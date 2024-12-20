歲末年終，節日歡樂氣氛洋溢。自從前年在中壢【GLORIA OUTLETS華泰名品城】見識過極具特色的美式聖誕村，印象深刻，今年搭遊覽車順路，興味盎然地來看看華泰名品城的耶誕燈飾又會給什麼樣的驚喜吧！

↓點燈時間每日16:30，來的時候天色尚早。YA！從「一期」入口，也就是機捷通道這邊進場，充滿美式風情的木屋已經出現了。

↓今年打造的是一個以”Christmas Shopaholic”為主題，將園區幻化為購物狂的超大型聖誕夢工廠，跟outlets的環境非常符合，這裡本來就是名牌暢貨中心啊！

反正離天黑還有一段時間，我先四處晃晃。

↓走到「三期」噴水池旁，是另一個打卡熱點：「耶誕包裹轉運站」的鑽拱門。結果那個”KENZO”的字樣更吸引我，彷彿預謀性的，我又走回去敗家了XD。

聖誕的氛圍，節日的特別折扣，引誘人花摳摳啊！

一輪血拚，回到聖誕夢工廠，美式木屋前已出現等候與聖誕老人合影的人龍了。

↓哈哈，大人開心了，小北鼻卻大哭。

屋側的露臺超chill，不管是坐沙發或搖椅上，都非常放鬆的感覺。

↓木屋內表達聖誕老公公的禮物工廠，從老公公窺視購物狂的聖誕願望清單、確認訂單、到禮物包裝與配送，每一個細節都充滿童趣與驚喜，讓遊客彷彿置身於聖誕禮物供應鏈的奇幻旅程中。

↓它搖頭晃腦就是不肯合作。

↓太喜歡這面充滿美式風情的牆面，今天買的衣服，有一件也就走這個風格。

↓飄雪聖誕市集，有各種美食攤位。

↓各期通道間，漫延1.7公里的「燈海捕夢網隧道」，是今年的一大看點，走在百萬盞暖黃燈泡的照耀下，要多浪漫有多浪漫。

↓每日16:30-20:00，整點及半點時，還會有驚喜降雪，體驗雪國風情。

今天是平日，因怕塞車，所以我們晚上6點前就離開了。而每週六晚上19:00至20:00，還有精彩的聖誕奇幻大遊行，有興趣的朋友，別忘了抓緊時間來共襄盛舉！

【GLORIA OUTLETS 華泰名品城】

地址：桃園市中壢區春德路189號

營業時間： 11:00-21:00，週六日11:00-22:00

電話：( 03 )273-8666

聖誕驚喜降雪：每日16:30-20:00（整點及半點）

活動日期：113/11/22 (五) ～114/1/1 (三)

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