偶爾也想來點豪邁的牛排大餐，但又不想荷包大失血，這時候CP值高的牛排館就成了我的首選！最近發現了一間「牛忙牛排」的平價牛排館，時尚的裝潢風格，加上多樣化的餐點選擇，讓我決定揪家人一起來吃看看！

┃環境舒適，適合各種場合

牛忙牛排的店內裝潢風格時尚又帶有幾分活潑，寬敞的用餐空間，給人一種放鬆舒適的感覺，不管是跟家人朋友聚餐還是情侶約會，都能找到舒適的座位。

┃自助吧豐富，選擇多樣

最讓我驚艷的莫過於他們的自助吧了！除了常見的果醬麵包、飲料、玉米濃湯之外，還有肉燥飯、古早味小餅乾、多種口味冰淇淋，甚至還有DIY刈包！

▼牛排館經典的果醬烤麵包吃到飽。

▼飲料機多台選擇，想喝什麼就喝什麼。

▼玉米濃湯香醇，喝到飽超滿足。

▼飯控的最愛， 香噴噴的肉燥飯。

▼古早味小餅乾。

▼自己動手做刈包，夾上酸菜、筍乾，還有主餐的肉品，客製化的美味！

▼多種口味的冰淇淋無限享用。

┃優惠活動，CP值高

商業午餐送奶香餐包與酥皮濃湯。

▼google評論5星好評送餐後甜點一份！

┃餐點選擇多樣，份量十足

美式炸物大拼盤

（雞塊.玉米餅.脆薯.黑輪片）

▼美式炸物大拼盤是大家聚餐的最愛！炸得金黃酥脆的雞塊、玉米餅和脆薯，搭配著脆皮黑輪片，讓人忍不住一口接一口。

香煎蝦排(9隻)

（＋30元爆量蔥花）

▼香煎蝦排的蝦子個頭飽滿，足足有九隻大蝦，每一隻都又大又新鮮，口感鮮甜彈牙，加上爆量蔥花，香氣四溢。

紐西蘭沙朗牛排

（＋60元爆量櫛瓜）

▼牛排的份量十足，牛排煎得恰到好處，肉質鮮嫩多汁，搭配上爆量的櫛瓜，不僅能平衡油膩感，還能增加口感的豐富度，我個人非常喜歡櫛瓜的清甜，和牛肉的香氣搭配起來非常合拍。

▼最讓我印象深刻的是他們的「要你命催淚辣醬」，辣度十足，非常過癮！喜歡吃辣的朋友絕對不能錯過。

法式豬排

（＋49元爆量酸豆角）

▼酸豆角讓我們感到很驚喜！想到了小時候媽媽做的家常菜！這也是牛忙牛排的特色，其他牛排館沒看過！酸豆角酸香開胃，完全是下麵下飯神器，除了原本搭配的鐵板麵，自助吧也有免費白飯吃到飽，酸豆角搭配白飯也超級對味！再搭配豬排外酥內嫩，肉質紮實有嚼勁，吃起來超滿足。

豪華雙拼

（香煎雞腿排＋干貝*3＋蟹味棒）

▼這道雙拼真澎湃，香煎雞腿排外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，搭配上三顆飽滿的干貝和Q彈鮮美的蟹味棒，海陸雙拼的滿足感一次滿足！

牛忙牛排不僅提供平價的牛排餐點，更以豐富多樣的自助吧，滿足了大家的胃！無論是環境、服務、餐點，都讓我們感到非常滿意。如果你跟我一樣，喜歡CP值高的美食、喜歡平價又美味的牛排，那「牛忙牛排」絕對值得你一試！

✅牛忙牛排-大社店

地址：高雄市大社區大社路1-20號

電話：0981 884 999

營業時間：11:00-22:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551934687583

✅牛忙牛排-自由店

地址：高雄市左營區自由二路298號

電話：0916 592 999

營業時間：11:00-22:00

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560969479171

▼牛忙牛排菜單參考