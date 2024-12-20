Kenfood 啃食物｜台中實力派甜點伴手禮推薦，新春限定夢幻手工禮盒登場!

這個新年禮盒未免太可愛了吧!台中實力派甜點店【Kenfood 啃食物】，這次的新年禮盒讓人太驚艷，從精美的外包裝就能感受到滿滿誠意，搭配新鮮純手工製作的創意餅乾，，每一口都能吃到真材實料，這次新年送禮就送這個吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

Kenfood 啃食物 品牌介紹

▼【Kenfood 啃食物】是由嘉義起家到台中的甜點店，位於台中市西區忠明南路上，鄰近五權車站和勤美商圈，活潑的藍色外觀在路上格外搶眼，開車可停放於附近的停車格。

▼【Kenfood 啃食物】甜點主廚具有多年烘焙經驗，甜點蛋糕都是每日新鮮製作，包含招牌水果蛋糕、法式點心和手工餅乾等，也有許多禮盒品項可現場選購，是台中知名的伴手禮品牌。

▼【Kenfood 啃食物】這次推出的春節禮盒系列，每一款都充滿巧思又喜氣，拿來送禮可以傳達出滿滿誠意!

Kenfood 啃食物 如何購買

提供門市購買和網路預訂服務

預購加碼常溫商品滿15000元免運1個包裹，50盒以上另有企業方案可洽詢，下單日須距離出貨日至少五個工作天，可指定日期取貨，宅配僅能指定寄出日期。(開始取貨日1/1，禮盒供貨到2/15)

Kenfood 啃食物 禮盒介紹

旺財鐵盒餅乾

▼可愛指數破表的旺財鐵盒餅乾~內含七款不同風味的甜點，包含蛇大吉榛果夾心、覆盆子蘋果寶石、可可草莓曲奇、發福花生牛軋餅、抹茶草莓雪球、草莓果醬餅乾和艾許生牛奶糖，每一款都獨具特色和風味!

▼覆盆子蘋果寶石餅乾、可可草莓曲奇和果醬餅乾，咬起來又酥又香，搭配香甜風味讓人大滿足!

▼抹茶草莓雪球在嘴裡隨即化開，是小朋友會很愛的味道~

小提籃發福牛軋餅

▼擁有高顏值的小提籃發福牛軋餅，內含草莓牛軋餅和花生牛軋餅各三入，印上了福字整個喜氣洋洋草莓吃了不膩口，花生香很濃我超愛，這次艾許奶油香度增加口味升級，整體甜度也降低!

蛇年新盒款 (艾許鹽之花布列塔尼8入）/艾許鹽之花核桃酥7入）

▼蛇年新盒款有著濃濃的過年感，共有多款不同的餅乾選擇，艾許鹽之花布列塔尼口感超級酥，添加含豐富礦物質法國鹽之花，穿插偶爾迸出的輕鹹味，重新詮釋經典的法國點心；艾許鹽之花核桃酥以港式配方製作，表面可以看到超大顆的胡桃本人，餅乾酥脆會越吃越香，甜度適中長輩也能接受~

Kenfood 啃食物 食用心得

又到了一年一度讓人期待的新年，這次推薦的私藏愛店【Kenfood 啃食物】，無論烘焙技術或用料都很有水準，不只好看吃起來更是厲害， 將大家的心意包進甜點當中，以健康低糖的美好滋味，讓收禮人感受到滿滿的愛!

Kenfood 啃食物 店家資訊

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電話 : 04-2376-0029

地址：台中市西區忠明南路336-1號

營業時間 : 13:00~18:30(周日休）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food