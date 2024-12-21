花甜囍室鄰近科博館，這附近交通便利，機車可以停在店家門口或附近停車位，汽車要稍微找下車位或停車場👌🏻。

招牌有打蛋器、玫瑰的小插圖(拍照當下還剛好拍到一隻蝴蝶飛舞🥰

室外空間還有板凳為等候區，搭配好多綠植!!!

一樓內用區為靠窗，位子較少(主內用區在2樓)

花甜囍室有販售手沖咖啡綠掛包，品項蠻多的🫶🏻🫶🏻🫶🏻

此行的重頭戲-甜點櫃😍😍😍

兩個禮拜前開始草莓季，當然要來吃啊！！！！！（到訪當天是11月底，

草莓季預計供應到明年四月✅）

然後粉專的限時動態會公告當日甜點口味，可電話預留🫶🏻

甜點有多種口味可選擇🤤 也有鹹派等輕食。（後者有些品項是 老花甜提

供，點了會再送過來！)

還有販售一些常溫甜點方便外帶或送禮😗

可Inline線上訂位✅ 或電話、私訊粉專訂位(💥只開放當月的預訂)

• 訂位座位保留五分鐘，超過會直接取消。

• 內用時間：90 分鐘（最後時段為60分鐘）

• 內用低消：一杯飲料

• 訂購整模蛋糕(無代切服務) 提供6或10吋

咖啡飲品的菜單(甜點直接在櫃台點，主要是飲料需要看菜單選擇👌🏻

2樓-主內用區，有三人/四人/六人桌等選擇。

靠窗是大家最愛擺拍的場景!!!(有點小客廳的感覺😎

自助區

大家的甜點、飲料上桌自然是相機先吃🥰 這個景真的好美好好拍!

草莓&苺果優格慕斯（220元）

塔底餅皮酥脆，還有奶油香氣🤭

苺果醬還吃得到萊姆的風味！很舒爽💯💯💯

優格慕斯很喜歡！ 味道很剛好😋😋😋 慕斯口感柔順讓人一口接一口！

然後草莓很大顆，飽滿且香氣十足，酸甜度適中🫶🏻 而且很多汁！

然後水果之間還有白巧克力球！增添一點甜味的驚喜🌟

芭樂檸檬咖啡（180元）

芭樂汁部分好像太甜了🤣 咖啡的醇厚有點被沖淡~

但整體喝起來倒是蠻清爽的（只是檸檬的酸度可以再高一點😁 個人喜歡

偏酸的)

塔上の草莓蛋糕（230元）

這就是花甜獨創的，以酥脆塔皮盛放鬆軟的蛋糕體，滑順濃密的卡士達X當

季新鮮草莓，清甜中盡是飽滿的草莓香氣😍。

感想：這次在花甜囍室的甜點都蠻喜歡的，而且甜點品項種類真的好多...

回訪是必須的🫶🏻🫶🏻🫶🏻 而且附近的老花甜(算是花甜囍室2店的概念)也提供

不同的甜點甚至鹹食，裝潢風格也不一樣! 反正草莓季預計到2025年4月

(實際依店家公告為準)，而且花甜囍室每日都有限定口味(實在誘人...

很貼心還有提供電話預留服務✅