前言

在彰化的路上，看到了「土黃色」路牌，上頭寫著前往「溪州公園」的方向，此時心中在想甚麼「公園」，居然還可用使用到「光觀景點的路牌」，該去瞧瞧看到底是怎麼一回事 😆

「溪州公園」誕生於 2004 年的「花卉博覽會」，跟台北的「花博公園」一樣，都在展覽結束後，成為了提供大家遊樂的場所 ~

後來在 2014 年時，與「台糖」的「平地造林區」結合，變成了大約是「臺北大安森林公園」的 5 倍大 的「平地森林公園」，真是令人驚訝 😮

在「臺北大安森林公園」隨便走走，就可以感覺到「這裡好大，走的好累」，大漠就來看看，走完「彰化版」的「大安森林公園」到了會怎樣呢 😆

一、「溪州公園」停車場

「溪州公園」的超大停車場，幾乎所有的停車位都有綠蔭遮蔽，不怕曬得整台車，被曬得熱烘烘的 ~

車內「天窗 」視角 ~

車內「前擋」視角 ~

一下車就看到「馬櫻丹」開著漂亮的花，迎接大漠的看來 ~

二、「溪州公園」大門

走了一段路，終於到門口啦 ~

想表示「停車場」真的很大，需要走好久 😅

「溪州公園」一共有三個區塊 ~

第一個區塊，就是原本「花卉博覽會」展區，也就是現在「導覽圖」上的範圍 ~

剩下的區塊，是原本是「台糖的造林區」，不在目前導覽圖上，應該是大到放不下 😂

進入大門後，迎接大漠的是「溪州公園」的吉祥物，可愛的 「花仙子」公仔 ~

公仔一共有四隻，分別是對應「春天」的「蜀葵花」，對應「夏天」的「康乃馨」，對應「秋天」的「紫菊」，對應「冬天」的「洋桔梗」~

這四種花都是「彰化」在地盛產的花卉 ~

門口迎接大漠的是「春天」的「蜀葵花」和「夏天」的「康乃馨」🌼

「花仙子」公仔，真的很可愛 ~

三、產業陳列館

因為太陽很大，所以大漠就先往建築物移動，結果這個時候的「產業陳列館」，沒有展示任何東西，裡面空空如也 😅

倒是遇上了 Q 版「釋迦摩尼佛」 ~

這個應該是在 2022 年「虎年」十，所舉辦的活動留下的「老虎公仔」 ~

離開「產業陳列館」後，沿著圓環往「綠意湖」移動 ~

四、草原區

抵達「綠意湖」前，會先經過一大片草原 ~

草原上頭，擺放著一個大漠看不懂的「裝置藝術品 」😅

「裝置藝術品 」本體由「竹子」編織而成，並將一棵樹給包圍了起來，而屋頂留有了一個大洞，讓大樹可以穿出吸收陽光 ~

「裝置藝術品 」內部是可以進入的 ~

裡頭的風景還蠻好看的 ，而且還遮陽 😆

這件「裝置藝術品 」內在真是豐富阿 😂

五、綠意湖

抵達「綠意湖」，這湖真的很綠的 ~

長條形的湖泊，看上去就像一條河流一樣 ~

湖邊有滿滿的魚兒，但只有一隻特別的顯眼，黑中一點「紅」😆

大漠預計沿著湖邊走一圈，看看有甚麼 ~

不過環湖的「木棧道」沒有緊貼湖邊，而是距離岸邊有一小段距離，似乎想要引導遊客去欣賞「公園的植物」 ，畢竟可裡原本就是「花卉區」，怎麼可以不看花呢 😆

「芙蓉菊」~

中途還會遇上特殊的造景「竹林 (因該是吧😅)」，看上去不管近拍、遠拍都很好看，網美們一定很喜歡 📷

進入裡「竹林」後，會獲得完全不一樣的感覺，這感覺大漠不會形容 😆

應該是感覺到身處「竹林」裡，但「腦袋」說沒有的感覺吧 😄

看到公園主要道路上另一頭，還有一些建築物，於是好奇地遠離了湖邊 ~

感覺上是「花卉區」，但是看到「花」沒有很多 😕

可能是大漠來的時機不太對 😅

回到了湖邊，看到了好多的「樹雕」~

有「美女」與「野獸 (老鼠)」😂

還有「捧著鮮花」的「阿公」~

往另一頭看去，還有好多「樹雕」~

樹上的「絲瓜」，因該不會有人被誤導，以為「絲瓜」長在樹上吧 😂

栩栩如生的「舞龍舞獅」👍

看完了「樹雕」，繼續繞著「綠意湖」走馬看花 ~

遇上了對應「秋天」的「紫菊」公仔 ~

彰化的「菊花」產量占全台 90% 以上，看來不只是在地的「花卉」😏

還是全台第一的「菊花」😄

再往一旁看，可以看到對應「冬天」的「洋桔梗」公仔 ~

台灣的「洋桔梗」，還有外銷到國外，看來「花卉」也是台灣重要產業 ~

看似「脆弱 」的「花卉」，居然也是可以外銷阿 😏

讓大漠開眼界了 ~

秋天時的「溪州公園」，可以體驗到什麼是「秋意滿滿」 ~

又 ~ 又 ~又遇上了「釋迦摩尼佛」~

難道「彰化」在著名「八卦山大佛」的影響下 ，「釋迦摩尼佛」也成了特色之一 😆

走了許久，終於在這前身是「花卉博覽會」的「溪州公園」，遇上了第一朵真實的花 😂

漂亮的「鳥尾花」~

再來是「九重葛」~

看似「紅紫色的花」，可不是「九重葛的花」，而是花的「苞片」~

「苞片」是花用來保護「果實」及「花朵」器官 ~

而「九重葛」的「苞片」還有另一個特殊功能，就是利用他鮮豔的顏色，吸引「授粉者 (蝴蝶、蜜蜂...等)」前來協助繁衍 👍

巨大的「獨角仙」~

這隻「獨角仙」都快要比一旁的大樹還大了😂

大樹看上去就像「小草」😆

公園怎麼會有「雞蛋」公仔 😂

原來「彰化」的「雞蛋」產量，幾乎占了全臺的一半 ~

「彰化」真是個「農業大縣」阿 ~

看到這裡大漠都想買一箱「雞蛋」回家了😆

不知道在「彰化」買「雞蛋」，會不會比較便宜 😁

走得有點累，在公園的長椅上，休息了一下子 ~

等會要去看還要去 「牛牛」，看看勤奮耕田一輩子「黃牛」，老年生活過得是不是很好 😁

六、老牛安養中心

在「彰化」的「黃牛」跟人一樣，也有「安養中心」，可以保障老年生活 😆

感謝這些「黃牛」，在台灣還沒有機械化的時代，幫我們種植的餐桌上美味的食物，養活了一帶人 ~

「彰化」的「黃牛」，原來不是「耕田」種稻米的，而是在海邊負責拉車的，帶「漁民」進入難以行走的「蚵田」~

大漠記得「苑芳王功漁港」 ，那裡有提供遊客搭乘「黃牛車」進入「蚵田」，以及體驗「採蚵」服務，有興趣的人可以去玩玩 ~

「老牛安養中心」環境很不錯喔 ~

看上去乾乾淨淨的，地上還有備有「零食」，肚子餓了隨時可以吃 😄

不過這「老牛」看上去超壯的 💪

看不出來是隻 「老牛」，有魁武的身材，看上就是年輕 😆

與「老黃牛」近距離接觸，打個招呼 ~

跟「老黃牛」說掰掰 ~

來去「老牛安養中心」隔壁瞧瞧，還有其他動物喔 ~

離開「老牛安養中心」前，在地上撿了一朵「緬梔花」~

原本是想拍樹上的「緬梔花」，但是拍了十幾張，都一直對不到焦距，模糊不清 😅

揭曉啦 ~

「老牛安養中心」隔壁的動物是「迷你馬」~

這時有一隻「迷你馬」，默默的朝著大漠跑了過來，大漠嚇了一跳 😅

牠以為大漠有「食物」可以餵牠吃 😆

這裡也沒有提供食物餵食，所以牠的三餐，就交給工作人員處理吧 😁

別再把頭一直伸出來了，真的沒有食物阿❗❗

七、往「森林區」

看完了牛、馬，來去「森林區」湊齊「公園」和「森林」，這樣才是真的不輸「臺北大安森林公園」 ~

大漠看到這張木椅上，突然覺得椅子上少了點什麼，是少了一位「阿公」阿❗❗

在大漠的印象中，樹下的椅子都會一位阿公在乘涼 😂

不知道在都市長大的小孩，還有沒有這樣的印象😆

要先走出「溪州公園」的後門，再沿著道路繼續走，才會通往「森林區」喔 ~

來到這裡會有一種要「離開公園的感覺」，其實並沒有，放心的繼續走吧 😄

感覺上這個「裝置藝術」，在仿製某棟「古建築」 ，還是大漠多想了 😆

「溪州公園」後門的「獨角仙」雕像，更像一隻「真實獨角仙」 ~

因為圖文過多，大漠先發布「溪州公園」的「公園區」遊記內容，會在下一篇文章，繼續分享「森林區」遊記內容 ~

再請有興趣的人耐心等待囉 😊

地圖

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