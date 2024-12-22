為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋味 金萱新口味上市

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋味 金萱新口味上市

2024-12-22 10:44:00 文字：shouyadog
share
shouyadog

shouyadog

 

雞百分

官方網站：雞百分,無麩質雞蛋燒加盟連鎖

官方臉書：雞百分總公司

官方IG：1egg100

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

跟我一樣喜歡吃下午茶，嘴又經常很饞的朋友，家裡肯定都備有不少好東西，可以讓自己隨時滿足口腹之慾。

像蛋捲類的餅乾，在我們家就很受歡迎，不管大小朋友都搶著吃。

不過零食吃太多，不免內心還是會有一點擔心。

這次要跟大家分享的這款，由雞百分推出的這個雞百分米冰滴蛋捲，

是主打以台灣在地蓬萊米製成的米穀粉取代麵粉的無麩質零食，

讓我們在滿足吃零食的慾望時，還能遠離過敏原，讓大家都能吃得更健康~ 【餅乾零食】雞百分米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋味

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

很喜歡他們這個雞百分米冰滴蛋捲的包裝設計，裡面的蛋捲吃完，盒子還可以留下來繼續使用呢，

可愛的小提把，好有野餐盒的感覺，很適合帶小朋友一起去野餐的時候帶上幾盒，

小朋友一定會超開心的~ 

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

這個雞百分米冰滴蛋捲，除了榮獲2022年農糧署「米糧伴手禮創意競賽」銀牌，

還榮獲2023年「食品界米其林-ITQI風味絕佳獎章」2星喔，是不是非常厲害，

平常拿來當伴手禮，或是年節禮盒也很有面子呢~ 【餅乾零食】雞百分米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋味

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

裡面有一層封膜的設計，所以只要你還沒有開封，

就不用擔心放沒幾天就受潮的問題，吃起來也更加有安全感。

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

每一盒裡面都有四層，如果懶得拿盤子，也可以直接把這個分層當成盤子使用。

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

比起傳統的那種蛋捲的密實口感，這個雞百分米冰滴蛋捲吃起來是更有空氣感的輕薄酥脆，讓人非常涮嘴。

而且使用台灣在地蓬萊米製成的米穀粉來製作的好處，就是他的吸油率可以降低25-30%，

所以吃起來非常清爽，拿在手上也不會有留油的問題~

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

新上市的這個金萱烏龍米冰滴蛋捲，在千層的蛋香薄紗上，灌注了濃郁的茶香，

吃起來不只每一口都口齒留香，還能沉浸在茶香縈繞於鼻息間的書卷氣息，越嚼越香~ 【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

水滴的造型，和披薩等小點心一起拚盤也很美呢 【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

再搭上自己喜愛的飲品，美好的下午茶食光輕鬆滿足 【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

【餅乾零食】雞百分金萱烏龍米冰滴蛋捲 無麩質遠離過敏原的好滋

 

跟我一樣喜歡吃餅乾零食的朋友，很推薦大家可以到雞百分帶幾盒回家一起同樂喔~

 

文章標籤
金萱新口味上市 雞百分評價 米冰滴蛋捲評價 米冰滴蛋捲好吃嗎 無麩質蛋捲推薦 蛋捲伴手禮分享 網購人氣蛋捲分享 追劇蛋捲推薦 下午茶蛋捲推薦 團購蛋 下午茶 點心 伴手禮 餅乾推薦 蛋捲推薦 宅配甜點
創作者介紹
創作者 shouyadog 的頭像
shouyadog

Shouyadog's everything

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

雞百分

phone02-87875828
place台北市信義區基隆路一段111號1樓
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.88
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.88
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up