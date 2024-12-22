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嘉義葡萄柚綠這家最好喝！【御可香-中埔後庄店】

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2024-12-22 16:20:00 文字：樂福人生
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樂福人生

樂福人生

每次出差經過嘉義中埔，總是會被家裡的女王及千金cue說，要幫我買御可香的飲料哦！雖然心中碎碎念，但不得不說，其實我也很愛喝他們家的飲料，滿滿果肉魅力實在難擋！這次又外帶了五杯，每一口都是滿滿的驚喜。

嘉義中埔飲料推薦【御可香後庄店】飲料控最愛！果肉料多實在，新

 

▼分享一下他們的製作過程，工作空間在前台，流程衛生看得見！

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▼一杯就用了好多顆新鮮水果、果肉多真是料多實在！

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▼飽滿的葡萄柚果肉。

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▼現榨的新鮮葡萄柚果汁。

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▼柳橙汁也是現切現榨，站在櫃檯旁都能聞到柳橙香氣。

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▼新鮮百香果肉，加入兩瓶多多。

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▼濃郁巧克力，倒入微奶泡狀的溫熱鮮奶。

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▼抹茶鮮奶加了快半杯的鮮奶，奶味十足！

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【飲用心得】

（其實光看用料這麼足，就能知道味道不會差！）

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/葡萄柚綠茶/

不愧是招牌！整杯滿滿的葡萄柚果肉，咬起來酸甜多汁，搭配清香的綠茶，清爽解膩。果肉的份量實在太驚人，每一口都能喝到果肉的顆粒感，讓人捨不得放開吸管XD

（可以請店家加顆梅子，酸酸甜甜的更順口！不加也可以！）

1葡萄柚綠茶.jpg

 

/柳橙綠茶/

和葡萄柚綠茶一樣，滿滿的柳橙原汁給得毫不手軟！柳橙的香氣很濃郁，喝起來酸甜清爽，是一款會讓人想不斷回購的飲品。

2柳橙綠茶.jpg

 

/百香多多/

百香果的酸甜滋味搭配多多的濃郁，酸甜平衡得恰到好處。新鮮的百香果肉也給得很大方，喝起來口感豐富。

3百香多多.jpg

 

/巧克力歐蕾/

巧克力味道濃郁，奶味香醇，兩者比例調配得非常完美，甜度也適中，巧克力控絕對會愛上這一味。

4巧克力歐蕾.jpg

 

/抹茶鮮奶/

抹茶控必點！抹茶的香氣濃郁，奶味也很足夠，畢竟加了快半杯的鮮奶！整個喝起來口感滑順也不會過甜。

5抹茶鮮奶.jpg

我覺得御可香的飲料之所以讓人一喝就上癮，除了用料實在之外，新鮮水果的現榨更是關鍵！每一口都能喝到水果的天然風味，讓人喝得安心又放心。雖然每次經過都得乖乖買幾杯XD但喝到嘴裡還是覺得滿足，看到老婆和女兒喝得開心更是滿足！

御可香-中埔後庄店

地址：嘉義縣中埔鄉中山路五段892號

電話：05 230 0326

 

 

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御可香-中埔後庄店

phone05-2300326
place嘉義縣中埔鄉中山路五段899號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
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