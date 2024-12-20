山鯨燒肉， 台中燒肉推薦 。這次來到漢口路這間山鯨燒肉是印月集團的旗下品牌之一，googl超過7千多則評論依然有4.7顆星相當厲害。山鯨燒肉的菜色豐富、份量飽足，還能吃到精緻高檔的日本A5和牛。超美日式裝潢每個角落都好拍，另外還有免費和服體驗。我很喜歡這裡的用餐氣氛還有親切服務，加上還有壽星優惠，難怪山鯨燒肉成了許多人慶生餐廳的首選~

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山鯨燒肉-漢口店位置、停車資訊

山鯨燒肉漢口店位在漢口路與山西路交叉口，附近規劃了不少機車格可以找找，開車的朋友在山鯨燒肉漢口店正後方停車場消費一套餐給予$100元停車折抵，另外中清路上也有收費停車場，步行約10分鐘左右可抵達。

每每經過漢口路，巨大山豬圖樣很難讓人不注意啊~今天終於有機會來品嘗一下這間厲害的燒肉

山鯨燒肉環境介紹

由門口走入大廳，佈滿濃濃的日式風情，確認好訂位後直上二樓，有親切的服務人員帶位。

二樓完全是個截然不同的場景，運用了許多櫻花、楓葉、紫藤花以及燈籠造景，唯美日式風格帶你一秒到日本。

柔美光線與木質色調營造出一種現代與古典交織的氛圍。環境舒適且座位寬敞，讓每一位食客都能在這裡放鬆心情，享受與親友共度的美好時光。

山鯨燒肉-免費和服體驗

用餐完畢即可享有免費和服體驗也是這裡一大特色，可告知服務人員試穿和服體驗，裡面大人小孩的服裝都有可以挑選。另外有多種道具可以使用，像是髮飾、面具、紙傘、木屐、扇子等，可以穿搭出自己喜歡的感覺唷。

山鯨燒肉菜單價位

山鯨燒肉提供單點跟套餐可以選擇，套餐最便宜雙人$1880元起到$5280高檔日本和牛套餐都有，不管是那種價位，內容都很豐富絕對可以吃得很滿足。有開胃菜、前菜、精選各式肉品、附餐、食事、飲品、甜品，部分品項還能加購做升級，更多詳細菜單放在下面。

>>山鯨燒肉 完整菜單

世界和牛套餐/雙人 $3380

這次選擇了世界和牛套餐，準備來一場和牛的頂級饗宴，選用的日本A5和牛每一片肉質都經過精心挑選，搭配附餐、火鍋整個非常澎派阿。

荔枝醋冰沙

開場先來個荔枝醋冰沙清清味蕾，香甜的荔枝果香頗為爽口，為這場饗宴開啟序幕。

鮮活太空菇

桌邊現剪新鮮太空菇，一個從產地直送餐桌的概念，每支杏胞菇都好大啊~

杏胞菇片直接下去燒烤到表面微微上色有點出水就可以吃了，保證每片吃起來口感Q彈水嫩~

雞白湯獸魂鍋

原以為只是附餐搭配的火鍋，沒想到料也都是這麼澎派阿~裡頭許多季節時蔬以及火鍋料，肉質也相當軟嫩，煮久了還是很耐吃。雞白湯散發自然甘甜，讓人忍不住喝上幾碗，來點熱湯暖暖胃非常舒服。

特調飲品

除了基本附上的飲品部分，也是可以加購升級其他特調飲品，這次選了紫蘭MOJITO、水蜜桃可爾必思冰沙，不僅顏色吸睛誘人，裡頭還很有料！紫蘭MOJITO是無酒精，開車朋友可以放心點，蝶豆花的漸層超級美，裡面還有QQ的荔枝晶凍。水蜜桃可爾必思口感香甜，還附上水蜜桃果肉可以品嘗，女生應該會很愛。

財富自由吐司

和牛吐司也是這裡人氣商品之一，吐司烤的外酥內軟，這和牛給的厚度實在很有誠意，肉質也相當軟嫩。體驗一下財富自由的味道，松露美乃滋、鮭魚卵、魚子醬、海膽等高檔美味一次擁有，一口下去滿滿鮮甜，跟日本和牛搭配在一起的滋味實在太美妙了。

酪梨蝦

新鮮大蝦去掉腸泥之後，在蝦肉上加入了酪梨果肉以及起司下去焗烤，味道上很有層次，也保留了蝦肉彈牙鮮甜感，推薦可以點這一道唷~

松露蝦球

我個人覺得很好吃的創意小點，酥脆外層包覆著蝦球，松露香氣不斷在嘴中蔓延開來，吃完會讓人意猶未盡。

日本和牛寶箱

最強重頭戲來了~超浮誇日本和牛寶箱，帶你品嘗日本頂級A5和牛的各種部位，旁邊還有附上和牛履歷證明。

炙烤後的和牛舌，外層焦香，內裡則保留著豐富的肉汁，肉質特別嫩滑，具有彈性與嚼勁。

每一口咀嚼時，肉香在口中蔓延，搭配鹽蔥滋味再升級，蔥味鹹香涮嘴，讓牛舌吃起來滋味更加豐富。

精選西班牙伊比利梅花豬肉，肉質中的油花分布很均勻，油脂在烤過程中融化，為肉質增添了豐富的風味。這些細緻的油脂使得肉質柔嫩且多汁，口感非常滑順，不會讓人感到油膩。

A5白老牛肉的肉質非常細膩，肉質幾乎不需要過多的咀嚼，入口即化。細細品嘗和牛油脂在嘴中巧妙的變化，會發現是一種奢侈的享受。

頭刀肉位於肩部附近，質地較為柔軟。A5頭刀牛具有非常獨特且濃郁的肉香，咀嚼時很啾希，搭配鹽或沾醬都能襯托出它的風味。

A5霜降牛略帶一些嚼勁，肉質依然軟嫩，在嘴中不斷咀嚼慢慢釋放出油脂的香氣，會發現越嚼越香~

西班牙伊比利松阪豬

伊比利松阪豬有種獨特的肉香，尤其烤過之後呈現的脆彈口感非常讚。肉本身有調味過不需要沾醬就很好吃，除了松阪豬油脂的滑順感外，還帶有一種自然的甜味。

A5和牛排

牛排會先放入烤盤上炙烤，接著烤完的牛排會放入箱中，以獨特的稻燒手法加以煙燻，牛排多了一股燻草味相當迷人。

吃完了燒肉再來一塊和牛排實在太享受了~油脂如雪花般的A5和牛，肉質極為柔嫩，真的超好吃。可以搭配一點鹽或山葵提味，平衡一下油膩感，也是相當不錯喔。

精采人生 滾切和牛

如同菜名一樣豐富多變的配料，提供醋黃瓜、金桔、芝麻葉、柚子蘿蔔、百香果南瓜、山藥梅子6種不同配料，讓你在品嘗牛肉時能感受不一樣的風味。牛肉則是選用了肩胛肉的部位，口感有嚼勁，肉汁也很多。

雞松阪 鳳梨

壺漬雞松阪選用雞脖子周圍的肉，帶點類似雞軟骨脆脆的口感，烤過之後很好吃，搭配酸酸甜甜的鳳梨整體吃起來格外清爽，吃多也不覺得膩。

職人板前握壽司6貫

師傅現場捏握壽司桌邊秀，可以吃到和牛、干貝、鮑魚等高檔食材握壽司，上面還有鮭魚卵、海膽、明太子作點綴，整體奢華感再度拉滿。

來吃燒肉還能有這種高級日本料理店般的享受，對於喜歡吃壽司的我整個大大加分，難怪身邊許多朋友都推山鯨燒肉，CP值很高。

甜點

身為布丁控看到有布丁直接+1，他們家的布丁非常的ㄉㄨㄞ，綿密的口感夾帶著濃郁奶油香，吃上一口有種幸福滋味。另一個則是堂本馬卡龍帕菲，各種甜點層層堆疊視覺效果很吸引人，吃的到抹茶果凍、抹茶巧克力、抹茶冰淇淋、抹茶餅乾、馬卡龍餅乾等，喜歡吃甜點的選這個不會錯。

整體感想

很喜歡山鯨燒肉整體帶來的氛圍，用餐環境舒適又好拍，套餐份量真的很夠，吃燒肉又吃火鍋還有握壽司整個大滿足。食材品質挑選也相當有水準，這天吃到的和牛跟豬肉肉質很讚。假日人潮多現場很忙，服務人員依然親切微笑為每桌客人服務，最後體驗和服留下美美的回憶，山鯨燒肉值得收入口袋，分享給大家。

店家資訊

延伸閱讀

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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