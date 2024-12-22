每次出差經過嘉義中埔，總是會被家裡的女王及千金cue說，要幫我買御可香的飲料哦！雖然心中碎碎念，但不得不說，其實我也很愛喝他們家的飲料，滿滿果肉魅力實在難擋！這次又外帶了五杯，每一口都是滿滿的驚喜。

▼分享一下他們的製作過程，工作空間在前台，流程衛生看得見！

▼一杯就用了好多顆新鮮水果、果肉多真是料多實在！

▼飽滿的葡萄柚果肉。

▼現榨的新鮮葡萄柚果汁。

▼柳橙汁也是現切現榨，站在櫃檯旁都能聞到柳橙香氣。

▼新鮮百香果肉，加入兩瓶多多。

▼濃郁巧克力，倒入微奶泡狀的溫熱鮮奶。

▼抹茶鮮奶加了快半杯的鮮奶，奶味十足！

【飲用心得】

（其實光看用料這麼足，就能知道味道不會差！）

/葡萄柚綠茶/

不愧是招牌！整杯滿滿的葡萄柚果肉，咬起來酸甜多汁，搭配清香的綠茶，清爽解膩。果肉的份量實在太驚人，每一口都能喝到果肉的顆粒感，讓人捨不得放開吸管XD

（可以請店家加顆梅子，酸酸甜甜的更順口！不加也可以！）

/柳橙綠茶/

和葡萄柚綠茶一樣，滿滿的柳橙原汁給得毫不手軟！柳橙的香氣很濃郁，喝起來酸甜清爽，是一款會讓人想不斷回購的飲品。

/百香多多/

百香果的酸甜滋味搭配多多的濃郁，酸甜平衡得恰到好處。新鮮的百香果肉也給得很大方，喝起來口感豐富。

/巧克力歐蕾/

巧克力味道濃郁，奶味香醇，兩者比例調配得非常完美，甜度也適中，巧克力控絕對會愛上這一味。

/抹茶鮮奶/

抹茶控必點！抹茶的香氣濃郁，奶味也很足夠，畢竟加了快半杯的鮮奶！整個喝起來口感滑順也不會過甜。

我覺得御可香的飲料之所以讓人一喝就上癮，除了用料實在之外，新鮮水果的現榨更是關鍵！每一口都能喝到水果的天然風味，讓人喝得安心又放心。雖然每次經過都得乖乖買幾杯XD但喝到嘴裡還是覺得滿足，看到老婆和女兒喝得開心更是滿足！

御可香-中埔後庄店

地址：嘉義縣中埔鄉中山路五段892號

電話：05 230 0326