷食尚)

聯絡電話：03-2752286

營業時間：11:00～22:00

停車場：特約-水利綜合大樓地下停車場

筷食尚的特約停車場！是水利綜合大樓地下停車場，周邊後方也有多間收費停車場～

超過40年老字號鬥牛士牛排！應該沒人不認識，是全台第一間專賣鐵板牛排的攤販 ，至今旗下品牌已經有10種，從牛排、火鍋到韓式燒肉都有，有的還是吃完之後上網才知道，原來鬥牛士不是只有牛排～

筷食尚消費滿額可享免費停車優惠！

當日消費滿1000元可停1小時(每日上限3小時）

下載APP會員！當日消費滿千再送一小時

特約停車場水利綜合大樓地下停車場

鬥牛士筷食尚店 菜單

最便宜的一份鐵板麵套餐才278元！平日來點鐵板麵還可免費續麵一次，老饕排餐從398元～798元之間，想簡單吃有去骨雞腿排、雙層梅花豬排，想吃好一點也有美國肋眼牛排、台塑牛小排～

每份餐點皆附麵包與沙拉一份！自助區的飲料、濃湯與冰淇淋可以無限吃到飽～

這次來最重要是實現干貝吃到爽！

北海道生食級干貝只要加19元/顆

平日加49元 送雞腿排或梅花豬

剛好看到黑板立牌有平日限定活動！平日週一到週五消費正餐，即可以49元加購雞排或豬排一份～

生日壽星也有優惠，壽星本人生日前後三天，攜帶有效證件可享生日優惠～

自助區濃湯、飲料、冰吃到飽

吃台式牛排怎麼少的了自助區！經典玉米濃湯與羅宋湯一定要來碗～

飲料還有可樂氣泡機、咖啡機與紅茶，飯後還有法柏蓮冰淇淋四種口味吃到飽～

講料區有自家煮蘑菇醬、胡椒醬與蒜蓉醬，第一次來不知道什麼醬好吃？就拿三格醬盤一次三種醬都拿齊～

其它還有A1牛排醬、玫瑰鹽、黑胡椒、TABASCO辣椒醬與BB辣醬～

飲料區有可樂機、咖啡機與紅茶喝到飽！咖啡機使用的是ucc咖啡豆～

提供法柏蓮冰淇淋四種口味吃到飽！通常還沒吃到冰我已經飽了啦～

高溫炙烤 烤香牛排

來這就是要吃超厚舒肥牛排！牛排表面用火槍炙燒，讓牛排四面都受熱均勻，把牛排肉汁封鎖在裡面，烤好就能放到烤箱繼續烤，烤好出爐的牛排還要靜置數分鐘，才能送到客人桌上～

光吃牛排還不過癮？市售煎北海道干貝不便宜，這次鬥牛士(桃園店)推出新活動，點指定牛排加購北海道生食級干貝，一顆干貝只要19元真的太讚了～

《加價19元干貝活動！限時限量！以店家現場為主》

餐前有生菜沙拉與爆漿麵包！自助區濃湯、飲料自己拿～

經典沙拉 三種醬

生菜沙拉提供三種醬料：凱薩醬、和風油醋醬與千島醬！生菜沙拉有生菜、苜蓿芽、小番茄、鳳梨、水蜜桃、玉米粒與葡萄乾，淋點千島醬吃很有台味，淋油醋醬拌開吃起來最開胃～

餐前麵包從可頌麵包改成爆漿餐包！熱熱餐包一掰開鹹奶油餡滴不停～

金黃薯條與香酥雞翅也來一份！炸物看起來很簡單，卻很容易滿足味蕾，餐前就是想來點炸物～

老少咸宜台式濃湯很耐喝！小朋友來都要多喝幾碗，最誇張的還是羅宋湯配料給到頂，喝得到番茄酸香、洋蔥甜與牛肉很軟嫩，沒喝個兩碗怎麼行，以牛排吃到飽來講，湯的料都很敢給～

海陸雙人餐 1399元

海陸雙人餐有600克經典牛排加上3種海鮮！吃得到經典超厚舒肥牛排，還有整尾墨魚、烤魚排與四顆香煎北海道干貝～（四顆干貝不夠吃？現場加購一顆只要19元）

鬥牛士經典牛排 600克

香烤墨魚

香煎北海道干貝*4顆

香烤魚排

《加價19元干貝活動！限時限量！以店家現場為主》

北海道生食級干貝+19元

來店只要點紐西蘭沙朗、紐西蘭菲力、美國霜降牛排或雙人分享餐！

即可用19元加購一顆北海道生食級干貝，每客牛排餐點每人最多可加到6顆干貝，如果點雙人餐加6顆干貝，等於一次可以吃到10顆北海道生食級干貝～超爽！

《加價19元干貝活動！限時限量！以店家現場為主》

厚實經典牛排看起來就是爽！表面經過炙燒焦痕看起來特別誘人，旁邊附洋蔥、花椰菜、地瓜與玉米筍～

鬥牛士經典牛排！超厚舒肥牛排！

一刀切開裡面是粉嫩牛排色，牛排厚度比50元銅板還厚，外皮有點微焦香酥，牛肉香軟嫩口不會柴，經典牛排適合加醬吃，沾特製蒜蓉醬好對味，整個口味台到不行，這牛肉吃的是一種爽度～

雙人海陸特餐另一盤是香烤墨魚、香煎干貝與香烤魚排～

一整尾蜜汁墨魚咀嚼起來好Q彈！外層蜜汁只是表面薄薄一層，沾醬吃更夠味～

北海道生食級干貝才是重點！每顆干貝表面光滑又飽滿，雙面煎到金黃赤赤，一口咬下肉質細緻又鮮甜，海味濃郁沒有一點腥味，生食級干貝就是好吃～

香烤魚排也挺大一尾！純粹用煎烤到金黃熟成，表面簡單撒點黑胡椒調味～

魚排輕輕一刀就切開！軟嫩還吃得到海鮮原味！建議沾醬吃會比較有味道～

紐西蘭頂級菲力

頂級紐西蘭菲力是店內熱銷TOP！使用紐西蘭草飼牛腰內肉，這部位油花少口感較軟嫩，8盎司658元，加19元就有一顆北海道生食級干貝，建議吃菲力一定要加購干貝，這一套精緻型海陸吃更爽～

牛排外層紋理帶焦痕！推薦五分熟最剛好，裡面保有鮮紅菲力色，還會看到微量油脂與肉汁，脂肪含量低，吃起來不膩口，口感也是特別柔嫩～



我會先吃幾塊原味接著沾醬吃！蒜蓉醬是我的最愛，濃郁的蒜香可以提升牛排風味～

紐西蘭頂級沙朗

想要每口都吃到牛排肉香！我會推薦這道「紐西蘭頂級沙朗」

選用紐西蘭進口牛肋脊部位，10盎司598元有沙拉、麵包與自助區吃到飽，覺得以目前物價，這樣一套吃下來挺划算，重點是北海道生食級干貝加起來～

敢吃生就點五分熟度，七分熟度對我來說是極限，這塊沙朗油脂肉汁不停冒出來！還吃得到一整條油筋！

以沙朗來講今天這塊好讚！沙朗的油脂融化讓肉質吃起來更香甜，比起剛才的牛排更濃郁，沙朗牛的獨特香氣很豐富，比起剛才吃的菲力，沙朗口感更有彈性，軟嫩中帶有嚼勁彈性，三塊吃下來最喜歡沙朗～

＊點指定牛排加114元爽吃6顆北海道大干貝！今天紐西蘭頂級沙朗肉香、油脂豐富，不想吃過多油脂就點菲力，雙人海陸餐1399元吃得到經典牛排與三種海鮮，平日點鐵板麵可以免費續麵一次，每份餐點皆附麵包與沙拉一份，自助區飲料、濃湯與冰淇淋可以無限到飽，消費滿1000元加入筷食尚店會員，汽車可停放兩小時！（特約水利綜合大樓地下停車場）

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

鬥牛士經典牛排筷食尚店 資訊

交通資訊

延伸閱讀