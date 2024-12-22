在 池上 的晚餐家人說要前往來去吃一間人氣料理 "舒食男孩" ，

由於距離不遠我們就散步走路前往，走在 台東池上 的路上，手寫大字的地名指示標誌牌與平常看到的標誌牌不一樣。

舒食男孩 離 池上火車站 很近，離火車站走路大約6分鐘400公尺距離，剛到時店裡都坐滿了，門外也有人在候位，與店員登記好後在入口處稍稍等待。

店門口種了很多植栽滿滿綠意，入口處的座椅區可歇息也可拍照。

店門口旁壁面掛的鹿角蕨十分大顆。

櫃台上方的編織吊燈增添了空間天然舒適的氛圍。

舒食男孩 是 「萬物糧倉．大地慶典」 裡的 百選店家 之一 (點我) ，「萬物糧倉．大地慶典」於2017年由行政院農業委員會水土保持局臺東分局發起， 以花東縱谷作為地域範疇，實踐翻轉在地經濟，打造立基於生態美學之上的縱谷新品牌。( 關於萬物糧倉 大地慶典 )

近年台東積極推廣「在地農產、天然食感、循時料理」飲食觀念，讓食材友善餐廳更符合綠色飲食、綠色採購、永續經營及衛生安全等指標，也讓料理更具臺東風味特色。 舒食男孩 也獲 食材友善餐廳 評選在地餐廳的星級認證。

餐廳特色的 無菜單料理 ，人氣選項，要先預約跟餐廳告知。

先點了一份抓餅想帶回民宿當點心享用，送上來時趁熱先品嚐個一口，這款 香椿酸菜抓餅 內餡有酸菜、筍絲、素香鬆，香椿味道不會過重，整體很好吃。

幫我們家林媽點了人氣 火龍果飯 ，紅色的飯看起來十分特別也吸睛，飯的套餐有4樣小菜，1碗湯。

火龍果飯 品嚐起來淡甜味道一點也不奇怪，裡面有肉燥、丸子搭配胡椒粉、醬油與在地的火龍果下去拌炒，感覺特別也好吃。

這是 舒香麻辣拉麵 ，整碗紅通通的感覺好像很辣，品嚐起來其實沒那麼麻辣，很好吃。

這是 泰式酸辣麵 ，跟麻辣拉麵差在湯頭不同，湯麵套餐一樣有4樣小菜，另外一個是在地水果。

紅色的麵老闆說是用紅麴做的，蓮藕有用火龍果處理過所以紅紅的。

小菜裡面的甜菜根是老闆家裡自己種的，酸酸開胃。

我們還點了 綜合炸時蔬 ，有地瓜、豆豆、茄子、香菇、、等，撒上胡椒鹽的炸時蔬品嚐起來外酥內鮮軟，很刷嘴，這道點心我們有包回民宿吃，品嚐起來還是酥酥的也不油，感覺很厲害。

這道紅豆紫米是我們這次餐後的甜點，白色是地瓜，品嚐起來口感微稠、甜度拿捏剛好。

我們其實比較晚到餐廳用餐，吃完時也到了店家快打烊的時間，順便參觀一下店內的空間，下面是入口櫃檯旁的用餐區。

這區是裡面的用餐區，空間較大，灰色的壁面寫著 "來一場貼近自然的舒食饗宴" 。

這裡是裡面用餐區靠窗的位置，室外植栽、木窗、編織吊燈整體氛圍很舒服。

窗邊座位區的壁面擺放著花藝裝飾，一直認為它是木藝品，結果老闆說那不是木藝品是真花叫做 "木玫瑰" ，是他自己種的拿來佈置在這個空間，初認識木玫瑰( 又稱姬旋花、木香薔薇 )覺得這植物很特別，對了~所有店外的植物也都是老闆種的呢~

很適合拍網美照的網美牆。

剛好老闆忙到一段落，熱情也很開心的跟我們分享著說這家店名 "舒食" 是希望來店裡用餐的吃得"舒"服像回到家一樣，而 "男孩" 是他們夫妻謝謝他們家的兒子，老闆聊了很多從店名、門外植物到他們家人在這蔬食餐飲上的大小事，(更多故事看這裡) 老闆說他們家族是大融合有平埔族、卑南族、布農族、阿美族還有客家人，然後補了一句我們一家都是人，十分可愛~感覺到老闆對他們的家人&料理那滿滿的愛。

初訪舒食男孩料理新鮮好吃不膩口，是到池上會想再訪的店家，也推薦前往池上走走的遊客去品嚐看看。

餐廳資訊👇👇👇

舒食男孩

( 只收現金 · 需要預訂 · 供應純素餐點 )

地址：台東縣池上鄉福文村中華路59號/69號

電話號碼： 08 986 3073

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