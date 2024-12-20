回到我熟悉的蘆洲巷弄內，這次跟蘆洲老同學一起來挖掘巷弄美食，隱藏版巷仔內意味廚房，我問很多蘆洲朋友居然都不知道，我最喜歡這種低調用心做好餐點的小店！

意味廚房交通蠻方便蘆洲國小有停車場，坐公車、捷運、騎車來都很方便，我看不少客人都是在外送平台吃過喜歡，特別找時間來朝聖的內行人～

這次我們鎖定的美食，包含招牌酒釀紅燒牛肉麵、嚴選黑豬肉手切肉肉飯、冬季限定剝皮辣椒雞湯、都是這次必嚐的好料，光聞到香氣口水就流個不停了

不只主食超級好吃，連小菜都超厲害，卡滋卡滋脆皮燒肉、超入味煙燻豆包，清爽解膩的飲品仙草茶、楊桃汁，老闆的用心通通吃得出來，推薦三蘆人們一起來挖掘巷弄美食～

意味廚房位於巷弄三角窗，店面不大，以外帶、外送為主，牆上有餐點的照片，拍得超級好，光用看得就流口水，迫不及待要進入店裡大快朵頤一番～

意味廚房有兩個內用桌，以及吧台空間，以家庭客人、單身貴族為主，老闆為了女兒開立這家小店，就是要把女兒愛吃的好味道，分享給更多人，把每個客人當自己家人一樣款待～

營業時間以周一~周六，我這次周六放假就與朋友一起來，餐點內用外帶都可以，請協助劃單方便老闆出餐，採取自助式服務，點完餐後可以取用餐具及佐料～

意味廚房菜單（以現場為主）

吃飯吃麵通通都有，店家用料相當實在，價格卻不會太貴，我們三個人點幾個主餐、小菜、飲品，一個人一百多就吃得超飽～

酒釀紅燒牛肉麵$200

招牌酒釀紅燒牛肉麵上桌了！餐點現點現做，聞到陣陣的香氣，這一大碗牛肉超級多塊，這麼大的份量居然只要兩百元，愛吃牛肉麵的朋友怎麼能錯過呢？

麵條是我愛的偏粗麵條，比一般麵條更能吸附湯汁，滿滿牛肉湯的精華在口中綻放，相當有咬勁，越吃越涮嘴～

這個湯頭內滿滿的酒釀，老闆用料完全不手軟，選用的牛腩肉塊又大又多，燉煮得相當入味，牛肉不會有很重的腥味，軟中帶Ｑ的肉質，吃起來相當滿足～唯美的湯頭更是一喝就停不下來～

手切肉肉飯(半熟蛋/黑豬肉)$85

與一般的滷肉飯不同，這裡的肉肉飯使用手切肉，而且是品質超好的黑毛豬，店家能可花高成本，也要使用最好的肉品，給客人吃到最好吃的滋味～

上頭的半熟荷包蛋，戳破後裡頭的蛋黃液徐徐流出，均勻的沾裹米飯，意味廚房的滷汁鹹鹹甜甜，比較偏南部的口味，非常合我口味，吃起來甜而不膩非常的幸福～

手切肥瘦各半的黑毛豬五花肉，精心的滷到相當入味，口感偏Ｑ彈不會軟爛，裏頭的香菇更是畫龍點睛，吸滿滷汁一口咬下就噴出來，這種肉肉飯其他地方可吃不到，推薦大家要來意味廚房嚐嚐

剝皮辣椒雞湯$120

冬天就是要喝個暖呼呼的湯品，這一碗使用花蓮剝皮辣椒、新鮮雞肉熬煮的雞湯，喝上一盅瞬間溫暖我的身子，湯頭辣得很過癮，帶點微甜，相當順口不會膩口，令我相當暖心～

裏頭的雞肉真的很新鮮，老闆嚴選新鮮食材，長時間燉煮的雞湯，真的太好喝了！我超愛吃剝皮辣椒，搭配手切肉肉飯，又辣又甜一吃就停不下來了～

脆皮燒肉$110

老闆肉切得有夠漂亮，選用肥瘦各辦的五花肉，表皮卡滋卡滋好像在吃餅乾一樣，肥肉部分不會油膩，瘦肉部分不會乾柴，搭配牛肉麵享用絕對是最佳配角～

單吃我就覺得很好吃了，也可以沾上一點辣油，吃起來更是開胃，這個脆皮燒肉的肉色真的好美，老闆有夠會料理，熟度抓得超級好，不只主食令我驚豔，小菜怎麼也這麼厲害～

煙燻豆包$50

另一個我愛不釋手的配菜就是煙燻豆皮，我超愛吃豆皮，幾乎到每家店都會點豆皮，大多餐廳豆皮都是用滷的，我很少吃到煙燻的手法，這次再意味廚房吃到煙燻豆包，立刻被這美味圈粉了

豆包層層堆疊，口中充滿煙燻香氣，鹹香夠味又不會太鹹，配角紅蘿蔔跟木耳絲畫龍點睛，增添煙燻豆包的層次感，非常爽口的配菜，好吃到想再來一盤～

意味廚房飲品

吃美食當然不能少了飲品，意味廚房多款台味飲品，有糖無糖通通有，吃完肉肉飯喝上一杯冰涼飲品，除去口中的味道，非常清爽劃下最棒的句點～

仙草茶$25

無糖仙草茶非常爽口，仙草香味非常強烈，感受到真才實料，吃完美食後我很愛來杯無糖飲品，仙草草就是我的首選，貼心的意味廚房從主餐到飲品通通都有，來這就可以全吃足

楊桃汁$30

酸酸甜甜楊桃汁，非常開胃的飲品，喝上一杯味蕾立刻被打開，甜度不會過頭，喝完也不會感到很膩，吃完牛肉麵來上一杯，緩解辣度，又能吃下更多意味廚房的好料喔～

意味廚房 5大特色

1.蘆洲隱藏版巷弄美食，只有內行的才知道，老闆嚴選食材用心調味，為了女兒開的廚房，把每個客人當自己家人款待，身為三蘆人不可錯過的神秘美味，外送平台有點得到

2.頭一次吃到加入滿滿酒釀的紅燒牛肉麵，原本很擔心味道會突兀，沒想到湯頭超溫潤順口，完全不會有肉腥味或酒味，拉麵吸附湯汁，吃起來好涮嘴😋

3.嚴選黑豬肉手切肉肉飯，裡頭香菇吸飽滷汁精華，戳破上頭半熟蛋，米飯跟鹹中帶甜的滷汁攪拌均勻，滋味非常迷人，大小朋友吃過都會愛上！

4.吃主食不能少了小菜，脆皮燒肉表皮卡滋卡滋，肉質彈牙不油膩，沾上一點辣椒醬，美味更上一層樓！煙燻豆包也是我的菜，一上桌就聞到香氣，豆皮濕潤入味，配飯配麵都好吃

5.冬天就是要來碗暖呼呼的限定剝皮辣椒雞湯，甜甜辣辣的雞湯，把寒氣通通趕走了！想喝飲料也有銅板價的無糖仙草茶、酸甜開胃的楊桃汁，都是配意味美食的絕佳配角

💭店家資訊 意味廚房

🏠地址: 新北市蘆洲區光華路46巷34號一樓

🚌交通: 近光華中正路口

☎️電話: (02)8285-1681

⏰時間: 週一~週六1100-1400、1600-1900

😪公休: 週日公休

💰消費: 現金

💬粉專: https://www.facebook.com/yiway111.8.8

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407101857