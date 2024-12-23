運動過後，全身肌肉酸痛，使用筋膜槍能有效舒緩肌肉，能達到最佳的放鬆效果。所以我首選力道強勁，輕巧好攜帶的筋膜槍！

火星計畫

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火星計畫提供超多款優質的筯膜槍，跟大家分享Pisooka X NT $3990元

提供收納外出盒，可以把所有按摩頭及充電線完全收納，小巧精緻攜帶方便，讓人不得不愛！

充電線的雙頭都使用保護套～好細膩呀！愛了愛了！

Pisooka X的機身輕盈麗，350G是火星計畫史上最輕筋膜槍是也！

一體成形的航空級鋁合金，材質超輕巧！優雅、柔和的皇家粉，帶有一點華麗的感覺，讓人愛不釋手！

Pisooka X提供四種按摩頭，身體的酸痛都能被滿足喔！

圓形按摩頭：

大圓形頭按摩均勻的震動，相對柔和，適合運動後用來進行放鬆，減輕肌肉緊張。

U型脊柱頭：

適合用於脊椎兩側、頸部、肩膀和腰部等部位，有助於舒緩這些部位的肌肉緊張和疼痛。

扁平按摩頭：

扁平頭較為硬實，適合用於大面積按摩，能夠在處理深層肌肉緊張和疲勞時特別有效。

一指指彈頭：

手指尖頭超適合精確集地按摩特定的肌肉點，特別是處理肌肉結節或緊崩處，能深入肌肉層，對針對性的放鬆效果較好。

Pisooka X最高四段變速調節，酸痛部位都被按得超舒爽！

不管是上班的肩頸僵硬，或者運動的肌肉酸痛，小巧精緻攜帶方便的火星計畫的Pisooka X筋膜槍，隨時隨地進行放鬆和舒緩，絕對是提升生活質感的好幫手。

火星計畫官網購買Pisooka X 輸入專屬折扣碼Phyllis 現折300元！

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