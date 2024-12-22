大家有吃過義大利湯麵嗎？濃郁湯頭、Ｑ彈麵條，湯頭好喝(我都整碗都喝光光一滴不剩！！)

便宜的義大利麵滿街跑，但是便宜又高品質的義大利湯麵就來這家！

聽說三民高中附近最近有新開【義匠義式湯麵】湯麵控的我們當然要來試試看囉

這家【義匠義式湯麵-蘆洲復興店】位於蘆洲復興路與民族路交叉口附近，從捷運三民高中站出來

只要8分鐘的距離，雖然店面不大，反而有種親切的人情味

而走進店內更是別有洞天，裝潢設計十分小清新喔！

空間佈局的很舒適，而且看的出來十分用心，細心的布置，店內空間寬敞

，座位區域巧妙地佈局，每個座位區都有足夠的空間

用餐不收服務費，飲水及醬料放在櫃子可以自取

義匠義式湯麵同時也是間寵物友善餐廳，歡迎帶著毛小孩一同來用餐

坐定位後，我們就來看看他們家的menu吧

主打義大利湯麵，湯是主體，麵變成了配角這點也很特別！

而且口味也不再只有紅白青醬，還有泰式口味的酸辣、墨魚、咖哩等等，口味相當多種之外

，還有點心甜點飲料，並且有三種套餐可以搭配

感覺起來都很好吃，我每一種都好想試試看唷！

除此之外，還有多種創意與季節限定口味唷

新品上市-「茄汁肉大郎/無肉不歡」+「蒜香奶醬/干貝蛤蛤」

【茄汁肉大郎/無肉不歡】

愛吃肉肉的捧油看過來，這一樣新品您絕對要試試〜

茄汁底肉香搭配牛肉、德式香腸和鮮嫩雞肉

湯底喝起來酸甜鹹香，真的是會一口接著一口

霸氣放上滿滿的德式香腸還有培根牛肉跟雞肉，超大份量完全真材實料！

紅醬(茄汁)在義大利麵的醬料之中，算是非常經典款的醬汁了

我是義大利麵的愛好者〜尤其是蕃茄口味的，不過好吃的總是可遇不可求

濃濃的蕃茄味酸酸甜甜，滑溜又順口，一整個香氣十足啊！

她們家的義大利麵就跟別人不一樣，醬汁與麵的融合度相當高，那飽滿酸甜的茄汁

都好好地讓麵條給吸附了

吃起來不僅飽足又滿足，喜愛肉肉的朋友也會大呼過癮！

【蒜香奶醬干貝蛤蛤】

白醬要拿捏出那種濃稠又滑順的醬汁外觀與口感真的不容易，而且通常吃到

最後都會有點膩膩的感覺……

厲害了這一碗！！！

蒜香白醬擁有香、醇、濃於一身，口感濃郁滑順，特別不膩口

救命啊〜就像超濃郁版的蛤蠣蒜頭湯，也太誇張的好喝了吧！！！

保證連小孩子都敢吃超好喝的〜

滿滿的都是蛤蜊，非常吸引人，完全遮住義大利麵，誠意滿滿！

而且蛤蜊每顆都肥美飽滿、口感Q彈，加上軟Q鮮美小干貝，海鮮的鮮味

，在搭配上義大麵，大口吃超滿足

捲起吸附醬汁的義大利麵，蒜香濃郁、奶香四溢，滑順的口感搭配上麵條吸嚕嚕的就溜進了嘴巴

白醬控們必點！！！

【墨魚汁海膽海鮮義式湯麵】

長相很黑嚕嚕，但味道卻是不簡單的墨汁海鮮義大利湯麵

一入口立刻黑溜溜，特濃郁的海鮮香氣一口爆擊味蕾！！！

海味濃郁厚度十足，清香鮮甜的好味道，絕對令你不知不覺整碗湯喝光光！

搭配各種海鮮和香料，味道濃郁且獨特

看看綜合海鮮大集合，大蝦、蛤蜊、魚片、魚丸等等裹上墨魚汁，很入味

大海的滋味讓人彷彿置身大海中跟著魚兒一起游泳啊〜

誰說約會絕對不能吃這個XD

從開胃菜到甜點道道美味不踩雷

【胡麻洋蔥煙燻鮭】

將燻鮭佐苜蓿芽，淋上一點香濃四溢的胡麻醬提升風味，可以更直接嚐到鮭魚的鮮嫩口感

【金沙醬甜玉米】

鹹蛋黃拌炒至綿密，滿滿流沙醬在口中爆發〜

香氣十足的金沙醬再與甜玉米粒拌勻，吃起來有玉米百分之百的天然香甜及清脆口感質地好吃

【純粹鮮奶布丁】

最近吃過最好吃的鮮奶布丁！！

吃起來的口感為輕柔中帶有彈性，雞蛋香氣濃厚、奶味濃郁，一不小心就吃完一整個

【世界好吃焦糖奶酪】

外表看起來很簡單樸素，但吃起來卻有不平凡的美味！！！

淋上獨特的香醇焦糖醬，徜徉在口中的是Q彈濃郁的焦糖與鮮奶的結合，甜點好吃到讓我想再來

【冰釀柚香水果茶+冰釀洛神酸梅飲】

柚香水果茶保有葡萄柚獨特的香醇味道，香氣豐富，交融出一種酸甜均勻又富有層次的口感

，每一口能嘗到新鮮果香

洛神酸梅飲，獨家比例調配，有自然甘甜味，餐後來一杯更能助消化解油膩

【蜂蜜柚子茶】

喝起來帶有柚子獨特的清甜味道，口齒留香

小珊珊碎碎念：

義大利麵控必看！

豐盛的食材，一碗吃完超滿足，連湯都喝光光的超值美味！

義式湯麵這也太好吃了吧！如果你還沒吃過，你一定會後悔…….

而且所有服務人員對毛孩都非常友善友好，我們這次來用餐，都感受非常安心、舒適

【INFO】

【義匠義式湯麵-蘆洲復興店】

✔ 地址：新北市蘆洲區復興路155號

三民高中捷運站步行8分鐘(約600公尺距離)

✔ 外帶訂購專線、平日訂位專線：（02）82825836

✔ 營業時間：週一至週日11:00~14:30及17:00-21:00

✔ 官方臉書：義匠義式湯麵-蘆洲復興店

✔ 官方IG：義匠義式湯麵(蘆洲復興店）（@yijung.pasta._）• Instagram 相片與影片

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