台中后里約客＆厚禮 築夢手創館是熱門的親子景點，有粉紅芭比風戶外廣場、歐風城堡、七彩光廊、雅典帕德嫩神殿、冰雪奇原…等夢幻拍照場景，還有許多親子互動遊戲區，有趣的手作木製品DIY體驗，份量大而滿足的美味餐廳，孩子可以開心放電、家長四處拍美照，是大人小孩都會覺得好玩的景點，而且因為大部份場景在室內，所以是很好的雨天備案，我本來想說這個景點安排停留2~3小時差不多，結果我們足足待了6小時，玩了大半天還吃飽喝足，MARU玩到不想走，太好拍了所以拍了海量的照片，這篇篇幅有點長，來看看我的詳細玩樂小筆記吧～

約客＆厚禮 築夢手創館 位置＆交通方式

就在后里交流道附近，自行開車前往位置很好找，園區有自己的停車場，免煩惱停車問題！

如果搭乘大眾運輸的話，可以在台鐵后里站搭計程車，或是轉乘155號公車。

附近景點有：月眉糖廠、麗寶樂園、發現星村景觀休閒園區（原星月大地）、中社觀光花市，台中一日遊、台中小旅行可以安排進行程裡。

約客＆厚禮 築夢手創館 門票資訊

一票就可以暢玩一館＆二館，還可以折抵館內消費，我覺得CP值還挺不錯的！

【全票】250元（120公分以上一般民眾）

『玩樂卷』折抵120元，不能合併使用

『吃喝卷』折抵80元，不能合併使用

部份品項不能折抵

【半票】170元（120cm以下兒童/65歲以上民眾/身心障礙人士(另限一位陪同者）

『玩樂卷』折抵 70元，不能合併使用

『吃喝卷』折抵 50元，不能合併使用

部份品項不能折抵

※以上除購買半票兒童現場丈量身高，其它需持證明文件

【免費優惠】未滿3歲幼童

Klook有優惠門票，也可以這邊訂：https://tinyurl.com/25gvo3ch

約客＆厚禮 築夢手創館 粉紅戶外廣場

▼入館先是看到約客＆厚禮正門的大禮物盒造景，入內是DIY手作教室及一館，先別急著進去～戶外的粉紅芭比風廣場是最新的場景，超級夢幻好拍～～

▼登上粉紅夢幻階梯，去找英倫風電話亭、彎彎月牙、熱氣球吧！

階梯一次限兩人，大家拍照也要遵守規則注意安全喔！

▼閃耀的超大鑽石。

▼仙杜瑞拉：你是我等待的小王子嗎？

▼哎呀呀呀給我愛的抱抱！！

▼心動之椅是一座翹翹板，好適合友達以上戀人未滿的曖昧期對象來這裡約會，以後MARU長大再讓他帶女朋友來～

▼到處有夢幻的粉紅泡泡，粉紅戶外廣場真的太好拍了，我們在這裡就玩了快一小時呢！

▼還有夢幻的粉紅鞦韆～

約客＆厚禮 築夢手創館 一館

粉紅戶外廣場拍完，我們就先來逛逛一館吧！一館比較偏向歐洲童話小鎮風格，有許多童趣可愛的場景佈置，還有親子互動遊戲設施，孩子在一館就可以玩～很～久～～

▼濃濃聖誕風格的薑餅屋，也是近期最新的場景喔！旁邊還有個縮小版的薑餅屋，也太可愛了吧～

▼薑餅屋的旁邊有一座木頭熊，MARU主動說要拍，大人也能坐喔！

▼夢幻的粉紅歐風城堡，彷彿來到歐洲童話小鎮，城堡內別有洞天，城堡外有大熊熊溫馨場景也很好拍。

▼城堡內是金碧輝煌的皇宮場景，有國王、王后的寶座。

▼我在學她們翻白眼。

▼除了拍美照，也是有這種一心想拍對戰風格的父子黨。

▼這邊還有桌遊室，裡面的遊戲都很適合親子互動，MARU幾乎每個遊戲都玩一輪。

▼桌遊室外面的平衡遊戲他也很喜歡。

▼還有AR互動遊戲，可以跟櫃台購買圖紙，一包10張100元（可以使用票券，但不可合併折抵 。或體驗 AR 球池會免費贈送1張圖紙，隨機不挑款），自己著色，掃描進去就是自己獨一無二的魚。

約客＆厚禮 築夢手創館 二館

二館比較偏向網美風格，滿足媽媽我愛拍美照的心情，這裡的場景真是一個比一個夢幻，我走到二館時已經不知道拍了多少美照～～

▼進入二館會先經過這條水晶隧道，一段是燈泡、一段是水母，五彩繽紛的光線變換超級夢幻！

▼通過水晶隧道後彷彿來到一座秘密花園，有玻璃鞦韆、蝴蝶翅膀。

▼水晶城堡的拱門是可以走進去的喔！

▼穿過水晶城堡就來到雅典帕德嫩神殿。

▼小飛馬是可以上去拍照的喔！限重100公斤，大家注意安全。

▼二樓的窗檯是可以坐著拍照的，怎麼每個角落都這麼夢幻啊？

約客＆厚禮 築夢手創館 冰雪奇原

冰雪奇原也是最新的場景，佈置得很漂亮，當然必拍！入內要脫鞋，館內有小朋友的Elsa洋裝可以租借，有女兒的可以租來玩一下。

▼冰雪奇原區對面的牆上有一對翅膀，記得拍喔～

▼從餐廳二樓座位區，可以拍到冰雪奇原光彩奪目的瀑布雨，在這個位置拍照也很美～

約客＆厚禮 築夢手創館 餐廳

館內本身就有餐廳，正餐、點心、甜點、飲料都有，門票就能折抵部分餐飲消費，來這邊玩不怕肚子餓！

▼現在有提供蛋糕及果醋，不過這些品項門票不能折抵喔！

▼我們點了壽喜燒飯、紅酒牛肉飯、青醬義大利麵，每份主食都有附上玉米濃湯及麵包，味道都滿不錯的，這碗公很深，份量飽足到不行，像孩子爸那種食量大的男生也吃很飽！飲料是拿鐵、草莓歐蕾、芒果歐蕾，歐蕾是牛奶加上真實果肉，稍微甜了點但我覺得味道滿好喝的。

▼本來點了壽喜燒飯給MARU吃，但他吵著想吃兒童餐，所以又點了一份飛機兒童餐給他，兒童餐都有附一瓶果醋喔！

▼這傢伙看到兒童餐就開心了。

約客＆厚禮 築夢手創館 DIY體驗

吃飽喝足我們來到DIY手作教室，門票的玩樂券可以折抵DIY體驗的費用，當然要來體驗看看！

▼我們這次要體驗這個音樂鈴，有兩種造型，我選了彩虹飛機的。

▼這些是材料，現場有提供教學手冊，照著做不會很難，真的卡關了也可以問老師，體驗音樂鈴大約40分鐘，如果做不完也可以帶回家做，包裝袋上的QR Code掃下去就是教程。

▼這就又要來提一下當年勇了，我大學唸工業設計，不會做模型就無法畢業，所以這個音樂鈴對我來說小菜一疊啦哈哈哈～～

▼完成！！

▼跟漂亮的老師來張合照！！

約客＆厚禮 築夢手創館 親子球池

館內有一間大球池，入內要另外付費（2025.01.01 起 調整 50 元／人，整點入場，不限時間，『不能使用票劵』 折抵），要脫鞋穿襪子，有大溜滑梯、AR互動遊戲，孩子幾乎都愛球池，MARU在這裡也玩得超開心～

約客＆厚禮 築夢手創館 玩樂心得

必須說～約客＆厚禮 築夢手創館腹地不算大，但是內容做得超充實，從大門一進來，戶外廣場、一館、二館、中庭、餐廳，四處都是好拍照的立體場景及牆面彩繪，互動裝置也不少，真的是每個角落都不能錯過，所以我們待了6個小時咩～一家三口玩得超開心的！我很推薦大家帶孩子們去走走，絕對是台中親子必訪景點！

因為篇幅有限（我這篇放了快100張照片你們有發現嗎？哈哈）我就再曬幾張其他角落拍攝的照片，剩下的就等你們自己去探索吧～

約客＆厚禮 築夢手創館

訂門票：https://tinyurl.com/25gvo3ch

地址：台中市后里區民生路520號

電話：04 2556 8168

營業時間：週三～週五 10:00~17:00／週六～週日 09:30~17:30 （週一二公休）

官網：http://www.yohocraft.com/

臉書：https://www.facebook.com/yohocraft

ＩＧ：https://www.instagram.com/yohocraft/