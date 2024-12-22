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團購優惠： Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋28CM

今年就快要結束了，除夕也來的比較早，現正剛好是把舊鍋具汰換成新的好時機，

過新年使用新鍋具來開啟這嶄新的一年，光想就覺得心情大好，還沒找到想換哪一款鍋具的朋友，

不妨可以來看看今天開箱的這一款韓國製造年銷百萬個的好鍋，而且這次跟上的話，還有團購專屬優惠喔，

全部品項33折起，買千就免運，單筆購物滿3,000元就加碼贈送食品級矽膠廚具三件組，

鍋鏟、湯勺、漏勺一次擁有，你說，這個過年要換新鍋具，當然要趁這檔優惠換起來囉

而且 Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋 的外型非常討喜，鑽石切割紋配上金色的鍋面很喜氣，

只是放在廚房就很有金光閃閃的金礦感，當然要入手一咖來用用囉

Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋 使用韓國第七代Green shield鈦金盾塗層技術，鈦鋁八層鍛造，

用料非常實在，拿起來不會輕的像玩具，有點份量感，單支手持還可以。

奢華感的紫金配色，當這一面吊掛在廚房牆面上呈現的時候，肯定也是非常令人過目難忘的美景。

鍋子的使用方式也非常簡單~

做完清潔工作，先來煎顆荷包蛋試試看這個鍋子的感覺~

Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋 適用IH爐、瓦斯爐、電磁爐、黑晶爐等各種爐具，使用不受限，

不含PFAS、PFOA、PFOS，使用起來更安全。

我本來想試試看用筷子能不能翻面，結果我一動鍋子的時候，荷包蛋就滑走了，笑死，

都還不用到筷子出手，他就已經完全脫離鍋面，非常絲滑的在鍋面上溜冰，完全沒有沾黏呢

Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋 擁有28公分的大鍋面，煎個月亮蝦餅也很好用，

酥香的餅面，受熱均勻，煎起來香氣十足，不管從哪裡咬都擁有酥脆的外衣~

外皮酥脆，內餡保濕度很好，一點也不會乾癟。

Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋 3.8L的大容量和這個特殊的碗公造型，炒起麵來更舒爽，

不用擔心動作太大會飛出去，可以大手大腳，做你想做的，想吃什麼就放什麼~

各種醬汁也不用擔心會在鍋底沾黏，都變成像水珠一樣的在鍋面上快樂滑動著，

青菜和肉片炒起來的保濕度很好，咬起來還是很細嫩的口感~

Diamond X 鈦金盾晶鑽炒鍋 也比一般不沾鍋耐磨抗刮，所以ㄧ些帶殼海鮮也可以放心的丟進去料理~

辣辣的炒麵就是讓人忍不這想咻咻咻，胃口大開

冷冷的天想做點麻油雞之類的料理也很方便，把肉塊炒好，就可以原地開燉，

不需要再多洗一個鍋子，非常方便~

下點麻油熱鍋，可以看到油在這個鍋面上像水一樣的被抬起來流動，不沾效果很好。

麻油的冒煙點並不高，所以我們的火力不需要使用的太大。

因為一旦開始冒油煙，就表示這個油的營養開始流失，而且還很有可能會變苦。

聞到麻油的香氣，我們就可以把雞腿丟進去翻炒了，其實這個用雞肉切塊會更好，

你要用排骨或其他喜歡的肉類也行，比較推帶骨切塊的型態。

肉塊炒香之後，置入芥菜一起翻炒，這時候倒入自己喜歡的料理酒，種類和多寡依照自己喜歡就行。

不同的油品搭配不同的料理酒會製造出不同風味的湯底，大家可以自己玩玩看~



料理酒一定要這時候倒，因為這時候的食材就像空腹狀態，

會很直接的吸收高密度的酒香進去，讓食材吃起來更誘人。

食材翻炒的差不多之後，就可以置入水或高湯，加到淹過食材的高度，加蓋悶煮他。

依食材不同約20-40分鐘，喜歡吃干貝的人也可以加入干貝一起煮，湯頭更鮮甜~

這個雞湯起鍋前再開始調味，依照個人喜好加入鹽巴等。

就這樣，你就可以得到非常清澈的美味雞湯喝。



芥菜蓋在雞腿上的樣子，是不是很像雞腿在睡覺，蓋上了被子的感覺，

冷冷的天來上熱熱的一碗，真的很舒爽，雞肉很細嫩，配飯也很順，搭配麵線或冬粉也很讚呢~