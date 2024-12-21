12月初時北上出差

因為很喜歡逛西門町

於是下訂了這家薆悅酒店西寧館

這家就在西門町商圈內

所以一下樓就可以逛西門町囉~~

大廳真的很華麗、時尚感十足

因為聖誕節也快到了

所以有一些聖誕裝置

真的很漂亮

全館都是使用茶籽堂沐浴給客人使用

若使用後覺得不錯的話

大廳還有販售茶籽堂的沐浴產品

點我看短片介紹

這次入住是薆悅Villa房

真的還滿寬敞的～～

有超大片的網美鏡

就連床也很公主風

裡面的家飾都充滿質感頂級古董感

具有復古缺又不失時尚感

還備有浴袍

穿著睡覺也能舒舒服服

房內還有保險箱以及空氣清淨機

也有一個辦公桌

若有帶筆電來處理公事

也可以好好的完成工作

接下來來介紹浴室部份

淋浴間跟洗手間是乾濕分離

這點很棒~

且這家熱水真的很熱~~

真的洗的很舒壓~~

沐浴備品是茶籽堂

就連洗手乳也是

薆悅Villa房備有Dyson吹風機

真的是女生的救星啊~~~

不僅很快就吹乾之外

還能有小配件可以讓頭髮更好整理

還有浴缸也是滿大的~~~

在西門町上逛完街之後

剛好酒店的對面就是唐吉軻德

我就買了喜歡的沐浴粉

回到房間就能好好泡澡紓壓一下囉~

隔天7:00-10:00是早餐供應時間

在2樓行政樓層

建議想有位子好好舒服吃早餐的

是在7-8點離峰時段

不然9-10點是最多人享用早餐的時段

到時候可能要等一下座位囉

早餐採自助式

有西式也有提供中式

我個人是偏愛中式

有一些蔬菜跟肉類

還有清粥小菜的配料

飲品部份還有提供新鮮果汁

還有三款水果可以享用

薆悅酒店西寧館位於在西門町商圈內

不管是要逛街吃美食還有交通也十分方便

絕對是你來逛西門町最首選的飯店

薆悅酒店西寧館

台北市萬華區西寧南路107號

02-23753388

入住下午四點

退房中午十二點

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