雞百分

官方網站： 雞百分,無麩質雞蛋燒加盟連鎖

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跟我一樣喜歡吃下午茶，嘴又經常很饞的朋友，家裡肯定都備有不少好東西，可以讓自己隨時滿足口腹之慾。

像蛋捲類的餅乾，在我們家就很受歡迎，不管大小朋友都搶著吃。

不過零食吃太多，不免內心還是會有一點擔心。

這次要跟大家分享的這款，由 雞百分 推出的這個雞百分米冰滴蛋捲，

是主打以台灣在地蓬萊米製成的米穀粉取代麵粉的無麩質零食，

讓我們在滿足吃零食的慾望時，還能遠離過敏原，讓大家都能吃得更健康~

很喜歡他們這個 雞百分 米冰滴蛋捲的包裝設計，裡面的蛋捲吃完，盒子還可以留下來繼續使用呢，

可愛的小提把，好有野餐盒的感覺，很適合帶小朋友一起去野餐的時候帶上幾盒，

小朋友一定會超開心的~

這個 雞百分 米冰滴蛋捲，除了榮獲2022年農糧署「米糧伴手禮創意競賽」銀牌，

還榮獲2023年「食品界米其林-ITQI風味絕佳獎章」2星喔，是不是非常厲害，

平常拿來當伴手禮，或是年節禮盒也很有面子呢~

裡面有一層封膜的設計，所以只要你還沒有開封，

就不用擔心放沒幾天就受潮的問題，吃起來也更加有安全感。

每一盒裡面都有四層，如果懶得拿盤子，也可以直接把這個分層當成盤子使用。

比起傳統的那種蛋捲的密實口感，這個 雞百分 米冰滴蛋捲吃起來是更有空氣感的輕薄酥脆，讓人非常涮嘴。

而且使用台灣在地蓬萊米製成的米穀粉來製作的好處，就是他的吸油率可以降低25-30%，

所以吃起來非常清爽，拿在手上也不會有留油的問題~

新上市的這個金萱烏龍米冰滴蛋捲，在千層的蛋香薄紗上，灌注了濃郁的茶香，

吃起來不只每一口都口齒留香，還能沉浸在茶香縈繞於鼻息間的書卷氣息，越嚼越香~

水滴的造型，和披薩等小點心一起拚盤也很美呢

再搭上自己喜愛的飲品，美好的下午茶食光輕鬆滿足