PS：請注意，「喝酒不開車，開車不喝酒」！

想找台中好吃日式料理餐廳的大大看過來，不久前朋友帶我去的這家精誠商圈居酒屋御三家備長炭串料理總本店，是由日籍料理長坐鎮，已經經營二十幾年，代表口味受到肯定，也有不少名人曾經造訪過，就以當天選擇新推出的丼飯、定食，還有主廚任搭的綜合串燒跟單點菜色，吃起來都很合我們的口味，而且這間台中美食餐廳目前還有生啤酒買一送一活動，另外1000元餐券在週年慶期間，還有買十送二的優惠哦！

這次去吃晚餐的精誠商圈美食店家御三家備長炭串料理總本店，位置是在西區精誠六街，如果是開車來的話，可以把車停在Times台中忠明南路停車場，然後再步行過來。

御三家備長炭串料理總本店有設置一個日式庭園造景，是拍打卡照不錯的選擇。

店門口這裡的海報，除了介紹御三家備長炭串料理新推出的海味丼飯外，還有說明目前有生啤酒買一送一活動，另外1000元餐券在週年慶期間，也有買十送二的優惠呢！

進到店裡先大概看了一下，設置桌子的開放式用餐空間有三個區塊，都各有各的特色。

御三家備長炭串料理總本店裡在日式擺設外，也能看到很多名人的簽名，像是我個人很喜歡的日本歌手夏川里美也有來這裡用餐過呢！

坐定位後，御三家備長炭串料理店員很快就送上三樣小菜讓我們解饞一下。

至於我們當天吃的餐點，以下就來一一介紹囉！首先是牛舌定食。

這天的主食，我選了牛舌定食，而主角有厚度的牛舌，在嘴裡咀嚼時覺得口感彈牙還帶些燒烤香氣，並且鮮甜肉汁也多，吃起來相當夠味呢！

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