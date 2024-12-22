當天參訪：2024.12.15

台中南區一家隱匿於住宅區的可愛咖啡店

門口擺著可愛的麵包們還有個貼心小提醒

但進門可能會覺得有些疑惑，怎麼都沒有人，只有看到滿滿的麵包跟座位

原來是老闆在忙，要直接再走進去裡面，才會有座位區跟吧台

當天禮拜日下午三點多來，吧台一位客人跟雙人位做滿，同行共四人坐在吧台可以一起坐著聊天，座位下還貼心的有置物籃跟插座

菜單也做的很可愛、當天還有小甜點可以吃☺️

點餐等待的同時，後方有滿滿的植物可以看看，不過基本上都是鹿角蕨，但每個都種的很好看（只顧著拍人，忘記拍環境了🤣大家有機會可以自己親自看看～

老闆也會跟我們聊各種植物的種植方式，每個都長的頭好壯壯的

座位旁邊有一些可愛的動物們，有陸龜、斑點的守宮跟變色龍們

當天氣溫15度，大家都在睡覺，問問老闆可不可以帶變色龍出來，老闆可愛的說看貝爾（變色龍）願不願意出來，是一個感受的到尊重愛惜動物的人👍

幸好貝爾願意出來，第一次接觸的變色龍好神奇～老闆邊帶他熟悉我們邊跟我們講解，認識這個物種

他是一位男生，因為另一隻叫安娜，他就叫貝爾了(超幽默

看到鏡子的自己以為是其他隻，就變得超級紅但顏色很美～

還有自己平常出來放風的小樹真可愛

還有他，叫大麻，雖然一臉厭世，眼神兇狠

但他的毛很好摸很柔軟～而且很親人很乖的各種被摸的很舒服～

被各種動物們吸引後，餐點陸陸續續的上桌，總要來拍點他們最後的身影吧？不枉費老闆這麼大費周章的擺盤☺️

可愛的老闆看到我們擺盤，說擺的很美也要拍(開心~

個人口味提供參考哦！

🔥手沖單品$140：當天手沖是淺焙，偏酸但很順口，

冰的杯子是用紅酒杯裝我覺得超酷的！看起來很有品味的樣子

熱的用很有質感的玻璃杯，再倒進小杯子喝，比較不燙口，但不知道為何會附上有一個紙鶴型的陶瓷，但很可愛！



🔥摩卡拿鐵熱$150：可可味很濃郁，拿鐵很起來很滑順，老闆提醒奶泡會漸漸消，可可也會越來越沉，是正常的哦～



🔥桂花拿鐵冰$140：桂花香很清甜，咖啡應該是用淺焙的，喝起來很清爽沒有負擔的感覺，喜歡花香味又不喜歡咖啡太重的你可以試試～



🔥昭和布丁🍮$100：昭和布丁本身口感就偏扎實，濃郁卻爽口的香氣搭配那不甜膩也不苦澀的焦糖，莫名的和諧，會一口接一口的想吃下去



🔥巧克力麵包$70：老闆幫我們烤過上桌，裡面爆量的巧克力醬還有橘子乾🍊，外皮有點微微的脆，麵包整體扎實溫熱的口感，一口巧克力剛剛好的甜、橘子帶來的果香，幸好是大家一起分著吃，感覺再吃下去好胖；是會想再來買的味道，要不是沒了又吃太飽就入手了😂



🔅老闆會在甜點上裝飾可食用的小花，單吃不同的小花會有不同的感受耶！這裡經歷了很多第一次哈哈哈，大家可以自己試試看～



這裡整體色調弄的很舒適，連廁所都很美，伴隨著輕音樂，待在這邊很舒適，每個人都會想睡🤣很適合假日休閒的放鬆，會想再來探訪的店家❤️



❗️小貼士：

這是一家慢步調的咖啡店，推薦假日想好好放鬆的人們；而且老闆純手工製作，且餐點都很精緻，有時候假日可能比較忙，餐點需要等待一下哦！

❌步調較快的你就盡量去找合適的地方吧～希望不要打擾店家想帶來的氛圍