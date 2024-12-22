一天喝了太多茶，結果眼睛撐到天亮。

突然想到一家位於鎮撫街的超人氣中式早餐店，距離家裡不遠。

聽說這家店五點一開門，就會出現排隊人潮，甚至有人說，招牌餐點可能在八點前就會賣光。

這家位於春日路的小豆子早餐，以高CP值的「大陸餅」聞名，是超人氣商品，幾乎每個人都會一次買好幾份帶走。

究竟有多誇張？小編決定親自體驗，看看是否真的值得為此早起！

因為睡不著又太餓，四點五十分我就出發了。

離家不到十分鐘的距離，五點不到就已經到達。

沒想到，正在準備餐點的店門口，已經有三到五人在排隊等候。

平時愛賴床的我住在這裡附近這麼久，竟然從沒吃過，實在說不過去！

看來，Google評價果然沒騙人。

🍳 小豆子早餐店家資訊

地址：桃園市桃園區鎮撫街65號

電話：03-3353011

營業時間：05:00–10:00（周一公休）

餐點價格算是相當平價，食量大的100源也可以解決

煎包（15元）

煎包的表現雖然不算驚艷，但分量十足，肉餡也沒有豬腥味。

搭配店家的辣椒醬油，味道提升不少。

大陸餅夾蔥花蛋（25+15元）

觀察了一下，前面的客人幾乎都點大陸餅，且有八成都會加蔥花蛋。

作為「新手村」的小編，我也跟著點了同款餐點。

因為來得早，許多餐點還在準備中。





大陸餅夾蔥花蛋（25+15元）

平時吃這類餅，總覺得容易偏乾，

但小豆子的版本，不知道是因為油份剛好還是加了蔥花蛋，

吃起來特別香且濕潤，一口接一口根本停不下來。

整份吃完，對男生來說也相當有飽足感。

玉米蛋餅（35元）

這道可以算是第二推薦的餐點。

蛋餅煎得外皮焦香，內餡的玉米甜味與蛋香融合，味道非常不錯！

再淋上一點辣椒醬油，口感和風味都提升不少，值得一試。

鍋貼（6元／個）

鍋貼是這裡的人氣餐點之一。

外皮煎得非常酥脆，另一面則保有軟Q的口感。

而且每個鍋貼都很大，需要兩到三口才能吃完，真是過癮！

🍳總結~

小豆子早餐以手工製作、價格親民、份量十足見長，性價比非常高。

唯一的缺點是，如果起得晚，可能就吃不到想要的餐點。

另外，由於人氣很高，建議提早去排隊，不然尖峰時段可能要等一段時間。

推薦喜愛中式早餐的朋友一試！

🍳 小豆子早餐店家資訊

地址：桃園市桃園區鎮撫街65號

電話：03-3353011

營業時間：05:00–10:00（周一公休）