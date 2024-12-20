2024年要結束了，每年這個時候就要買福袋~如果沒有買福袋感覺少了什麼，2025小北百貨金喜歡福袋，特價只要299元限量販售！

獎項總市值超過２４０萬，一袋在手希望無窮，新的一年就要來測試看看自己的手氣，而且袋袋有獎，除了有零食飲料、獨家小北超人購物袋外，還有金喜發財卡

12/20(五)-114/02/03(一)全台小北百貨限量販售，買一袋當然不夠，趕快去小北百貨搜刮一空，今年過年的最佳伴手禮就是小北百貨金喜歡福袋

小北百貨金喜歡福袋獎項超豐富，有IPHONE16、AIRPOS、現金六千元、APPLE WATCH、4K液晶螢幕、空氣清淨機、DYSON二合一涼暖風扇、氣炸郭、鐵板燒烤組等

這次搶到四袋，響應環保外袋小北百貨吉祥物飽冷袋，可以環保重新使用，不論冰的熱的都沒問題，輕巧好攜帶，一袋在手絕對是購物的好幫手~

小北百貨金喜歡福袋－保冷袋

小北百貨金喜歡福袋外帶可以重複沾黏，開口是魔鬼氈，使用起來超方便，不用擔心用過一次就報廢，不會造成環境的負擔~

開箱小北百貨金喜歡福袋！每一袋的東西都不盡相同，但都有零食、飲料、泡麵、軟糖、獨家小物、環保水杯、小北ＩＰ購物袋等

小北超人購物袋

新登場的小北百貨購物袋，上頭ＩＰ是新登場的小北超人，摺疊設計超好攜帶，雙面使用一面是藍色、一面是黃色，非常亮眼的色澤～

原本以為容量很小，沒想到打開居然那麼大，想要裝大型的包裹也沒問題，而且質地蠻實在，感覺很耐用，包包內趕快放一個小北超人購物袋吧

小北百貨手機支架＋摺疊鏡

小北百貨金喜歡福袋的珍貴小物，是獨家販售的聯名手機支架，手機放在上面過年追劇超方便，而且支架很穩很挺，使用起來安心又實用

更神奇的是打開後，居然還是一個折疊鏡子，一面是手機支架，一面還可以整理儀容，兩種功能一次全滿足～

樂扣樂扣水壺

小北百貨金喜歡福袋居然還有樂扣樂扣水壺，我有抽到500ML及350ML，兩種的材質都很輕巧，放在小包包內不占空間，隨時補充水份非常好攜帶~

看完小北百貨金喜歡福袋的商品後，緊接著就要來開箱零食、泡麵、糖果及飲料囉~過年宅在家這些都不可或缺~

金喜歡福袋零嘴

餅乾的口味蠻多，鹹的甜的通通有，而且看起來也都好好吃喔，真的可以多買幾袋，過年就是要當零食富翁才過癮~

金喜歡福袋韓式泡麵

過年想必會很冷，這時就要來碗暖呼呼的韓國泡麵，農心的安城湯麵麵條超彈，湯頭有夠香，口味微辣很涮嘴～過年吃上一碗整個人好暖和

金喜歡福袋軟糖

多款卡通聯名軟糖，過年大魚大肉，就需要來個益生菌促進消化，不論是哆拉Ａ夢、波力都是大小朋友喜歡的人氣ＩＰ，這包裝的軟糖當然要吃爆

金喜發財卡

最後是壓軸的金喜發財卡，張張都有獎，超多大獎都想袋回家，好期待我自己會是那個幸運兒~

體驗過年一定玩的刮刮樂，有30元購物金，而且沒有消費門檻，拿著發財卡可以去小北買更多零食飲料好過年~

好開心有這個超喜氣的福袋，增添不少喜氣及樂趣，分享這個最新的福袋開箱給大家聞香，趕快去刮出大獎吧

話不多說了！趕快到小北百貨全台門市，把限量的福袋買回家吧～～LETS GO！