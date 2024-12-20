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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #LASTMILE全面引爆

劇情：全球最大的購物網站「DAILY FAST」的日本分公司，在繁忙的黑色星期五購物節前夕，發生一連串包裹爆炸事件，讓全日本陷入恐慌。剛上任的物流中心負責人舟渡艾蓮娜（滿島光 飾）和團隊經理梨本孔（岡田將生 飾）能否解除包裹爆炸的危機？

電影以電商在購物節卻發生包裹爆炸事件為開端，結合了社會議題，企業因利益有的黑暗與現實面，底層員工為了生計在高壓工作環境下所遭遇的不平等待遇、隨著男女主角一步步揭開真相，一再反轉的劇情，緊張的懸疑情節，全程無尿點，不到最後一刻猜不到兇手是誰！

#LASTMILE全面引爆，全台12月20日（五）上映！揭曉兇手是誰？

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