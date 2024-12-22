初茉制甜室｜草莓控快衝~雲林人氣老宅甜點店草莓季登場，享受每一口的酸甜好滋味!

草莓控們絕對要收藏這家！雲林人氣老宅甜點店【初茉制甜室】，冬季限定的草莓季新品登場啦，每一款都擺滿了新鮮大顆的草莓，無論是口感酥脆的塔或是層次豐富的千層，豐富多樣的酸甜滋味在這裡都能吃到，每一口都能吃到真材實料，各位甜點控們快收藏起來~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

初茉制甜室 品牌介紹

▼【初茉制甜室】位於雲林斗六市府前街，由歷史悠久的日式老宅改建，就在充滿文青氛圍的行啟紀念館旁，這區近期開了許多創新的餐廳，開車可停放於附近的停車格。

▼【初茉制甜室】提供內用和外帶服務，純白色系風格清爽乾淨，用餐區還是日式榻榻米座位超可愛~

▼【初茉制甜室】的甜點都是每日新鮮製作，透明櫥櫃中擺滿誘人的甜點，數量有限建議早點預訂以免沒了!

▼【初茉制甜室】提供即將結婚新人&每對新人體驗試吃1次(享9折優惠)，手工喜餅鐵盒內含9種口味甜點，包含草莓雪球/抹茶雪球/小花餅乾/巧克力脆餅/蔓越莓鑽石/珍珠糖小泡芙/鹽之花布列塔尼/焦糖杏仁羅蜜亞/千層蝴蝶酥，夢幻的造型實在太好看!(需提供喜帖，並提前14天預訂，最多可試吃1盒，取貨日期統一依門市排程為主)

初茉制甜室 菜單

初茉制甜室 甜點介紹

莓好心情千層（切片）💰240元（6吋）💰950元（8吋）💰1900元

▼草莓控必吃的莓好心情千層，頂頭擺上滿滿的新鮮大湖草莓，內餡夾著新鮮草莓 、覆盆子果凍夾餡和日本雪印奶霜，香濃滑順不膩口，酸酸甜甜，每一口的層次都很豐富細膩！本款僅供門市自取：無法宅配

手工綜合水果塔（切片）💰170元（6吋）680元（8吋）1360元

▼顏值超高的手工綜合水果塔，可以吃到多款不同的水果，每一顆都飽滿又香甜，塔皮是我很愛得酥脆路線，搭配草莓控覆盆子乳酪餡和覆盆子果凍，打造出多層次的酸甜口感~

泰奶布丁💰100元（4入禮盒）💰440元

▼好吃到讓人驚豔泰奶布丁，加入泰國手標奶茶打造濃郁風味，口感吃起來綿密細膩，伴隨香濃的海鹽奶油，鹹甜交織好特別，吃了會停不下來，提供單入和禮盒組可以選擇~

小農可可茶💰100元 卓武山手沖咖啡💰250元

▼適合冬季的小農可可茶，來自雲林莿桐莫蒂可可莊團，還沒喝就聞到濃濃可可香，甜香順口不苦澀；另外還有現場手沖咖啡可以點， 這杯卓武山選用產地阿里山茶山村的咖啡豆，是好入口的淺焙路線，帶有蜂蜜蘋果、蜜桃、藍莓、焦糖牛奶香，喝起來風味超有趣!

初茉制甜室 用餐心得

冬天就是要吃草莓甜點啊~每次在雲林都找不到特別喜歡的，這次在【初茉制甜室】讓人大驚艷，細膩的口感搭配真材實料，每一口都讓人好喜歡，各位草莓控趕快衝一波吧!

初茉制甜室 店家資訊

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電話 : 05-5361-525

地址：雲林縣斗六市府前街109號

營業時間 : 11:00~18:30

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