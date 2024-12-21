12月初時北上出差
因為很喜歡逛西門町
於是下訂了這家薆悅酒店西寧館
這家就在西門町商圈內
所以一下樓就可以逛西門町囉~~
大廳真的很華麗、時尚感十足
因為聖誕節也快到了
所以有一些聖誕裝置
真的很漂亮
全館都是使用茶籽堂沐浴給客人使用
若使用後覺得不錯的話
大廳還有販售茶籽堂的沐浴產品
這次入住是薆悅Villa房
真的還滿寬敞的～～
有超大片的網美鏡
就連床也很公主風
裡面的家飾都充滿質感頂級古董感
具有復古缺又不失時尚感
還備有浴袍
穿著睡覺也能舒舒服服
房內還有保險箱以及空氣清淨機
也有一個辦公桌
若有帶筆電來處理公事
也可以好好的完成工作
接下來來介紹浴室部份
淋浴間跟洗手間是乾濕分離
這點很棒~
且這家熱水真的很熱~~
真的洗的很舒壓~~
沐浴備品是茶籽堂
就連洗手乳也是
薆悅Villa房備有Dyson吹風機
真的是女生的救星啊~~~
不僅很快就吹乾之外
還能有小配件可以讓頭髮更好整理
還有浴缸也是滿大的~~~
在西門町上逛完街之後
剛好酒店的對面就是唐吉軻德
我就買了喜歡的沐浴粉
回到房間就能好好泡澡紓壓一下囉~
隔天7:00-10:00是早餐供應時間
在2樓行政樓層
建議想有位子好好舒服吃早餐的
是在7-8點離峰時段
不然9-10點是最多人享用早餐的時段
到時候可能要等一下座位囉
早餐採自助式
有西式也有提供中式
我個人是偏愛中式
有一些蔬菜跟肉類
還有清粥小菜的配料
飲品部份還有提供新鮮果汁
還有三款水果可以享用
薆悅酒店西寧館位於在西門町商圈內
不管是要逛街吃美食還有交通也十分方便
絕對是你來逛西門町最首選的飯店
薆悅酒店西寧館
台北市萬華區西寧南路107號
02-23753388
入住下午四點
退房中午十二點