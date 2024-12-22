說到台中的夢幻景點，怎麼能不提到沐心泉農場呢？

這裡可不是普通的農場，而是一處隱藏版的絕美秘境

每到秋冬，黃金楓與白雪木的美景就像打開了童話世界的大門，讓人瞬間沉浸在自然的浪漫氛圍中

冬天來沐心泉農場，最不能錯過的就是那一片燦爛的黃金楓樹林

每一片楓葉都像是被陽光親吻過，散發著金黃色的光芒

不管是站在樹下仰望，還是走在林間小徑上，隨手一拍都像大片電影場景一樣唯美

難怪許多新人都選擇在這裡拍婚紗，浪漫指數爆表

沐心泉休閒農場

電話： 04 2593 1201

地址：台中市新社區中興街60號

營業時間：09:30-18:30

除此之外，楓葉隨著微風吹動，金黃色的葉片像波浪一樣翻滾，令人心情無比愉悅

漫步在楓樹間，不僅可以感受到秋日的溫暖陽光，還能聽見落葉輕輕飄落的聲音，彷彿與自然融為一體如果你

是攝影愛好者，早晨的楓樹林在晨光映照下尤為動人，每一帧都充滿了詩意

當你走累了，不妨坐在樹下的木椅上，享受片刻的寧靜

看著陽光透過樹葉灑下斑駁的光影，那種放鬆的感覺無可取代，帶上一杯熱茶或咖啡，更是讓這趟黃金楓之旅充滿溫暖的回憶

進入冬季，白雪木接棒登場

從遠處看就像是覆蓋了一層白雪，讓整片農場瞬間變得如詩如畫

走在白雪木間，彷彿漫步在北國的雪地，但不用厚重的冬裝，依然可以感受微涼的台中氣息

白雪木的特殊之處在於它的細緻美感

近看時，你會發現每一片白雪木的葉子邊緣都有著雪白的輪廓

仿佛被冬霜輕輕描繪過一般，精緻得像是大自然的藝術品

而當風吹過，樹葉輕輕搖曳，滿滿的冬日氛圍瞬間撲面而來，讓人彷彿置身歐洲的童話場景

園區還有許多休息涼亭，這些涼亭不僅是放鬆的好地方，更是拍照的絕佳場景

無論是背靠涼亭擺出悠閒的姿勢，還是捕捉周圍自然美景，都能拍出許多網紅風格的照片

特別是在黃金楓和白雪木交相輝映的季節，隨手一拍都能讓你的社群媒體照片大放異彩

農場裡還設有專門的觀景區，讓遊客可以從不同角度欣賞白雪木的壯麗景色

特別是在晨霧繚繞的早晨，白雪木間彌漫著一種仙氣，簡直美得不真實

這樣的美景不僅讓人感受到冬天的浪漫，也是一種視覺與心靈的雙重享受

除此之外，白雪木的背景搭配藍天，更是絕佳的拍照點

太陽的金光灑在白雪木上，帶出一種暖中帶冷的獨特氛圍，無論是自拍還是大合照都特別出片

你還可以用慢動作錄下樹葉飄落的瞬間，記錄屬於冬日的唯美記憶

除了黃金楓和白雪木，園區內還精心設計了多處造景，為你的相機提供無限靈感

像是「LOVE」字樣的大型裝置，充滿浪漫氛圍，適合情侶一起留下甜蜜合影

還有戀愛鐘聲，情侶們可以一起敲響鐘聲，留下專屬的浪漫回憶

再來就是造型獨特的孔雀椅，讓你坐下瞬間化身為優雅的主角，成為照片中的焦點





少許的繡球花也綻放了

沐心泉農場不只是拍照打卡的好去處，更是放鬆身心的絕佳選擇

不管是秋天的黃金楓，還是冬天的白雪木，都有著無法言喻的迷人魅力

趁著季節限定的美景正當時，趕快揪上家人朋友，一起來這個台中的祕境享受自然的饗宴吧

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