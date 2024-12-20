桃園最新夜景餐廳【見山景觀咖啡餐廳】來這約會就對了!
一望無際的絕美夜景加上質感用餐環境，超浪漫的~~
餐點多種選擇，可以邊享用美食邊欣賞美景
彷彿暫時拋卻所有煩惱，進而放鬆愜意的享受當下!
見山景觀咖啡餐廳|位址與訂位資訊
預約電話 : 03-480-6060
地址 : 桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號
門口前可停車，停車位置很多~
見山景觀咖啡餐廳|戶外用餐賞夜景
【見山景觀咖啡餐廳】提供市外與室內用餐空間
吹著徐徐微風欣賞夜景，來點微醺 ~ 好愜意~
約會、聚餐不知道去哪 ? 來 “見山景觀咖啡餐廳” 就對了 !
見山景觀咖啡餐廳|室內質感用餐環境
【見山景觀咖啡餐廳】室內明亮，黑灰調質感配色
還有 卡皮巴拉 陪用餐 ，好可愛啊 !
見山景觀咖啡餐廳|月亮佈景
月亮佈景好漂亮 ~~
還會倒映在玻璃上，又是不同氛圍呢 !
【見山景觀咖啡餐廳】 超貼心 !
現在天氣逐漸轉涼，看夜景還有暖氣 ~ 不得不說太享受了 ~
見山景觀咖啡餐廳|關燈氛圍好浪漫
【見山景觀咖啡餐廳】會在晚上特定時間關燈
一關燈，店裡大家都說 『哇』~~~
那一瞬間真的忍不住讚嘆，感覺超美超浪漫的 !!
好像來到高級的法式餐廳一樣 !
在這樣的氛圍下用餐，別有風味!!
(每桌的桌面上都會有一盞燈，更有氣氛)
見山景觀咖啡餐廳|必點調酒類
調酒也太有氛圍了吧!!
【見山景觀咖啡餐廳】老闆太厲害，氣氛+1000 ! 老闆很會! 哈哈
和曖昧對象or另一半來一杯，感情深溫 妥妥的!!! 來這必點 !!
左-咖啡馬丁尼
英國非常受歡迎的調酒，在台灣很少見，
濃縮咖啡風味搭配伏特加，最上面還有一層綿密的泡沫，豐富口感
喜歡咖啡風味的朋友可以喝喝看~
右-馬丁尼
馬丁尼被稱做「雞尾酒之王」，屬於餐前酒的一種。
喝起來帶點荔枝的水果香與檸檬併發的酸甜風味
非常好喝~ 很像飲料 ~ 不過未成年請勿飲酒唷 !!
見山景觀咖啡餐廳|菜單MENU
因為目前試營運中，所以菜單還在新增中，日後還會推出許多餐點唷!!
聽說還有火鍋，天冷就想吃暖呼呼的火鍋，邊看夜景更是享受~ 好期待!
見山景觀咖啡餐廳|今日餐點
主餐類-奶油香煎鮭魚義大利麵
奶油香煎鮭魚義大利麵
整塊鮭魚下去煎，煎至表皮帶有酥脆與鮮味鮭魚油脂
濃郁的奶油醬汁 拌炒義大利麵，熱熱吃暖胃又幸福~~
主餐類-青醬漁夫燉飯
青醬漁夫燉飯
米飯充分融入了青醬的醬汁
搭配鮮蝦、花枝等海鮮，讓整道燉飯 ~ 鮮味十足 !
整份的份量也很誠意 !
主餐類-巨無霸大戰斧
主廚特製 ~ 戰斧搭配蘋果醋醬沾醬，好開胃
胡蘿蔔球用果醋醃製，酸甜解膩 ~
我平常不太愛吃豬肉，怕很柴，但是這道戰斧 肉質好鮮嫩!! 很軟嫩好入口喔 ~
超好吃!! 真的!! 這份超大份量~男生吃也會很滿足!
點心炸物-炸物大拼盤
炸物大拼盤
薯條、雞塊、洋蔥圈，三種炸物一次擁有~
還有兩種醬可以沾，番茄醬與塔塔醬 ~
大份量炸物，很適合多人一起歡樂享用
點心炸物-黑松露脆薯
脆薯上還有撒上起司粉~
脆薯加黑松露醬一起吃，濃郁的黑松露風味在嘴裡綻放
吃完一份，還想再叫一份 !!
而且 黑松露醬可續唷 ~ 超棒的!
飲品-水果茶系列
新鮮甜蜜水果茶(熱)
添加很多水果，喝起來酸甜酸甜的
我超喜歡這壺水果茶風味~ 感覺女生都會喜歡
熱熱的喝，很溫暖~
魔法森林水果茶 (熱，無糖)
花茶茶香很解膩，可自助再加熱水重複沖泡
我媽媽很喜歡這壺茶，很好喝~
見山景觀咖啡餐廳|一望無際的觀景步道
吃飽後還能到後面的大草坪步道散散步
欣賞龍潭往台北方向的 絕美夜景 !
有機會還能看到 台北101大樓唷 !!
見山景觀咖啡餐廳|心得分享
【見山景觀咖啡餐廳】環境優美氣氛佳，餐點種類豐富又好吃
還能邊吃美食，一邊欣賞到這麼美的夜景 ~~ 超級浪漫的
可以說這裡絕對是感情升溫的約會聖地 ! 趕快帶戀人一起來~~
座位寬敞舒適又放鬆，也是與家人、朋友聚會的好去處~
可帶寵物 (需裝籠)，戶外請繫繩，注意愛寵的安全 ~
見山景觀咖啡餐廳|相關資訊
預約電話 : 03-480-6060
地址 : 桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號
門口前可停車，停車位置很多~