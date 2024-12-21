說到新竹香山，絕對不能錯過長興釣蝦場

這家店從釣蝦場轉型為全熱炒店，因為臭豆腐太有名了，甚至吃飯的人數比釣蝦的人還多。

它還有出真空包的臭豆腐進行團購，名氣更是大到無法忽視。

幾年沒來，原本的蝦池也已經封起來當作裝飾品。

儘管桌數不少，到了用餐時間，還是經常一位難求。

除了臭豆腐，這裡還提供多種熱炒選項，當然也不能錯過招牌的活蝦系列。

記得幾年前，小編與同事來過一次，那時就覺得物美價廉，意猶未盡。

這次再來看看，是否還有相同的感受。



🥘 長興釣蝦場店家資訊

地址: 新竹市香山區長興街498號

電話: 03-5375181

營業時間: 11:00~21:50 (周一公休)



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旁邊有停車場但數量可能會有點供不應求，所以可以先去抽號碼牌

滿滿的等候人潮，不過有INLINE線上通知，可以隨時知道剩下幾組

吃飯對面就是等候的人潮有點小尷尬

🥘麻辣臭豆腐 (170元)

之前買過團購包，總覺得味道不夠，跟現場的差很多。

後來才發現，真的要煮久一點才會好吃。

湯頭濃郁溫醇，加入大量小魚乾和蝦米，增添了海鮮的鮮甜香氣。

豆腐和鴨血也都很入味。我們還加了貢丸和肉片，久久再吃一次，還是滿好吃的！

🥘苦瓜鹹蛋 (150元)

微微的苦澀感搭上鹹蛋黃，是小編必點的菜色，這邊的味道也算中上。

🥘蚵仔酥 (220元)

蚵仔酥的味道融合了鮮甜、酥脆與鹹香，外脆內嫩。

搭配九層塔和胡椒，簡直是絕佳的下酒菜，份量也不少！

🥘炒麵 (60元)

這是一道簡單的寬麵炒麵，幾乎每桌都會點。

🥘蔥爆蝦 (600元)

這道有點失誤，點錯了。

因為臭豆腐和鹹蛋苦瓜已經偏濃郁，又點了帶有金沙和蛋的蔥爆蝦，感覺有些膩。

不過蝦肉甜美又Q彈，蝦頭也有膏，還是滿好吃的！

🥘總結

總結來說，長興釣蝦場無疑是新竹香山的必訪美食之一。

這家店自釣蝦場轉型為熱炒店，臭豆腐的名氣使得用餐人數遠超過釣蝦的客人

無論是招牌的麻辣臭豆腐，還是蚵仔酥、苦瓜鹹蛋等菜色，份量不少適合聚會用餐。

雖然有些菜色可能會稍顯油膩，但整體而言，這裡的食物不僅物美價廉



🥘 長興釣蝦場店家資訊

地址: 新竹市香山區長興街498號

電話: 03-5375181

營業時間: 11:00~21:50 (周一公休)