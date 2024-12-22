台北中山區宵夜火鍋_一緒旭鍋─中山林森北路美食餐廳，火鍋套餐280元起，這家營業到早上6點的火鍋店，根本夜貓族福音！醇濃雞白湯煮蔬菜、涮肉有夠讚，手工熬煮靈魂湯頭、嚴選季節蔬菜、優質肉品、極鱻海產、直火炭烤串燒，好吃火鍋配串燒在台北新開幕的一緒旭鍋都點得到_附菜單，松江南京捷運站美食餐廳、中山捷運站美食餐廳、Dcard推薦台北宵夜口袋名單

目錄索引

1. 關於一緒旭鍋

2. 交通指引_一緒旭鍋

3. 一緒旭鍋環境開箱

3.1 一緒旭鍋_接待區

3.2 一緒旭鍋_用餐空間

3.3 一緒旭鍋_自助區

4. 一緒旭鍋火鍋餐點分享

4.1 火鍋湯底

√ 雞白湯

√ 起司牛奶

√ 養身大骨

√ 川味麻辣

4.2 火鍋主餐

√ 梅花豬

√ 豪華海陸Ft.頂級翼板牛

4.3 一緒串燒酒場串燒

√ 一緒綜合串盤

5. 消費資訊

5.1 一緒旭鍋火鍋餐點評價

5.2 一緒旭鍋火鍋餐點菜單

6. 台北中山區宵夜火鍋相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於一緒旭鍋

「台北中山區宵夜火鍋_松江南京捷運站美食餐廳」

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一緒旭鍋在哪裡

一緒旭鍋位於台北市中山區長安東路一段44-1號，近松江南京捷運站1號出口、華山公園、林森公園，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

一緒旭鍋火鍋特色

「手工熬煮湯底_豬大骨、牛大骨」

「平價火鍋新選擇_火鍋套餐280元起」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_長安林森路口，走路2分鐘；松江南京捷運站1號出口，走路10分鐘；中山捷運站，走路12分鐘。

機車：附近機車停車格_長安東路一段。

汽車：附近機車停車格_長安東路一段；城市車旅_長安站，走路2分鐘。

Ⅱ 交通指引_一緒旭鍋

長安東路一段與長安東路一段65巷交叉口_松江南京捷運站1號出口附近

2024新開幕的高評價中山區宵夜火鍋，就在松江南京捷運站1號出口、中山捷運站附近、長安東路一段與長安東路一段65巷交叉口的一緒旭鍋，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸交通網絡、好停車，適合聚餐。

火鍋店門口

Ⅲ 一緒旭鍋環境開箱

火鍋店菜單參考

火鍋店門口有放置菜單，方便路過的朋友們參考。

漱口水

附設洗手間有貼心準備漱口水，吃完火鍋維持清新好口氣~

■ 一緒旭鍋_接待區

接待區

走進一緒旭鍋，由外場協助帶入已安排好的座位，參考火鍋菜單確認內容後，到此區點餐、結帳。

付款方式

可使用：現金、街口支付結帳。

■ 一緒旭鍋_用餐空間

用餐空間

簡約、日系風格用餐空間附設兩台螢幕超大的電視，前面一台、後面一台，規劃4人桌、6人桌。

桌面配置

每張餐桌上都有桌上型垃圾桶、紙巾、可點一緒串燒酒場餐點的QR Code。

四人桌

六人桌

■ 一緒旭鍋_自助區

茶水自助區

有免費的冰開水、冬瓜檸檬可搭配火鍋享用。

單點酒水區

無糖茶飲、可爾必思、美粒果、可樂、雪碧等無酒精飲料，與啤酒、多種嚴選酒款可選擇。

Ⅳ 一緒旭鍋火鍋餐點分享

這餐點了：

√ 雞白湯

√ 起司牛奶

√ 養身大骨

√ 川味麻辣

√ 梅花豬

√ 豪華海陸Ft.頂級翼板牛

√ 一緒綜合串盤

火鍋有附沾醬、副餐，副餐有：白飯、冬粉、寬粉、麵線、烏龍麵、王子麵、蛋，選一種。

三款火鍋醬料

火鍋沾醬有三種選擇：特製黑星醬(含水果醋)、邱師傅辣椒醬、沙茶醬，三選一。

特製黑星醬

含水果醋，自帶豐富水果香氣、自然的酸、甜、辣、鹹，剛涮好的肉很適合沾一點增加香氣層次。

邱師傅辣椒醬

愛吃辣的朋朋們，推薦可以選擇邱師傅辣椒醬，剛涮好的肉沾一點、多了一重迷人香氣美味加倍。

沙茶醬

■ 火鍋湯底

√ 雞白湯 75元

這鍋每一口都是濃郁精華的雞白湯，是使用大量雞骨頭熬煮的，入口是有微微黏稠感的。

√ 起司牛奶 90元

就愛這味濃醇香，加入附上的兩片起司，更香濃！

一上桌立刻煮起，接近沸騰狀態時，飄散在空氣中的濃郁奶香，讓人聞著瞬間肚子超餓。

火鍋菜盤

以自然甜度高的當季高麗菜為主角，搭配綠色蔬菜、香菇、牛番茄、白蘿蔔、金針菇、甜玉米、凍豆腐、芋頭、小貢丸等嚴選食材拼成色彩繽紛的豐富火鍋菜盤。

充滿牛奶香氣的湯底特別適合用來煮製會吸湯汁的時令蔬菜，超~搭！

√ 養身大骨

加入大量牛骨、豬大骨，經過火侯、時間淬鍊的醇厚火鍋湯底，是沒有肉腥味、雜味的，煮菜、涮肉都有搭。

√ 川味麻辣 75元

一緒旭鍋的火鍋湯底人氣TOP1！

香辣過癮的川味麻辣湯，附上一碗滷鴨血、豆腐。

把滷鴨血、豆腐加入湯底中煮一下即可享用，鴨血口感很滑嫩是沒有血腥味的、吸滿滷汁香氣的細嫩豆腐也好吃。

■ 火鍋主餐

√ 梅花豬 280元

嚴選台灣產的梅花豬，現點現切上桌。

夾入大骨湯、川味麻辣湯、雞白湯煮，都可以襯出鎖在肉裡的肉鮮味，口感軟嫩、不乾硬、無油膩感。

√ 豪華海陸Ft.頂級翼板牛 890元

擺好擺滿的海鮮大平台！

蛤蠣、大草蝦、鮮蚵、鯛魚、干貝，還有一盤700元以下肉品。

大草蝦

每一尾大草蝦的新鮮程度從紮實無粉感的口感就可以感受到，且自帶鮮甜。

蛤蠣

嚴選大~蛤蜊，每一顆蛤蜊的肉都蠻飽滿的，細細品嚐在嘴裡散發的鮮香。

頂級翼板牛

現切多片頂級翼板牛，漂亮的大理石油花，光用看的就讓人口水直流> <

下鍋煮5~7分熟吃，口感軟嫩、肉汁滿滿，吃得到飽滿牛鮮味。

■ 一緒串燒酒場串燒

√ 一緒綜合串盤 350元

雞肉、豬肉、牛肉通通有！

現點現烤出餐的明太子雞腿、起司雞腿、鹽烤雞腿肉蔥串、蔥鹽豬五花、牛肋條串。

明太子雞腿

沒有看錯，雞腿肉上的明太子醬就是這麼的真材實料，擠好擠滿厚厚一大層！

烤到還會滴下雞汁的雞腿串，光看就十足誘人，入口馬上爆汁還有感受到濃郁的明太子香氣，軟嫩紮實的雞腿肉，讓人吃完一串想再來一串。

起司雞腿

起司控好愛它~

在料理過程中起司與雞腿肉已緊密相連，外酥內嫩雞腿肉搭上已融化的起司，每一口都可以吃到起司的鹹香奶香、雞肉鮮香在嘴裡交織的好滋味。

鹽烤雞腿肉蔥串

蔥鹽豬五花

精準掌握豬五花烤製時間、精準翻面，成就鎖住滿滿肉汁的軟嫩豬五花，添加可與豬肉鮮味完美結合添加風味的鹽蔥，外酥裡嫩、美味有在線。

牛肋條串

油脂含量適中的牛肋條，可以吃到直火炭烤後口感鮮嫩、穿上一層迷人香氣、充滿馥郁牛香的好滋味。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/11/21(四)

√ 付款方式：現金、街口支付。

√ 低消：每人一鍋；共鍋費150元可抵消費，加收10%服務費

√ 肉品可換菜盤，增量35%

√ 肉品主餐或單點加99元，增量50%

■ 一緒旭鍋火鍋餐點評價

台北中山區宵夜火鍋，走進 中山林森北路美食餐廳 之一的一緒旭鍋，火鍋配串燒的特別體驗。

在寬敞、溫馨、舒適的簡約風格用餐空間裡，分食這餐點的單點海陸主餐，火鍋湯底、鮮切肉品、海鮮，每一樣在美味分數上的表現都蠻不錯的，有到附近走走會想再到火鍋店回味。

■ 一緒旭鍋火鍋餐點菜單

台北中山區宵夜火鍋_ 一緒旭鍋菜單，攝於2024/11/21

台北中山區宵夜火鍋_ 一緒旭鍋菜單，攝於2024/11/21

Ⅵ 台北中山區宵夜火鍋相關資訊

一緒旭鍋

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⏰ 營業時間

一~六 17：00~早上06：00

日 18：00~半夜02：00

📍 地址：台北市中山區長安東路一段44-1號

📞 電話：02 2521 0131



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■ 品牌資訊

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一緒旭鍋IG

√ 分店資訊

一緒串燒酒場

⏰ 營業時間

每天 17：30~半夜03：00

📍 地址：台北市中山區長安東路一段44-1號

📞 電話：02 2511 5832

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