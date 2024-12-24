【日本岡山美食、伴手禮推薦】10大岡山必買懶人包(自由行必看、吉備糰子到桃太郎御守的絕佳選擇!!!)

說到日本岡山的景點、美食、甜點、伴手禮推薦，岡山縣不僅是「晴天王國」，更因為背山靠海、物產豐饒，成為美食愛好者的天堂!!!

想嘗試經典的岡山縣風味，以及當地伴手禮歸國，千萬別錯過岡山車站與神社的伴手禮，像是白桃果凍、廣榮堂元祖吉備糰子、櫻調布、白桃起司岡山貓舌餅乾、GOHOBI膠原蛋白水果果凍、竹久夢二藝術品、桃太郎神社的桃子御守等，各個都是日本岡山必買且特色伴手禮，特別推薦給岡山自由行的旅人們這10大美食、伴手禮選項，擁有超高評價且交通便利，都是讓你深入體驗岡山美味、歷史文化的最佳選擇~

日本岡山伴手禮1│吉備糰子

吉備糰子（きびだんご）

購買地點 : 岡山車站、桃太郎機場等

日本岡山最具代表性的傳統伴手禮之一，源自日本著名傳說「桃太郎」，相傳吉備糰子是桃太郎分送給同伴的糧食，象徵友情與勇氣。這款點心已有數百年歷史，深受當地與旅客喜愛。

吉備糰子的主要品牌如「廣榮堂」和「山方永壽堂」，皆以古法製作，保留傳統風味與現代創新。外觀上，糰子呈小巧圓形，包裝精緻，常以繽紛的傳統圖案搭配桃太郎故事元素，十分吸睛，適合作為贈禮。

口感柔軟Q彈，入口帶有淡淡的甜味，製作時以黍米粉與砂糖調和，保留了自然的香氣與糯米的清甜，有些版本還加入抹茶或黑糖風味，增添層次感。無論是搭配熱茶還是單獨享用，吉備糰子都散發著濃厚的岡山地方風情，令人回味無窮。

日本岡山伴手禮2│廣榮堂的櫻調布、群雀餅

廣榮堂之和菓子系列-櫻調布與群雀餅

購買地點 : 岡山車站、廣榮堂等

廣榮堂是岡山地區的經典伴手禮品牌，以細緻的外觀與傳統風味深受遊客喜愛；其中，櫻調布以柔軟的日式蛋糕包裹微甜的櫻花風味餡料，外皮呈現淡淡的粉色，令人聯想到春天盛開的櫻花，香氣雅緻。口感鬆軟濕潤，餡料則融合了紅豆與櫻花的香氣，甜而不膩。

群雀餅則以經典的麻糬結合香甜的黃豆粉為特色，外型呈小巧的圓形，表面覆有細緻黃豆粉，質感溫潤。咬下一口，麻糬的Q彈與黃豆粉的香氣相輔相成，餡料中包裹著細膩的紅豆餡，甜度適中，口感豐富。兩款點心不僅體現了日本和菓子的美學，更是展現岡山地方傳統風味的佳品，適合作為送禮或品嚐的絕佳選擇。

日本岡山伴手禮3│白桃起司岡山貓舌餅乾

白桃起司岡山貓舌餅乾 (白桃とチーズのおかやまラング)

購買地點 : 岡山車站

白桃起司岡山貓舌餅乾是一款結合岡山名產白桃與精緻奶酪的創新伴手禮，其靈感來自傳統法式貓舌餅乾，並融入岡山地方特色；以高品質白桃粉與奶酪為原料，帶有奶酪的濃郁香氣，隨後是白桃的淡雅甜味，兩者完美融合，讓味蕾充滿層次感，散發濃郁香氣；尤其是這粉嫩的包裝，帶有岡山白桃或當地吉祥物的圖案，充滿地方特色，十分適合作為伴手禮~

日本岡山伴手禮4│白桃果凍

白桃果凍(白桃デザート)

購買地點 : 岡山車站

如果廉航有加購托運，就在日本岡山狂買果凍與果汁吧~

岡山白桃果凍以粉嫩的桃子造型容器為特色，外觀可愛吸睛，充滿了岡山「水果王國」的氣息。

果凍內含飽滿的大塊白桃果肉，質地Q彈滑順，散發出馥郁的白桃香氣。每一口都能嚐到真材實料的果肉，口感清爽、香甜多汁。

吃完果凍後，桃子造型的容器還可以洗淨後作為收納小物或裝飾，兼具美觀與實用性，是日本岡山旅途中值得帶回家的精緻伴手禮。

日本岡山伴手禮5│岡山果汁/凍飲

岡山果汁/凍飲(岡山ジュース・フローズンドリンク)

購買地點 : 岡山車站

用岡山水果製成的果汁、凍飲，不僅方便攜帶、清新簡約的設計突顯出岡山水果的自然魅力。

在口味上，有清爽的麝香葡萄、甜美飽滿的柑橘，酸甜的檸檬等，這些果汁質地輕盈滑順，入口即能感受到果肉的鮮甜與自然酸度，口感清新，適合喜愛果香的旅人，每天帶一瓶果汁，到不同景點，暢玩日本吧~

日本岡山伴手禮6│GOHOBI膠原蛋白水果果凍

GOHOBI膠原蛋白水果果凍(GOHOBI コラーゲンフルーツゼリー)

購買地點 : 岡山車站 岡山當地廣受歡迎的伴手禮，結合健康與美味的概念，採用透明小條狀包裝，方便攜帶且顯得高雅，且印有清新的水果圖案，突顯天然與健康的形象，深受注重保養與健康的顧客青睞。 安妮王最推薦的就是水果口味，包括岡山盛產的白桃、葡萄、柚子等，展現地方特色；每一款口味都散發濃郁的水果香氣，使用天然果汁製作，酸甜適中，滋味清爽不膩。口感上，果凍細緻柔滑，入口即化，搭配其中的膠原蛋白成分，更增添一層滑嫩的質感，兼具美容與健康價值，是岡山旅行中不可錯過的伴手禮之一。

日本岡山伴手禮7│Press Butter Sand 檸檬口味 夾心餅乾 日本瀨戶內海限定

Press Butter Sand 檸檬口味 夾心餅乾 日本瀨戶內海限定

購買地點 : 岡山車站

Press Butter Sand檸檬口味夾心餅乾是瀨戶內海地區限定的高人氣伴手禮，以其精緻外觀與獨特風味深受喜愛。餅乾外層呈金黃酥脆，印有品牌標誌的方形壓紋，簡約又時尚。內餡使用當地盛產的瀨戶內檸檬製成，酸甜的檸檬餡搭配奶香濃郁的白巧克力，帶來清爽與濃郁的完美平衡。

口感上，餅乾酥脆香濃，入口時先感受到濃郁奶油香氣，接著內餡的檸檬清香與微酸驚艷味蕾，增添了層次感。整體甜而不膩，酸甜適中，令人回味無窮。不僅是品嚐當下的享受，更是送禮的高級之選。Press Butter Sand檸檬口味不僅是美食，也是展現瀨戶內地區風土與風味的絕佳代表作。

日本岡山伴手禮8│ 竹久夢二相關伴手禮

竹久夢二相關伴手禮

購買地點 : 夢二鄉土美術館、敷島堂和菓子系列在岡山車站、桃太郎機場等(很常見)

是日本著名的美術家，生於日本岡山，作品以復古浪漫的風格著稱，相關製品包括印有夢二插畫的明信片、布巾、茶具等，將其藝術魅力融入實用商品，深受文藝愛好者青睞。 而以夢二為主題的敷島堂和菓子，以北海道十勝紅豆、白雙糖、在地百花蜂蜜等製作的和菓子， 不僅口味獨特，包裝上也融入了竹久夢二的經典圖案，既實用又充滿藝術氛圍，成為遊客帶回家的絕佳伴手禮。

日本岡山伴手禮9│ 鬼王襪子

鬼王襪子

購買地點 : 岡山後樂園之伴手禮店

是岡山頗受歡迎的伴手禮之一，以岡山地區的「桃太郎」為設計靈感，將鬼王形象融入可愛的襪子設計中，充滿童趣，色彩鮮明，主要以紅色和藍色為主，象徵傳統傳說中的「紅鬼」與「藍鬼」。

襪子上還印有大大的「GAOO！」字樣，搭配鬼王的面具表情，俏皮又充滿活力；如果有0~3歲的嬰兒，不妨買一雙當作禮物吧~

日本岡山伴手禮10│ 桃太郎御守

桃太郎御守

購買地點 : 吉備津彥神社

桃太郎御守是岡山著名的特色伴手禮之一，與桃太郎的傳說和地方文化息息相關。這些御守主要在吉備津彥神社販售，造型精緻且充滿寓意，以桃太郎故事為主題，設計上通常融合桃子、動物夥伴（如狗、猴子和雉雞）等元素，色彩柔和明亮，象徵著幸運與和平。

御守的特色在於其寓意深遠，象徵勇氣、力量與成功，特別適合作為保平安或祈求成功的祝福禮品，不僅是寄託心願的護身符，桃太郎御守也是極具地方文化代表性的紀念品，讓人感受到岡山的獨特魅力。

日本岡山伴手禮總結

安妮王在日本岡山5天4夜自助行中，每天都會經過岡山車站、岡山後樂園、神社等常見的景點，彙整一些覺得還蠻有趣且平價的10大日本岡山必買伴手禮懶人包，從當地傳統甜點到現代創新伴手禮等多元選項，讓喜愛岡山的旅人，能夠更好了解岡山的特色美食與文化~

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