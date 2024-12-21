台中義式甜甜圈早午餐，就在鄰近審計新村的 皙酪，晚餐新品手工義大利麵登場！

以義式甜甜圈為靈感，打造蓬鬆柔軟的早午餐新滋味，首推招牌酪梨蘑菇起司甜甜圈，自製酪梨醬與現炒蘑菇，層次豐富健康又美味。現在，晚餐時段推出新鮮現做的手工義大利麵，結合用心挑選的食材，彈牙有勁延續皙酪的溫暖與精緻，無論早午餐或晚餐，享受簡約舒適的氛圍，品味每份細膩的義式創意料理

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皙酪 審計新村早午餐

隱身台中審計新村周邊的皙酪，簡約優雅的樓中樓店面，就位在昇平街上，早午餐以義大利經典的油炸甜甜圈Bomboloni為延伸，讓甜甜圈不再只是甜點，研發迷人的鹹口味，近期晚餐時段更推出新品手工麵，一整天都能品嘗到味美的義式創意料理！

而大家苦惱的停車問題步行一分鐘就有付費停車場，鄰近也有不少路邊停車格，停車還算便利

Shiro 皙酪

地址：台中市西區昇平街134號

電話：04-2305003

營業時間：平日 1030-1630,1700-2030、假日:1000-1630（週三店休

ＦＢ｜ＩＧ

皙酪早午餐 用餐環境

挑高的樓中樓店面，依偎大片落地窗，柔和的光線，營造溫馨愜意的氛圍，用餐空間分為上下樓層，以四人桌為主，整體席位不多，建議事先預定起來，才不至於向隅喲

餐具、茶水採自助式，餐點不收取服務費

寬闊的開放式廚房，能一覽無遺主廚在裡面上演料理秀，從主推義式甜甜圈堡、手工義大利麵、醬料，都是店家新鮮自製，相當費心，餐點一律現點現做，也請稍稍耐心等候唷

皙酪早午餐 晚餐菜單

晚餐限定 手工義大利麵 290元起，也有燉飯可選擇，皆附贈主廚特製乳花一份，不得不說乳花滋味真令人驚艷，還有單點小食 炸絲綢起司帕馬火腿藍莓沙拉、櫻花蝦薯條 都很推薦，飲品選擇也很多元，想來點小酌也有啤酒

皙酪早午餐 餐點

櫻花蝦薯條

將櫻花蝦打碎融入裹粉中，經高溫炸至金黃酥脆，入口外層酥脆、內裡鬆軟，綿密的馬鈴薯香氣緩緩綻放，伴隨著櫻花蝦濃郁鮮美的海味層層堆疊，鹹香交織，沾點塔塔醬更添濃郁滋味

炸絲綢起司帕馬火腿藍莓沙拉

絲綢起司炸至金黃酥脆，外層酥香內裡滑順，濃郁奶香於口中綻放，搭配細緻鹹香的帕瑪火腿，油脂入口後巧妙化開，與藍莓酸甜果香交融，層次鮮明清爽

蒜香辣椒雞腿麵

以經典A.O.P.為基底，橄欖油包裹蒜頭與辣椒辛香，均勻拌入每條義大利麵中，簡單卻充滿靈魂，蒜香、辣勁搭配嚼感十足的手工直麵，真的越吃越上癮，配上兩大塊金黃香酥的無骨雞腿，外皮香脆肉質彈嫩，更添整體豐富口感

經典蛋黃培根鮮菇麵

選用寬扁手工麵完美吸附醬汁，培根鹹香與鮮菇甘甜相輔相成，層次豐富平衡極佳，蛋黃將所有食材緊密融合，每一口都能品嚐到滑潤感與彈牙的麵條，滋味香濃卻不顯膩，簡單純粹令人回味

顆顆渾圓的金黃小寶貝，是義大利甜甜圈 Bomboloni，主廚每日現做，將這班甜點結合鹹口味，化身為當家早午餐要角

酪梨蘑菇起司甜甜圈堡

將蓬鬆柔軟的甜甜圈變身為鹹食主角，中間夾入現炒蘑菇，滿滿菇香直擊味蕾，搭配細緻綿密的自製酪梨醬，與巴薩米克醋的微酸鹹感，產生絕妙平衡，一旁還有爽脆生菜，與薯條增添整體飽足感

乳花

源於法式農家的傳統甜點，是製作起司前鮮乳凝固時，呈現像豆花狀態，細緻口感淡雅奶香，入口像優格般柔滑，卻又帶著古溜古溜感。在這搭配薄荷葉、新鮮水果和堅果，及底層的香蕉冰沙，清爽的風味，不知覺可以吃下好幾碗

氮氣洛神花茶

選用台東洛神花，透過氮氣帶來輕盈氣泡感，豔麗的色澤，清新的酸甜滋味，暢快清爽

小農鮮奶拿鐵

深邃的咖啡香與小農鮮奶的醇厚甘甜，細緻展現，風味平衡順口

鄰近審計新村的皙酪，每一口都帶著義式的簡單美好。從酪梨蘑菇起司甜甜圈到現做手工義大利麵，餐點不僅是美味，更是細膩心意展現。無論是溫馨早午餐，還是精緻晚餐，在這的氛圍讓人放慢步調，享受片刻的寧靜與美好，小巧卻充滿驚喜的空間與餐點，很值得前往一探！台中勤美周邊美食，以上推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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