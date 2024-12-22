珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）

店家地址：新北市新莊區復興路一段97號

聯絡電話：02-29907599

營業時間：週二-週五 10:30-14:00 16:00-19:30 假日 10:30-19:30 週一公休

官方臉書： 珍品餐飲坊（鴨肉專賣店）

今天帶母親大人到新莊這邊的廟逛逛，順便吃吃這裡的小吃美食，上網做了一下功課，

發現滿多網友推薦這家 珍品餐飲坊（鴨肉專賣店） 的，大家都說來這裡一定要品嘗他們的珍品四鴨，

讓我們不禁很好奇，這麼多人這麼推薦到底有多好吃呢~

店家就位於新莊棒球場、新莊體育園區和新莊田徑場附近，所以滿好找的。

一進門最讓我印象深刻的就是他們的乾淨整潔程度

他們不只前台的爐灶很乾淨，後方的廚房也乾淨的不得了，讓人好感度滿滿。

老闆說，他們對盛裝的容器，也有品質的要求。

店內用餐環境小而美，空間感舒適，整體也很乾淨。

特別注意到了牆上的簽名。

其實店家有節目或明星的簽名還算常見，但不一樣的是，老闆特別跟我介紹了那個有皮卡丘圖案的簽名。

他說那是他們第一個合作的自媒體，很感謝他，

因為有他的關係，他的店才做得越來越好起來，對此，他非常感恩~

在點完餐四處亂晃的時候，發現老闆用料好實在，人家熬湯可能都是用骨頭，

結果老闆是直接全鴨下去，真的是，不好好的吃他一番怎麼行呢~

店內不只沾醬、辣椒粉和辣椒醬都是老闆自己做的，像這麼美味的油蔥酥也是喔，超香的啦，

光聞到這個味道都開始流口水了

我覺得這裡的出餐速度滿快的，一桌子的料理並沒有等太久。

土鴨肉切盤在上桌前有再淋他們自製的鴨肉高湯，所以濕潤度非常好。

呼之欲出的粉嫩肉體，讓人口水直流~

肉感吃起來非常嫩口，就像被舒肥過一樣，很厲害

建議可以先品嘗原味，再試試沾醬的感覺，可以感受到不同風味的變化~

怎麼說呢，看到這鍋感覺想住在這裡，哈

他們的招牌鴨滷飯很特別。

其實鴨肉滷肉飯本身就很少見，有的話也是在鴨肉擺放上去的基礎上去淋上滷肉，

但是他們是真的把鴨肉放進去滷，再加上他們自製的鴨油和油蔥酥，真的是會讓人瘋狂扒飯。

喜歡吃辣的人一定不能錯過這個他們自製的辣椒醬。

辣度夠，母親大人也稱讚很香，不管是要拿來沾鴨肉，還是拌上這個鴨滷飯，

真的是只有激增口水的份，口水都不受控制了啦。

而且他這個鴨滷飯整體吃起來不會很油，不油自然就不容易膩。

和母親大人一人分一半吃，吃起來很滿足

這個的好吃程度，就是如果我住在這附近我一定要常常來吃上一碗~

薑絲鴨肉湯也很必點。

就是非常單純的薑絲和鴨肉，原味的清甜，再來點蔥花的提味，

然後這個鴨肉又超軟嫩的，肉的份量也給的非常沒有再跟你客氣，實在是太好喝了。

超人氣的生炒鴨肉羹

一般鴨肉羹都是放鴨肉進去泡，但是他們特別先生炒過，母親大人也對他讚賞有加，

看到這嬌嫩欲滴的顏色了嗎? 這個叫做美味的顏色

小菜的部分也超好吃的，高麗菜好脆口又清甜，拌上油蔥酥，讓人想一直吃下去~

然後整個吃飯的過程，被母親大人提醒最多次，讓我趕快吃他的，就是這個筍乾，

我一吃，我的天啊，他吃起來就是筍乾寶寶的口感，也太嫩了吧，令人想多點一份打包回家珍藏耶

喜歡吃小吃的朋友，有來新莊玩一定要來吃吃看~