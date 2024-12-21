「家堤牛排館」是一間位在三重老字號的牛排館，有別於一般的牛肉店，內用除了主餐牛排外還有豐富多樣的自助吧可以享用，甚至連小火鍋都有提供，其中自助吧人氣最高的就是麻辣燙和滷味，兩種都是讓顧客自行選料再體驗煮的過程，可以依照個人的口味來煮出屬於自己的麻辣燙或滷味，熱食的部分會不斷更新新菜色，一餐就有機會品嚐到多種不同的料理，牛肉採用高品質原肉吃起來鮮嫩多汁，讓這間餐館每天都有絡繹不絕的饕客前來享用美食。

餐廳資訊

家堤牛排館



名稱 : 家堤牛排館(三重店)

電話 : (02)2974-6358

地址 : 新北市三重區成功路83號 (Google地圖)

營業時間 : 週一公休

營業時間 : 週二~週日 11:30-23:00

粉絲專頁 : 家堤牛排-三重店

從捷運 三重站 或機 捷線三重站 步行約13分鐘左右就可抵達，店面的位置就在成功路上，路的兩側分別是「中興橋」和「重新橋」

餐廳環境

餐廳的設計是滿傳統的風格裝潢，座椅和餐桌也是早期辦桌或家庭餐廳的風格，走進來給人一種復古又充滿活力的感覺

靠近門口的座椅還有用繩子吊起來當作搖搖椅，邊吃飯還能邊搖椅子這樣的體驗真的滿特別

整間店的座位數量非常多，不過走道的空間只能容納一個人，取用自助吧的時候要注意左右兩側

飲料機有滿多台，除了冰沙和一般飲料外還有果醋可以喝，如果是想要泡咖啡或自行泡茶都可以，飲水機上還有茶包可以使用

最裡面的櫃子上是醬料區，下方有「細砂糖」和「奶精粉」，這也是我第一次看到有這兩種調味粉可以使用

從門口看過來最前面的是甜點冰箱，裡面的甜點跟熱食一樣會不斷更新

後方是沙拉和水果區，如果有食材取用完畢店員很快就會補上新的

後面一整條中島就是自助吧的精隨，前面是涼拌菜很適合當開胃小菜

旁邊是麻辣燙和滷味的配料，可以自行夾完後拿到左側的加熱區加熱，左邊是滷味湯汁右邊則是麻辣燙

這也是整間店最熱門的自助吧區，需要稍微排隊才能煮到

搭配牛排的「黑胡椒醬」和「蘑菇醬」也是自由取用，可以依照個人需要的量來盛裝

玉米濃湯是吃牛排前必喝的湯品，前方還有吐司塊可以加

炸物點心會放在保溫箱裡面，拿出來吃一樣保有溫熱酥脆的口感

旁邊是爆米花機，滿多人都是當作飯後零嘴來吃

這一側最旁邊是冰品，是可以自行製作剉冰，主要都是果醬料居多有古早味的感覺

包子和燒賣是放在一起蒸，其中奶皇包是我滿喜歡的，裡面的奶黃餡非常飽滿

剛開始用餐的時候熱食是「滷豬腳」和「三杯雞」，如果動作太慢就會搶不到，後面換上來的菜色可能就會是新的

熱食區右邊是烤土司，有提供四種醬料塗抹，不過烤箱比較小需要等候一下

一般的冰淇淋和霜淇淋都有提供，冰品的種類也十分齊全

甜點中最吸引人的就是「巧克力噴泉」，搭配棉花糖吃根本就是絕配

如果食量比較大或是用餐的人多可以一起點小火鍋吃，基本上都是先準備一定的量，如果還有需要再額外跟店員說

菜單

菜單的價格在疫情後有調漲過，不過以店內豐富的自助吧來說還是滿划算的，如果點基本的排餐也不到400原，想吃豐盛的話可以點海陸雙拼，那個份量端上來真的會讓人眼睛為之一亮

餐點介紹

這次點了兩款牛排分別是「紐約客牛排」和「菲力牛排」，以份量來說紐約客幾乎占據三分之二的烤盤空間

因為怕吃不完就先拿基本的沙拉、玉米濃湯還有熱食而已

三杯雞味道非常入味，咬下去時雞肉紮實醬汁滿下飯的

豬腳吃起來彈牙外皮有滿滿的膠質，吃完後嘴唇就像塗上護唇膏一樣閃閃發亮

第一份是「菲力牛排」熟度是七分熟，端上來後再依照個人喜好加入醬料

菲力吃起來紮實彈牙，咀嚼後肉香不斷充斥在嘴中，吃下第一口就讓我十分驚豔，沒有想像中七分微硬的口感

第二份是「紐約客牛排(左)」，熟度點的是五分熟一開始還可以看到微微血水，再切的過程中藉由烤盤的餘溫在慢慢悶熟

肉質本身飽滿多汁一口咬下肉汁不斷噴出來，連帶筋的部分都十分好入口不會有咬不爛的問題

旁邊的太陽蛋是半熟的狀態，可以搭配麵條一起吃，味道會多一股但香味

吃完牛排後就差不多快飽了，最後再來點甜點吃，首先是巧克力噴泉。巧克力用的%數應該滿高的甜度不高吃起來滿香醇的

水果都是當天新鮮現切多汁鮮甜，冰品吃一口就是小時候懷念的味道

走之前再來一支牛奶霜淇淋，濃厚的奶香味真的讓人一口接一口

結語

當時是去三重時晚餐想牛排，打開地圖就看到這間「家堤牛排館」，沒想到是一間家庭式吃到飽牛排餐廳，雖然自助吧的種類豐富，但主角牛排的品質沒有因此被忽略，不管是菲力的紮實還是紐約客的軟嫩，都將牛肉的熟度烹調適中呈現出食材的原味，建議可以先吃幾口原味再加入調味料提味，自助吧的食物不只多樣還會隨時更新，讓前來用餐的顧客可以不斷有驚喜，能吃的飽又吃的開心。