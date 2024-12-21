嘉義尾牙新革命

松築和洋私廚，一桌美味打破合菜框架，讓尾牙變得有儀式感又好吃！

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亮點搶先看：

創意合菜大驚喜：尾牙合菜也能精緻！從日本長芋山藥麵到嫩土雞脆皮燒，顏值與口味雙滿分，完全不像傳統合菜的套路！

大蝦軍團來襲：乾燒蝦鮮甜又涮嘴，每一隻都紅得像在喝喜酒，還貼心去殼，吃起來超愜意！

湯暖心更暖胃：鹿野土雞金華湯，每一口都是冬天的味道，清爽又有層次，忍不住多喝兩碗！

環境高質感：寬敞包廂＋免費投影設備，簡報、回顧影片全搞定，氣氛直接拉滿！

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場地超加分：不管是尾牙、春酒，還是抓周、生日派對，這裡的包廂舒適又有質感，親子友善加100分！

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今年尾牙不要再「又是這些菜啊～」，松築的創意合菜讓你一口接一口停不下來，尾牙聚會也能吃出新鮮感！

快揪同事或家人，一起來感受不一樣的年終聚會吧～

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松築和洋私廚

營業時間：11:30~14:00，17:30~21:00

電 話：05 291 0181

地 址：600嘉義市西區中興路221號