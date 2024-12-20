偶爾也想來點豪邁的牛排大餐，但又不想荷包大失血，這時候CP值高的牛排館就成了我的首選！最近發現了一間「牛忙牛排」的平價牛排館，時尚的裝潢風格，加上多樣化的餐點選擇，讓我決定揪家人一起來吃看看！
┃環境舒適，適合各種場合
牛忙牛排的店內裝潢風格時尚又帶有幾分活潑，寬敞的用餐空間，給人一種放鬆舒適的感覺，不管是跟家人朋友聚餐還是情侶約會，都能找到舒適的座位。
┃自助吧豐富，選擇多樣
最讓我驚艷的莫過於他們的自助吧了！除了常見的果醬麵包、飲料、玉米濃湯之外，還有肉燥飯、古早味小餅乾、多種口味冰淇淋，甚至還有DIY刈包！
▼牛排館經典的果醬烤麵包吃到飽。
▼飲料機多台選擇，想喝什麼就喝什麼。
▼玉米濃湯香醇，喝到飽超滿足。
▼飯控的最愛， 香噴噴的肉燥飯。
▼古早味小餅乾。
▼自己動手做刈包，夾上酸菜、筍乾，還有主餐的肉品，客製化的美味！
▼多種口味的冰淇淋無限享用。
┃優惠活動，CP值高
商業午餐送奶香餐包與酥皮濃湯。
▼google評論5星好評送餐後甜點一份！
┃餐點選擇多樣，份量十足
美式炸物大拼盤
（雞塊.玉米餅.脆薯.黑輪片）
▼美式炸物大拼盤是大家聚餐的最愛！炸得金黃酥脆的雞塊、玉米餅和脆薯，搭配著脆皮黑輪片，讓人忍不住一口接一口。
香煎蝦排(9隻)
（＋30元爆量蔥花）
▼香煎蝦排的蝦子個頭飽滿，足足有九隻大蝦，每一隻都又大又新鮮，口感鮮甜彈牙，加上爆量蔥花，香氣四溢。
紐西蘭沙朗牛排
（＋60元爆量櫛瓜）
▼牛排的份量十足，牛排煎得恰到好處，肉質鮮嫩多汁，搭配上爆量的櫛瓜，不僅能平衡油膩感，還能增加口感的豐富度，我個人非常喜歡櫛瓜的清甜，和牛肉的香氣搭配起來非常合拍。
▼最讓我印象深刻的是他們的「要你命催淚辣醬」，辣度十足，非常過癮！喜歡吃辣的朋友絕對不能錯過。
法式豬排
（＋49元爆量酸豆角）
▼酸豆角讓我們感到很驚喜！想到了小時候媽媽做的家常菜！這也是牛忙牛排的特色，其他牛排館沒看過！酸豆角酸香開胃，完全是下麵下飯神器，除了原本搭配的鐵板麵，自助吧也有免費白飯吃到飽，酸豆角搭配白飯也超級對味！再搭配豬排外酥內嫩，肉質紮實有嚼勁，吃起來超滿足。
豪華雙拼
（香煎雞腿排＋干貝*3＋蟹味棒）
▼這道雙拼真澎湃，香煎雞腿排外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，搭配上三顆飽滿的干貝和Q彈鮮美的蟹味棒，海陸雙拼的滿足感一次滿足！
牛忙牛排不僅提供平價的牛排餐點，更以豐富多樣的自助吧，滿足了大家的胃！無論是環境、服務、餐點，都讓我們感到非常滿意。如果你跟我一樣，喜歡CP值高的美食、喜歡平價又美味的牛排，那「牛忙牛排」絕對值得你一試！
✅牛忙牛排-大社店
地址：高雄市大社區大社路1-20號
電話：0981 884 999
營業時間：11:00-22:00
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551934687583
✅牛忙牛排-自由店
地址：高雄市左營區自由二路298號
電話：0916 592 999
營業時間：11:00-22:00
粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560969479171
▼牛忙牛排菜單參考