桃園最新夜景餐廳【見山景觀咖啡餐廳】來這約會就對了!

一望無際的絕美夜景加上質感用餐環境，超浪漫的~~

餐點多種選擇，可以邊享用美食邊欣賞美景

彷彿暫時拋卻所有煩惱，進而放鬆愜意的享受當下!

見山景觀咖啡餐廳|位址與訂位資訊

→ 粉絲專頁

→ Instagram

預約電話 : 03-480-6060

地址 : 桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

門口前可停車，停車位置很多~

見山景觀咖啡餐廳|戶外用餐賞夜景

【見山景觀咖啡餐廳】提供市外與室內用餐空間

吹著徐徐微風欣賞夜景，來點微醺 ~ 好愜意~

約會、聚餐不知道去哪 ? 來 “見山景觀咖啡餐廳” 就對了 !

見山景觀咖啡餐廳|室內質感用餐環境

【見山景觀咖啡餐廳】室內明亮，黑灰調質感配色

還有 卡皮巴拉 陪用餐 ，好可愛啊 !

見山景觀咖啡餐廳|月亮佈景

月亮佈景好漂亮 ~~

還會倒映在玻璃上，又是不同氛圍呢 !

【見山景觀咖啡餐廳】 超貼心 !

現在天氣逐漸轉涼，看夜景還有暖氣 ~ 不得不說太享受了 ~

見山景觀咖啡餐廳|關燈氛圍好浪漫

【見山景觀咖啡餐廳】會在晚上特定時間關燈

一關燈，店裡大家都說 『哇』~~~

那一瞬間真的忍不住讚嘆，感覺超美超浪漫的 !!

好像來到高級的法式餐廳一樣 !

在這樣的氛圍下用餐，別有風味!!

(每桌的桌面上都會有一盞燈，更有氣氛)

見山景觀咖啡餐廳|必點調酒類

調酒也太有氛圍了吧!!

【見山景觀咖啡餐廳】老闆太厲害，氣氛+1000 ! 老闆很會! 哈哈

和曖昧對象or另一半來一杯，感情深溫 妥妥的!!! 來這必點 !!

左-咖啡馬丁尼

英國非常受歡迎的調酒，在台灣很少見，

濃縮咖啡風味搭配伏特加，最上面還有一層綿密的泡沫，豐富口感

喜歡咖啡風味的朋友可以喝喝看~

右-馬丁尼

馬丁尼被稱做「雞尾酒之王」，屬於餐前酒的一種。

喝起來帶點荔枝的水果香與檸檬併發的酸甜風味

非常好喝~ 很像飲料 ~ 不過未成年請勿飲酒唷 !!

見山景觀咖啡餐廳|菜單MENU

因為目前試營運中，所以菜單還在新增中，日後還會推出許多餐點唷!!

聽說還有火鍋，天冷就想吃暖呼呼的火鍋，邊看夜景更是享受~ 好期待!

見山景觀咖啡餐廳|今日餐點

主餐類-奶油香煎鮭魚義大利麵

奶油香煎鮭魚義大利麵

整塊鮭魚下去煎，煎至表皮帶有酥脆與鮮味鮭魚油脂

濃郁的奶油醬汁 拌炒義大利麵，熱熱吃暖胃又幸福~~

主餐類-青醬漁夫燉飯

青醬漁夫燉飯

米飯充分融入了青醬的醬汁

搭配鮮蝦、花枝等海鮮，讓整道燉飯 ~ 鮮味十足 !

整份的份量也很誠意 !

主餐類-巨無霸大戰斧

主廚特製 ~ 戰斧搭配蘋果醋醬沾醬，好開胃

胡蘿蔔球用果醋醃製，酸甜解膩 ~

我平常不太愛吃豬肉，怕很柴，但是這道戰斧 肉質好鮮嫩!! 很軟嫩好入口喔 ~

超好吃!! 真的!! 這份超大份量~男生吃也會很滿足!

點心炸物-炸物大拼盤

炸物大拼盤

薯條、雞塊、洋蔥圈，三種炸物一次擁有~

還有兩種醬可以沾，番茄醬與塔塔醬 ~

大份量炸物，很適合多人一起歡樂享用

點心炸物-黑松露脆薯

脆薯上還有撒上起司粉~

脆薯加黑松露醬一起吃，濃郁的黑松露風味在嘴裡綻放

吃完一份，還想再叫一份 !!

而且 黑松露醬可續唷 ~ 超棒的!

飲品-水果茶系列

新鮮甜蜜水果茶(熱)

添加很多水果，喝起來酸甜酸甜的

我超喜歡這壺水果茶風味~ 感覺女生都會喜歡

熱熱的喝，很溫暖~

魔法森林水果茶 (熱，無糖)

花茶茶香很解膩，可自助再加熱水重複沖泡

我媽媽很喜歡這壺茶，很好喝~

見山景觀咖啡餐廳|一望無際的觀景步道

吃飽後還能到後面的大草坪步道散散步

欣賞龍潭往台北方向的 絕美夜景 !

有機會還能看到 台北101大樓唷 !!

見山景觀咖啡餐廳|心得分享

【見山景觀咖啡餐廳】環境優美氣氛佳，餐點種類豐富又好吃

還能邊吃美食，一邊欣賞到這麼美的夜景 ~~ 超級浪漫的

可以說這裡絕對是感情升溫的約會聖地 ! 趕快帶戀人一起來~~

座位寬敞舒適又放鬆，也是與家人、朋友聚會的好去處~

可帶寵物 (需裝籠)，戶外請繫繩，注意愛寵的安全 ~

見山景觀咖啡餐廳|相關資訊

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預約電話 : 03-480-6060

地址 : 桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

門口前可停車，停車位置很多~