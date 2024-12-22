應該很多飼主到松菸遛狗，都會找不到用餐的好地方吧？

今天分享的嘎哩奔就位在松菸旁邊

本來看朋友分享就被吸引，結過一吃成主顧，連續回訪好多次！

嘎哩奔整有著粉嫩Tiffany色的外觀和一點台(?)一點港式復古的裝潢

連放的音樂都有著年代感，真的每個角落都超出片的！

（題外話是我個人超喜歡這種復古綠的配色）

店家空間不大，座位有點擁擠

基本上週末沒有一開門就來的話一定會排上隊！

（像我想拍照的話一定要平日傍晚去）

餐點我覺得以他們的份量來講有點偏貴，但是真的做得很好吃、也很精緻

嘴巴上嫌貴蛋因為太喜歡，我直接三訪 XD

店家都叫嘎哩奔了，當然不能錯過他們每日限量的熟成牛肉咖哩！

咖哩醬非常濃郁，牛肉軟嫩帶著一點咬勁，連陳先生都讚不絕口

除此之外我還很喜歡他們的紅酒醬日式漢堡排跟炙燒明太子漢堡排

漢堡肉油香噴發又多汁，搭配上炙燒明太子口味很特別

甜鹹口味的明太子搭上JUICY的漢堡排真的是意外合拍，我連續點了兩次

紅酒醬也是超級香濃，超級下飯，是好吃到我想要食譜的那種等級！

橙醋蘿蔔泥漢堡排

前幾次都是吃比較重一點的口味，最後店家推薦我了這款比較清新的橙醋蘿蔔泥

清爽、酸酸的口感很恰當的幫漢堡的油脂解了膩

店員推薦的胡麻豆腐我覺得也是必點

因為覺得胡麻醬很膩，所以通常不是我點餐裡的選項

不過嘎哩奔的胡麻醬裡加上的些許辣醬，所以帶著淡淡的辣味

整體吃起來也不會那麼甜膩了，我很喜歡

除了鹹食之外嘎哩奔也有販售甜點 (只可惜錯過了限定的糖葫蘆)

意外的發現雖然他們家主打咖哩，但甜點也意外的好吃

我個人很喜歡他們家的布丁，口感滑順Q彈，香草味濃郁

店員推薦的布朗尼也不錯，甜度比較低但搭上茶飲非常適合





在注意到他們時就被門上的寵物友善吸引

詢問之下是只要是牽繩、不影響其他客人就可以進店、座椅也沒問題

但如果像我一樣帶推車的話可能會比較擁擠

第一次去時就可以感受到店家即使忙到炸了都還很友善 (對人對狗都是)，而且整間店感覺都好喜歡毛孩

二訪時因為不在用餐時段，連同廚師都跑出來看托醬喔

因為離松菸真的很近，完全可以遛完狗後來吃個飯

但店家空間比較小又不能訂位，建議提早抵達喔！

嘎哩奔 熟成咖哩 | 日式漢堡排

地址：110台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄7號

營業時間：二、三、四 16:30–20:30

五、六12:00–15:00、16:30–20:30 （日一休）

電話：0227610095